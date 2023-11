Kein Schiff: Dreijährige Kreuzfahrt zwei Wochen vor Start abgesagt

Es sollte für viele die Reise ihres Lebens werden, nun ist der Traum (vorerst) geplatzt. Zwei Wochen vor dem Start wurde eine dreijährige Kreuzfahrt abgesagt, weil es kein passendes Schiff gab.

Fast 1100 Urlaub, sieben Kontinente, 140 Länder – was nach einem Traum klingt, wird es für die Touristen, die die "Life at Sea Cruise" gebucht haben, vorerst auch bleiben. Nur etwa zwei Wochen vor dem Start wurde die dreijährige Kreuzfahrt abgesagt. Als Gründe nannte der Veranstalter laut einem Bericht von CNN "Verzögerungen" und "logistische Herausforderungen". Nach wochenlangem Schweigen habe das Unternehmen zugegeben, dass es kein Schiff habe.

Offenbar hatte Miray Cruises, eine etablierte türkische Schifffahrtsgesellschaft, kein passendes Schiff für die Tochterfirma, um die Kreuzfahrt durchzuführen. Laut einer Mitteilungen, die nach ABC-Informationen an die Passagiere geschickt wurde, hatte Miray Cruises von Investorenzusagen für die Finanzierung des Schiffs gesprochen. Diese Investoren hätten sich aber angesichts der Krise im Gazastreifen zurückgezogen.

Dreijährige Kreuzfahrt mehrmals verschoben

Ursprünglich sollte die Kreuzfahrt bereits am 1. November in Istanbul starten. Doch kurz vor diesem Termin wurde die Abfahrt auf den 11. November und dann auf den 30. November verschoben. Am 17. November erhielten die Passagiere dann die Nachricht, dass die Kreuzfahrt vorerst gar nicht stattfinden wird. Viele von ihnen hatten sich bereits auf den Weg nach Istanbul gemacht. Laut CNN gaben die Passagiere teilweise an, das sie nirgendwohin zurückkehren könnten, weil sie ihre Wohnungen und Häuser bereits vermietet oder verkauft hätten.

Für die Kreuzfahrt haben sie Zehntausende Euro bezahlt. Nun müssen sie mindestens mehrere Monate warten, bis sie ihr Geld zurück bekommen. Das Unternehmen will die Rückzahlungen in monatlichen Raten zwischen Mitte Dezember und Ende Februar leisten. Der Konzern will die Unterkunft der in Istanbul gestrandeten Passagiere bis zum 1. Dezember und den Rückflug bezahlen.

Dreijährige Kreuzfahrt soll offenbar im Mai starten

Ob die Kreuzfahrt abgesagt oder nur verschoben ist, ist nicht ganz klar. Wie ABC berichtet, hätte Vedat Ugurlu, der Chef von Miray Cruises, die Passagiere am 20. November über die Absage informiert. Gegenüber ABC sagte er jedoch, dass die Kreuzfahrt auf den kommenden Mai verschoben worden sei. Wer die ursprüngliche Kreuzfahrt gebucht hatte, könne sein Geld zurückfordern oder erhalte im Frühjahr eine Kabine. Zudem seien alle im kommenden Sommer kostenlos zu einer separaten, kürzeren Kreuzfahr eingeladen.

