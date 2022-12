Großeinsatz der Polizei in Dresdner Innenstadt beendet: Geiseln unverletzt

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter konnte gefasst werden, die Geiseln sind unverletzt. Allerdings wurde in einem Mehrfamilienhaus eine Tote gefunden.

Die Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt ist zu Ende: Am Samstagvormittag teilte die Polizei mit, der Täter sei gefasst worden. Er sei schwer verletzt und aktuell nicht vernehmungsfähig, so ein Polizeisprecher. Die Geiseln - eine Angestellte und ein Kind - seien aber äußerlich unverletzt geblieben.

Die Polizei hatte zuvor aber in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Prohlis eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Nach Großeinsatz in Dresdner Innenstadt: Geiselnahme beendet

Die Dresdner Innenstadt war aufgrund der Geiselnahme großräumig abgesperrt worden. Ein Mann hatte sich in der Altmarkt-Galerie verschanzt, teilte die Polizei mit. Umliegende Bereiche wurden daher evakuiert, auch der berühmte Striezelmarkt blieb geschlossen. Mehrere Menschen kamen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter und wurden dort betreut. Die Polizei Sachsen hatte darum gebeten, den Bereich um die Altmarkt-Galerie sowie den Innenstadtbereich weitläufig zu meiden. Gegen Mittag hatte die Polizei dann erklärt, sie habe telefonischen Kontakt zum mutmaßlichen Geiselnehmer.

Polizei geht von psychischer Erkrankung des Täters aus

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Allerdings sei der mutmaßliche Täter nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin. (dpa/AZ)

