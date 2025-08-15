Icon Menü
Drogen: Mann verkauft Ecstasy an Kind

Drogen

Mann verkauft Ecstasy an Kind

Zeugen machen die Polizei auf den Mann aufmerksam. Aus einem Kiosk heraus soll er auch Jugendliche mit Alkohol versorgt haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ecstasy-Tabletten sollen an ein Kind verkauft worden sein. (Symbolbild)
    Ecstasy-Tabletten sollen an ein Kind verkauft worden sein. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

    Ein Mann soll in Kassel Ecstasy an ein 13-jähriges Kind verkauft haben. Zudem stehe der 47-Jährige in Verdacht, aus einem Kiosk in der Innenstadt heraus mehrfach Alkohol und E-Zigaretten an Jugendliche verkauft zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

    Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und des Kiosks am Donnerstag wurden unter anderem Ecstasy-Tabletten und 30.000 Euro gefunden. Nach Zeugenhinweisen war der Mann ins Visier der Ermittler geraten. Er wurde festgenommen, zunächst jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen.

