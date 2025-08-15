Mann verkauft Ecstasy an Kind

Ein Mann soll in Kassel Ecstasy an ein 13-jähriges Kind verkauft haben. Zudem stehe der 47-Jährige in Verdacht, aus einem Kiosk in der Innenstadt heraus mehrfach Alkohol und E-Zigaretten an Jugendliche verkauft zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und des Kiosks am Donnerstag wurden unter anderem Ecstasy-Tabletten und 30.000 Euro gefunden. Nach Zeugenhinweisen war der Mann ins Visier der Ermittler geraten. Er wurde festgenommen, zunächst jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen.