Polizisten entdecken durch Zufall Cannabisplantage

Eine Cannabisplantage mit über 130 Setzlingen und mehr als 30 ausgewachsenen Pflanzen haben Polizisten in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) entdeckt. Die Beamten waren am vergangenen Freitag eigentlich in anderer Sache in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz, als sie Marihuana rochen, wie die Polizei nun mitteilte. In einem angrenzenden Gebäude fanden sie die provisorisch betriebene Plantage.

Unter Verdacht stehe ein 35-Jähriger, gegen den jetzt ermittelt werde. Neben den Pflanzen stellten die Polizisten auch etwa ein Kilogramm an getrockneten, abgepackten Blüten sicher. Außerdem bauten sie die Werkzeuge für die Zucht der Pflanzen ab. Die Blüten und die Pflanzen wurden demnach abtransportiert. Erlaubt sei nur der Besitz von drei lebenden Cannabispflanzen, erinnerte die Polizei in ihrer Mitteilung.