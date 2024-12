Zwei Genehmigungen für Cannabis-Anbau in Hessen

Nach dem Inkrafttreten der umstrittenen Teillegalisierung des Cannabis-Anbaus Anfang Juli sind in Hessen mittlerweile zwei Anträge genehmigt worden. In der vergangenen Woche erhielt der Verein «Broccoli Buddies» in Schlitz im Vogelsbergkreis als erster eine Genehmigung, bestätigte das landesweit zuständige Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein zweiter Antrag wurde im Landkreis Gießen genehmigt.

Insgesamt gingen der Behörde zufolge landesweit bislang 27 Anträge ein. Die Genehmigung für den Anbau unterliegt strengen Auflagen. Die Vereine müssen unter anderem die Zahl der Mitglieder angeben sowie die Lage des Grundstücks und die Größe der Anbauflächen und Gewächshäuser benennen. Erforderlich sind Angaben darüber, wie viel Cannabis pro Jahr - getrennt nach Marihuana und Haschisch - angebaut und abgegeben werden soll.