Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Drogenfund: Über 50 Kilogramm Kokain in Lieferwagen gefunden

Drogenfund

Über 50 Kilogramm Kokain in Lieferwagen gefunden

An der Raststätte Medenbach klicken bei einem Mann und einer Frau die Handschellen. Wahrscheinlich hatten sie das Koks aus den Niederlanden geholt. Ihr Ziel lag im Rhein-Main-Gebiet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Das Kokain sollte wahrscheinlich in den Landkreis Offenbach gebracht werden. (Symbolbild)
    Das Kokain sollte wahrscheinlich in den Landkreis Offenbach gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    In einem Lieferwagen haben Zoll und Polizei über 50 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen seien im doppelten Boden sowie in doppelten Wänden eines Holzschrankes versteckt gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt mit. Der 27 Jahre alte Fahrer sowie seine 37 Jahre alte Begleiterin wurden bei der Kontrolle am vergangenen Donnerstag an der Raststätte Medenbach festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen sollte das Kokain von den Niederlanden in eine Lagerhalle im Kreis Offenbach gebracht werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden