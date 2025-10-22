Über 50 Kilogramm Kokain in Lieferwagen gefunden

In einem Lieferwagen haben Zoll und Polizei über 50 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen seien im doppelten Boden sowie in doppelten Wänden eines Holzschrankes versteckt gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt mit. Der 27 Jahre alte Fahrer sowie seine 37 Jahre alte Begleiterin wurden bei der Kontrolle am vergangenen Donnerstag an der Raststätte Medenbach festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen sollte das Kokain von den Niederlanden in eine Lagerhalle im Kreis Offenbach gebracht werden.

