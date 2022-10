Netflix machte Dealer "Shiny Flakes" berühmt – jetzt ist er wieder angeklagt

"Shiny Flakes" wurde als "Kinderzimmer-Dealer" wegen Drogenhandels verurteilt. Dann wurde er zum Netflix-Star. Doch jetzt ist er wieder angeklagt.

Der als "Kinderzimmer-Dealer" bekannt gewordene Drogenhändler Maximilian S. mit dem Beinamen "Shiny Flakes" muss wieder vor Gericht. Er war bereits vor sieben Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zwischenzeitliche diente sein Fall als Vorlage für die weltweit erfolgreiche Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Parallel veröffentlichte der Streaming-Anbieter die Dokumentation mit dem Titel "Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord".

Jetzt hat das Landgericht Leipzig wieder eine Anklage der Staatsanwaltschaft "Shiny Flakes" und vier weitere Mitangeklagte im Alter zwischen 24 und 42 Jahren zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und zwei weiteren Angeklagten vor, sich spätestens im November 2018 zusammengeschlossen zu haben und über die Website "www.candylove.to" aus Leipzig heraus einen Online-Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Der Shop soll "Kunden" in- und außerhalb Deutschlands beliefert haben.

Szene aus der dritten Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“. Foto: Netflix

Netflix-Star "Shiny Flakes" ist mit vier weiteren Männern angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Hauptangeklagten – darunter "Shiny Flakes" – bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln, teilweise in nicht geringer Menge, in insgesamt sechs Fällen vor. Zwei weitere Männer sind wegen der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass die Gruppe etwa 20 Kilogramm unterschiedliche Betäubungsmittel und verschiedene Tabletten in über 400 Postsendungen in dem Zeitraum von April 2019 bis Januar 2021 an Abnehmer verschickt haben soll, wie es in einer Mitteilung des Landgerichts heißt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gericht setzt 17 Verhandlungstage für "Shiny Flakes"-Verfahren an

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war Maximilian S., also "Shiny Flakes", der Kopf der Gruppe. Er soll "aufgrund seines Wissens und seiner finanziellen Möglichkeiten eine solche Plattform aufbauen und betreiben hätte können". Ein weiterer Angeklagter soll die logistischen, ein anderer die rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Gruppe bearbeitet haben. Zwei Mitangeklagte sollen in die Abwicklung der Geschäfte eingebunden gewesen sein.

Das Gericht hat den ersten Verhandlungstag am 2. Dezember angesetzt. Insgesamt 17 Verhandlungstage sind bis 29. März 2023 vorgesehen.