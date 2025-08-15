Polizei findet Kiloweise Drogen in Nordhessen - Festnahmen

Die Polizei hat in Nordhessen Betäubungsmittel im Wert von rund 600.000 Euro beschlagnahmt und zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Ermittlungen richteten sich vornehmlich gegen einen 36-Jährigen aus Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und einen 67-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei gemeinsam mitteilten. Der 36-Jährige soll demnach den Handel mit Kokain und Marihuana betrieben, der 67-Jährige als Fahrer fungiert haben.

Die beiden wurden bereits am Dienstagnachmittag festgenommen. Der mutmaßliche Kurierfahrer laut Polizei auf einem Parkplatz bei Eschweiler (Nordrhein-Westfalen), zeitgleich ergriffen Beamte den 36-Jährigen in einem Wohnhaus in Volkmarsen. In dem Kurierfahrzeug fanden die Beamten mehr als 26 Kilogramm Marihuana und stellten ein verbotenes Messer sicher.

Weiteren mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

In dem Wohnhaus in Volkmarsen stießen die Ermittler neben diversen Utensilien zur Drogenherstellung auf mehr als 14 Kilogramm Cannabis und 50 Gramm Kokain. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen geriet dann den Angaben nach ein weiterer mutmaßlicher Drogenhändler ins Visier der Kriminalbeamten. Der 38 Jahre alte Mann habe ebenfalls große Mengen Betäubungsmittel in seiner Wohnung in Volkmarsen aufbewahrt.

Bei einer Durchsuchung am Mittwoch fand die Polizei mehrere Kilogramm unterschiedlichster Betäubungsmittel wie Amphetamine, Ecstasy, Kokain und Cannabis sowie große Mengen an Chemikalien zur Drogenherstellung. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er kam wieder auf freien Fuß, weil die Haftrichterin keinen dringenden Tatverdacht sah.