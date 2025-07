Hunderte Gramm Kokain im Magen: Mann am Flughafen geschnappt

Am Frankfurter Flughafen ist ein Mann mit mehr als 700 Gramm Kokain im Magen festgenommen worden. Bei dem 24-Jährigen sei ein sogenannter Drogenwischtest an den Händen positiv ausgefallen, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Die Kontrolle seines Koffers allerdings ergab jedoch keinen Drogenfund. Die Zollbeamten brachten den Mann letztlich für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus.

Dort fanden sie demnach 60 Drogenbehältnisse mit einer Gesamtmenge von 760 Gramm Kokain in seinem Magen-Darm-Trakt. Die Kontrolle sei bereits am 11. Mai durchgeführt worden, teilte der Zoll mit.

Laut Zoll gab es im ersten Halbjahr 2025 bereits einige Drogenfunde: In insgesamt 3.524 Fällen im Fracht-, Post- und Reiseverkehr wurden 436 Kilogramm Kokain, 5.080 Kilogramm Haschisch und Marihuana, 3.153 Kilogramm der Krautdroge Khat, fast 500 Kilogramm betäubungsmittelhaltige Tabletten sowie 197 Kilogramm Stoffe wie Ketamin aus dem Verkehr gezogen. 60 Reisende seien wegen des Verdachts auf Rauschgiftschmuggel festgenommen worden.