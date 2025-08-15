Mutmaßlicher Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf gefasst

Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen Mann wegen des Verdachts des internationalen Schmuggels und Handels mit Kokain und Heroin festgenommen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt soll er zwischen 2020 und 2021 als Mitglied einer international agierenden kriminellen Organisation in sieben Fällen insgesamt mehr als 800 Kilogramm Heroin aus der Türkei über Deutschland in andere europäische Länder eingeführt haben. Nach dem 44-Jährigen wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Frankfurt am Main gefahndet. Der Mann wurde bereits am Montag gefasst.

Zudem war am 27. Juni ein 48 Jahre alter Verdächtiger im selben Komplex am Flughafen Belgrad gefasst worden. Ihm wird vorgeworfen, in 14 Fällen mehr als 1,2 Tonnen Kokain und Heroin über Deutschland in andere europäische und nicht europäische Länder geschmuggelt und dafür mehr als 3,4 Millionen Euro erhalten zu haben.

Der 44-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen den in Serbien inhaftierten Mann läuft ein Auslieferungsverfahren. Im Falle der Genehmigung der Auslieferung durch die serbischen Behörden soll er nach Deutschland überstellt werden.