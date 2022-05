Drogenskandal bei Münchner Polizei: Freispruch für angeklagten Beamten

Bei der Prozessserie zum Drogenskandal bei der Münchner Polizei wurde nun erstmals ein Beamter freigesprochen. Denn der Fall scheint anders abgelaufen zu sein als in der Anklage beschrieben.

Ein Polizist schnupft Kokain auf einer Feier. Durch den Drogenskandal bei der Münchner Polizei kommt die Sache raus. Und landet letztendlich vor Gericht. Nun wurde der 27-Jährige freigesprochen.

Drogenskandal: Beamter hat kein Kokain gekauft

Kauf von Rauschgift lautete die Anklage gegen den Beamten. Dies konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen. Zwar gab der Angeklagte, der seit zwei Jahren suspendiert ist, zu Kokain geschnupft zu haben. Das sei jedoch nicht seines, sondern von einem Kollegen gewesen. Gekauft hatte er es bei diesem nicht.

Da der Konsum von Kokain nicht strafbar ist, wurde der Polizist am Dienstag vor dem Amtsgericht München freigesprochen. Der Angeklagte selbst sagte aus, dass es das einzige Mal gewesen sei, dass er Drogen genommen habe.

Chatverlauf legt Verwicklung in Drogenskandal nahe

Ein Jahr nach dem Konsum entdeckten Ermittler beim Durchschauen der Chatverläufe Hinweise darauf, dass der 27-Jährige Drogen konsumiert hat. Daraufhin wurde er suspendiert. Der Kollege, dem das Kokain gehört hat, trat als Zeuge in der Verhandlung auf. Und verweigerte die Aussage.

Video: AFP

Freispruch auch in zweitem Anklagepunkt

Auch in einem weiteren Anklagepunkt zur Strafvereitelung im Amt wurde der Polizist freigesprochen. 2017 habe er erfahren, wie ein Kollege einen Bürger in die Psychiatrie einwiesen ließ, so die Staatsanwaltschaft. Ein anderer Kollege habe ihm dazu geschrieben, dass der Anlass dafür "frei erfunden" sei.

Der Kollege habe ihm im Gespräch versichert, dass die Einweisung gerechtfertigt war, sagte der Beamte. Deshalb habe er niemanden über den Vorfall informiert. Das Verfahren gegen den Kollegen, wegen Verfolgung Unschuldiger, wurde bereits eingestellt.

Drogenskandal: Beamter legte Einspruch gegen Strafbefehl ein

Da der Angeklagte gegen den Strafbefehl Einspruch einlegte, kam es zum Prozess. Wegen des Drogendelikts forderte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch. Im Falle der Strafvereitelung eine Geldstrafe.

Das Polizeipräsidium München hatte vor zwei Jahren Schlagzeilen mit einem Drogenskandal gemacht. Gegen 37 Polizeibeamte ermittelte die Staatsanwaltschaft. Acht Anklagen wurden bislang erhoben. Mehrere Beamte wurden zu Geldstrafen verurteilt. Einer zu einer Haftstrafe.