Dschungel-Diät: Abnehmen mit Reis und Bohnen – wie effektiv und gesund ist die radikale Diät?

Das Dschungelcamp steht für außergewöhnliche Prüfungen, mehr oder weniger prominente Personen, die mehr oder weniger friedlich zusammenleben, und eine strenge Diät. Das einzigartige TV-Format, das bei RTL läuft, ist unter anderem darauf aufgebaut, dass eine geringe Nahrungsaufnahme für gereizte Gemüter und Streit sorgt. Die Ration, die den Dschungelcamperinnen und Dschungelcampern täglich zusteht: 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen.

In den vergangenen Ausgaben haben immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Dschungelcamp mit weniger Gewicht verlassen, als sie den australischen Dschungel betreten haben. So gab etwa Iris Klein im Jahr 2013 an, dass sie während der Show zehn Kilogramm verlor. Gisele Oppermann sprach 2019 im Interview mit Promiflash immerhin von vier Kilogramm Gewichtsverlust. Das spricht dafür, dass die „Dschungel-Diät“ funktionieren kann. Doch ist sie wirklich effektiv – und vor allem gesund?

Dschungel-Diät: Nur knapp 500 Kilokalorien am Tag

Der einseitige Ernährungsplan im Dschungelcamp bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Grenzen. Das zeigt schon eine kleine Rechnung: 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen entsprechen zusammen knapp 500 Kilokalorien. Ein Wert, der deutlich unter dem Kalorienbedarf erwachsener Menschen liegt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) nennt hierbei folgende Werte, die bei einem geringen Aktivitätslevel gelten: Männer benötigen im Durchschnitt 2600 Kilokalorien am Tag, Frauen sollten rund 2000 Kilokalorien zu sich nehmen.

Auch die empfohlene Proteinmenge wird durch die Dschungel-Diät nicht erreicht. Laut der DGE liegt diese bei Erwachsenen bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Mann mit 80 Kilogramm müsste folglich 64 Gramm Protein am Tag zu sich nehmen. Eine Menge, die bei der Reis-Bohnen-Diät aus dem Dschungel weit verfehlt wird.

Was macht die Reis-Bohnen-Diät mit dem Körper?

Die Diät aus dem Dschungel hat körperliche und psychische Auswirkungen. Die Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm erklärt im Stern-Interview, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf jeden Fall abnehmen werden, allerdings zunächst Muskeleiweiß, erst später Fett. Daher glaubt sie, dass die Kilos in der Folge auch schnell wieder zugenommen werden könnten.

Wegen der geringen Energiezufuhr sinkt laut von Cramm zunächst die Körpertemperatur und dann setzt Müdigkeit ein. Folgen des Sparmodus, in den der Körper versetzt wird, können demnach Schwächegefühl, Schwindelgefühl, Übelkeit, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme und Unkonzentriertheit sein.

Und dann ist da auch noch ein Faktor, der mit dem Stichwort „hangry“ einhergeht. Der Begriff ist ein Kofferwort aus den englischen Wörtern „hungry“ (hungrig) und „angry“ (wütend). In einer Studie wurde untersucht, was Hunger mit der menschlichen Psyche macht. Das Ergebnis: Hunger kann sich in hohem Maße auf die Stimmung auswirken.

Ist eine Diät mit Reis und Bohnen zu empfehlen?

Ernährungsexpertin von Cramm erklärte dem Stern, dass die Dschungel-Diät für Menschen mit Untergewicht oder Normalgewicht nicht zu empfehlen ist. Übergewichtige könnten hingegen profitieren: „Bei der Dschungel-Diät handelt es sich um ein modifiziertes Fasten, das über den Zeitraum sogar eine positive Wirkung haben kann.“ Das liege unter anderem daran, dass sich Cholesterinspiegel und Blutdruck normalisieren könnten. Außerdem könnte die Diät Zellen dazu anregen, Blutzucker mithilfe von Insulin zu verstoffwechseln.

Zusätzlich zur Gewichtsabnahme kann die Reis-Bohnen-Diät auch noch zu einem Phänomen des menschlichen Geistes führen, die im Dschungelcamp immer wieder zu beobachten ist: die Fasteneuphorie, die laut von Cramm nach ein paar Tagen einsetzen kann.

Übrigens: Ein neuer TikTok-Trend dreht sich derzeit rund um das Abnehmen mit Brennnesselkapseln.