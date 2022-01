Dschungelcamp 2022: Christin Okpara hat ein Lebensmotto

Anfang 2022 wird es wieder das Dschungelcamp zu sehen geben. Christin Okpara ist als Teilnehmerin der neuen Staffel dabei. Hier stellen wir sie im Porträt vor.

Im Januar 2022 wird es eine neue Staffel der Fernsehshow "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" oder besser bekannt unter "Das Dschungelcamp" auf RTL geben. Verschiedene Prominente wagen das Wildnis-Experiment und stellen sich den Dschungelprüfungen. In diesem Jahr wird der Drehort nicht wie üblich in Australien sein, das Dschungelcamp 2022 wird diesmal in Südafrika ausgetragen. Nach aktuellen Angaben des Senders wird die Show in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert.

Lange Zeit standen nur Filip Pavlovic, Lucas Cordalis und Harald Glööckler als Kandidaten von "Das Dschungelcamp 2022" fest. Nachdem dann zunächst zwei weitere bekannt gegeben wurden, bestätigt der Sender nun, dass auch Christin Okpara unter den Teilnehmern sein wird. Möchten Sie gerne mehr zu der Dschungelcamp Kandidatin erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel stellt Christin Okpara im Porträt vor.

Das Dschungelcamp 2022: Christin Okpara im Porträt

Christin Okpara wurde am 1. Dezember 1996 in Harsewinkel, in der Nähe von Bielefeld, geboren. Die 25-Jährige geht nach Angaben von web.de der Tätigkeit als Reality-Star nach. Auch auf Social-Media ist Christin Okpara vertreten. Unter dem Namen christin.queenie lässt die 25-Jährige ihre knapp 73.000 Abonnenten an ihrem Leben teilhaben. Auf Instagram beschreibt sich die potenzielle Dschungelcamp Teilnehmerin als "TV-Personality", also als Fernsehbekanntheit. Hier erhalten Sie einen kurzen Steckbrief zu Christin Okpara:

Name: Christin Okpara

Christin Okpara Alter: 25 Jahre

25 Jahre Geburtstag: 01. Dezember 1996

01. Dezember 1996 Geburtsort: Harsewinkel , in der Nähe von Bielefeld

, in der Nähe von Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Reality-Star

Reality-Star Instagram-Account: christin.queenie

christin.queenie Abonnenten auf Instagram : 72.800

An welchen TV-Shows hat Christina Okpara bisher teilgenommen?

Christin Okpara war bereits in einigen Fernsehformaten zu sehen. 2021 nahm sie an der Dating-Show " Are You The One?" teil und schaffte es bis ins Finale. Im Finale der Dating-Show war sie mit Germain. Weiterhin war die potenzielle Dschungelcamp Teilnehmerin bei der zweiten Staffel von Couple Challenge mit von der Partie. Zusammen mit ihrer Freundin Walentina Doronina nimmt sie an der Couple Challenge teil. 2020 war Christin Okpara beim TV-Now-Format "Die Sexklinik" zu sehen. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den TV-Auftritten von Christin Okpara:

1. TV-Auftritt: Die Sexklinik (2020), RTL 2

2. TV-Auftritt: Are You The One (2021), TVNOW

(2021), TVNOW 3. TV-Auftritt: Couple Challenge (2021), TVNOW

Nun wurde offiziell bestätigt, dass Christin Okpara bei der 15. Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" teilnehmen wird.

Lebensmotto: "Do whatever you want"

Christin Okpara, die auf Instagram viel mehr unter dem Namen christin.queenie bekannt ist, teilt gerne Ausschnitte aus ihrem Leben mit ihren vielen Tausenden Fans. Unter einem ihrer letzten Bilder auf Instagram verriet die 25-Jährige ihr Lebensmotto: "Do whatever you want". Unter ihren Bildern auf Instagram kündigt sie nicht nur neue Ausgaben aus den TV-Formaten an, bei denen sie mitwirkt, sondern versorgt die Fans auch mit ihren persönlichen Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten:

"Wenn ich damals auf die Personen gehört hätte, die mir angeblich nur "Gutes" wollen, dann wäre ich heute nicht da wo ich jetzt bin. Mein Lebensmotto: "Do whatever you want" Denn nur du weißt was gut oder schlecht für dich ist."

"Manchmal sind ein paar Umwege gar nicht so schlecht. Es wird Zeit ein bisschen Platz zu schaffen und aus zu sortieren!! Niemals das Ziel aus den Augen verlieren"