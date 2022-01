"Dschungelcamp" 2022: Eric Stehfest hat seine Drogen-Sucht besiegt

Im Dschungelcamp 2022 wird auch Eric Stehfest dabei sein. Wir stellen Ihnen den Schauspieler im Porträt näher vor.

Zurzeit gibt es das Dschungelcamp 2022 mit einer neuen Staffel bei RTL zu sehen. Der Sender geht davon aus, dass die Übertragungen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" trotz der andauernden Corona-Pandemie wie geplant stattfinden können. Dieses Jahr wird die Show erstmals nicht im australischen Dschungel gedreht, sondern in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika. Nachdem lange nicht sicher war, ob Eric Stehfest wirklich im "Dschungelcamp 2022" dabei sein wird, hat der Sender seine Teilnahme nun offiziell bestätigt.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen den Schauspieler näher vor. Wo wurde Eric Stehfest geboren? Wo hat der 32-Jährige Schauspiel studiert? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Porträt.

Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022: Ein kurzer Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum ehemaligen GZSZ-Schauspieler finden Sie hier im Steckbrief auf einen Blick:

Name: Eric Stehfest

Alter : 32 Jahre

: 32 Jahre Geburtsdatum : 6. Juni 1989

: 6. Juni 1989 Geburtsort : Dresden

: Wohnort : Bauernhof in einer Kommune (genauer Ort unbekannt)

: Bauernhof in einer Kommune (genauer Ort unbekannt) Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Social Media: Instagram @ericstehfest

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest im Porträt

Nach seinem Schulabschluss studierte Eric Stehfest von 2009 bis 2013 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Vorher stand Stehfest bereits in mehreren Theateraufführungen auf der Spielbühne im Freital und während seines Studiums war er unter anderem in "Die Räuber" im Maxim-Gorki-Theater Berlin zu sehen. Seine erste TV-Rolle erhielt Stehfest 2013 in der Soap "Unter uns" bevor er eine Hauptrolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erhielt. Bei "GZSZ" spielte er von 2014 bis 2019 den DJ Chris Lehmann.

Obwohl er bei "GZSZ" zum Hauptcast gehörte, war Stehfest während seiner Zeit bei der Soap auch an anderen Projekten beteiligt. Unter anderem war er in der Serie "SOKO München" und in drei Folgen von "Julia Durant ermittelt" zu sehen. 2020 erschien seine Filmbiografie "9 Tage wach", zu der Eric Stehfest das Drehbuch schrieb. Der Film handelt von seiner Crystal Meth Abhängigkeit und wie er es schließlich schaffte clean zu werden. Im Film wurde Stehfest von seinem Schauspielkollegen Jannik Schümann verkörpert.

Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest war viele Jahre Crystal Meth abhängig

Bevor Stehfest im Alter von 14 Jahren erstmals mit der Droge Crystal Meth in Berührung kam, konsumierte er bereits Marihuana und Alkohol. Nach langjähriger Sucht schaffte es der Schauspieler schließlich den langwierigen und schwierigen Weg des Entzugs zu gehen und ist heute völlig clean. Seine Biografie hat er neben dem Film auch in einem Buch niedergeschrieben, das ebenfalls den Titel "9 Tage wach" trägt. Während der Premiere des Films in Berlin verriet Stehfest in einem Interview, dass er mit seiner Geschichte anderen die Augen öffnen und dabei helfen wolle über die Droge aufzuklären.

Nachdem er seine Sucht hinter sich gelassen hatte feierte Stehfest nicht nur im Berufsleben Erfolge. Auch privat baute sich der Schauspieler ein starkes Fundament. Im November 2015 heiratete er die Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest. Die beiden haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder und leben in einer Kommune auf einem Bauernhof auf dem Land. (AZ)