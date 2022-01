Jasmin Herren gesteht im Dschungelcamp die traurige Wahrheit über die Ehe mit Willi - "Ich wurde von einer Gruppe verprügelt"

Waren Jasmin Herren und Willi Herren zusammen, als dieser tot in seiner Wohnung aufgefunden wurden? Im Dschungelcamp enthüllt Jasmin die ganze Geschichte.

Letztes Jahr im April starb überraschenderweise Willi Herren. Er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden und Jasmin Herren, seine Frau, war am Boden zerstört. Sehr zur Verwunderung vieler, denn offiziell waren die beiden getrennt - so hieß es zumindest. Doch in Wirklichkeit war alles anders. Das erzählte Jasmin nun im Dschungelcamp.

Am Lagerfeuer kommen die Kandidaten ins Plaudern und dabei erzählt Jasmin über ihr anstehendes Schlagerevent, das dieses Jahr stattfinden soll. Dafür habe sie bereits einen Song geschrieben habe, so Jasmin. Es sei ein Abschiedsbrief an ihren Willi, denn "ich konnte mich ja nicht von ihm verabschieden." Und dann gesteht sie: "Willi und ich haben gelogen."

Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren spricht über die angebliche Trennung von Willi Herren

Natürlich fragen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten nach, wie sie das meine und warum und ob sie denn getrennt waren. "Wir waren nicht getrennt" - und das hatte einen guten Grund. "Ich wurde in meiner eigenen Wohnung bedroht", gesteht Jasmin. Und nicht nur das - "ich bin auch zusammengeschlagen worden". Als Willi im Ausland bei einer Produktion war, wurde sie unter einem falschen Vorwand in eine Wohnung gelockt und "dann kam da eine Gruppe plötzlich rein und die hat mich festgehalten und mich zusammengeschlagen", erzählt sie weiter. Linda fragt nach: "Wer war das? Jemand von Willis Familie?" Dazu will sie nichts Konkretes sagen. Familie sei nicht gleich Familie: "Das waren genau drei Leute." Linda vermutet Willis Tochter, aber Jasmin will hier nichts bestätigen. "Ich habe alles der Polizei gemeldet", erklärt sie nur zum Abschluss.

Jasmin Herren gesteht im Dschungelcamp, dass sie nicht getrennt waren

"Ich hatte einfach irgendwann die Nase voll. Also habe ich Willi gesagt, lass uns die Scheidung einreichen, dann sind die alle ruhig und dann hauen wir ab." Das sei immer der Plan gewesen, einfach irgendwann abhauen. Doch zu dem Abhauen kam es nicht, da Willi Herren zuvor starb. Das Dschungelcamp soll nun ein Neuanfang sein, aus dem sie stärker hervorgehen will, um mit dem Verlust umzugehen.

