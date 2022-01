Dschungelcamp 2022: Tina Ruland ließ sich für den Playboy ablichten

Das Dschungelcamp 2022 startet am 21. Januar. In der neuen Staffel ist auch Schauspielerin Tina Ruland mit dabei. Im Porträt stellen wir sie näher vor.

Lange Zeit standen nur drei Kandidaten für das Dschungelcamp 2022 sicher fest: Filip Pavlović, Lucas Cordalis und Harald Glööckler. Nun wurde von offizieller Seite bestätigt, dass auch die deutsche Schauspielerin Tina Ruland bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein wird.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidatin Tina Ruland näher vor. Wo wurde die Schauspielerin geboren? Wo lebt sie heute? Alle Infos haben wir hier im Porträt für Sie.

Tina Ruland im Dschungelcamp 2022: Ein kurzer Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Tina Ruland finden Sie hier im Steckbrief auf einen Blick:

Name: Bettina Ruland

Alter : 55 Jahre

: 55 Jahre Geburtsdatum : 9. Oktober 1966

: 9. Oktober 1966 Geburtsort : Köln

: Wohnort : Berlin-Zehlendorf

: Beruf : Schauspielerin

: Schauspielerin Social Media: Instagram @tinaruland

Dschungelcamp 2022: Tina Ruland im Porträt

Bettina "Tina" Ruland wurde in Köln geboren und machte am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Köln-Buchheim ihr Abitur, nachdem sie zuvor vom Kaiserin-Theophanu-Gymnasium auf die neue Schule gewechselt war. Im Anschluss an ihre Schulzeit absolvierte Ruland eine Ausblindung als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft an der Berufsschule in Ratingen-Hösel. Ein Jahr nach ihrem Schulabschluss war die heute 55-Jährige bereits als Playmate des Monats im Playboy zu sehen, was ihr noch vor dem Beginn ihrer Schauspiel-Karriere zu Bekanntheit verhalf.

Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr an der Seite von Til Schweiger mit dem Film "Manta, Manta", in dem sie Schweigers Freundin Uschi spielte. Im Anschluss war Ruland in zahlreichen Serien und Filmen im deutschen Fernsehen zu sehen und gewann 1994 den Medien- und Fernsehpreis Bambi. In folgenden Filmen und Serien war Tina Ruland über die Jahre unter anderem zu sehen:

"Nicht von schlechten Eltern" (1993-97, Serie)

" Rosamunde Pilcher – Rückkehr ins Paradies" (1998, Serie)

– Rückkehr ins Paradies" (1998, Serie) " Harte Jungs " (2000, Film)

" (2000, Film) "Das Traumschiff – Südsee " (2003, Serie)

" (2003, Serie) "Das Traumpaar" (2007, Film)

"Wilsberg – Frischfleisch" (2011, Fernsehreihe)

"Der Staatsanwalt – Tod per Kurier" (2017, Serie)

" SOKO Stuttgart : Liebe mit Handicap" (2021, Serie)

Dschungelcamp 2022: Tina Ruland war mit 46 noch einmal im Playboy

Nachdem sich Ruland 1988 zum ersten Mal für den Playboy ablichten ließ, war sie 1990 ein weiteres Mal in der Mai-Ausgabe des Männer-Magazins zu sehen. Mit 46 Jahren zeigte die damals 46-Jährige dann ein weiteres Mal ihren Körper in der Oktober-Ausgabe des Jahres. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin setzt sich Tina Ruland auch für gemeinnützige Zwecke ein: Seit 2017 ist sie Jubiläumsbotschafterin der von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, einer diakonischen Einrichtung, die sich unter anderem für Menschen mit psychischen Problemen und Pflegebedürftige einsetzt. Die 55-Jährige hat zwei Söhne aus zwei verschiedenen Beziehungen und lebt derzeit allein in Berlin Zehlendorf. (AZ)

