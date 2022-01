Dschungelcamp 2022: Linda Nobat liebt Harry Potter - ein Porträt

Jetzt startet das Dschungelcamp 2022, und Linda Nobat ist bei "IBES" dabei. Wir stellen sie hier im Porträt vor.

2022 läuft wieder "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" im TV bei RTL. Wie Bild bereits vorab spekulierte - und damit wie so häufig richtig lag - nimmt Linda Nobat an der neuen Staffel teil.

Anfang September sagte sie in einem Instagram-Post: "Leute ich habe euch sooo viel zu berichten. [...] Es gibt so viel Neues und möchte euch wirklich nicht noch länger auf die Folter spannen, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste." Ob sie damit eventuell eine Teilnahme am Dschungelcamp 2022 meint? Den Post finden Sie weiter unten im Artikel. Hier lesen Sie mehr zu der potentiellen Kandidatin.

Dschungelcamp 2022: Linda Nobat im Porträt

Hier sehen Sie einen kurzen Steckbrief zu Linda Nobat:

Name: Linda-Caroline Nobat

Linda-Caroline Nobat Alter : 26 Jahre

: 26 Jahre Geburtsdatum : 19. Januar 1995

: 19. Januar 1995 Wohnort : Hanau

: Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beruf : Reality-TV-Star, Model, Studentin

: Reality-TV-Star, Model, Studentin Social Media: Instagram - iamlindadt

Miss Hessen 2018, Linda Nobat, beim Dschungelcamp 2022?

Linda Nobat wurde am 19. Januar 1995 geboren. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Teilnahme an " Der Bachelor" 2021 mit Nico Griesert bekannt. In Folge 8 musste Linda Nobat die Sendung verlassen und schaffte es damit unter die Top 4 Kandidatinnen. Während der Sendung fiel sie durch ihre direkte und fordernde Art auf. Sie beschwerte sich regelmäßig, dass sie noch nicht die Chance auf ein Einzeldate mit Nico hatte und drohte, die Sendung zu verlassen - tat das aber nicht. Mit den Kandidatinnen verstand sich Linda zwar schon, allerdings sah sie sich doch als Einzelkämpferin. Eine Sache wurde während "Der Bachelor" 2021 klar: Schnarchen kann die 26-Jährige nicht leiden, weshalb sie für das Einzelzimmer lautstark mit den anderen diskutierte. In einem Interview mit RTL sagte Linda Nobat: "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen."

Seit ihrem 17. Lebensjahr ist Linda Nobat als Model tätig. 2018 hat sie im Kölner Nachtklub "Diamonds" die Miss-Wahlen in Hessen gewonnen und konnte sich gegen 23 Mitbewerberinnen durchsetzen. Während ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" gab Linda Nobat an, Jura an der Universität in Gießen zu studieren. Ob diese Informationen noch aktuell sind, ist nicht bekannt. Auf Instagram hat Linda Nobat sich dazu nicht mehr geäußert. Auf der Plattform hat sie mittlerweile mehr als 37.000 Abonnenten.

Dschungelcamp 2022: Linda Nobat liebt Harry Potter

In einem Interview mit RTL gab sie an, sehr interessiert an Politik und Geschichte zu sein. "Wenn ich was lese, dann eigentlich immer das Gleiche - und zwar Harry Potter", erzählt die 26-Jährige im Interview. Außerdem reist sie sehr gerne. Es kursieren immer wieder Gerüchte über den Beziehungsstatus von Linda Nobat - auf Instagram lassen sich aber derzeit nur Selfies finden. Es ist dazu also offiziell nichts bekannt.

In einem Interview mit RTL sagte Linda Nobat: "Wenn jemand mit meiner ehrlichen, direkten Art nicht klarkommt, ist mir das egal. Ich brauche mich nicht zu verstellen." Sie bezeichnet sich selbst als impulsiv und temperamentvoll - und ist stolz darauf.

