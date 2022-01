"Dschungelcamp" 2022: Lucas Cordalis wegen Corona doch nicht dabei

Im Januar läuft bei RTL das Dschungelcamp 2022 mit einer neuen Staffel. Lucas Cordalis kann wegen Corona doch nicht einziehen.

Anfang 2022 geht bei RTL wieder eine neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an den Start. Schon zum 15. Mal kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Dschungel um den Titel "Dschungelkönig". Die Show wird dieses Mal allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht im australischen Dschungel, sondern in Südafrika gedreht.

Lucas Cordalis sollte eigentlich Kandidat im Dschungelcamp 2022 sein. Doch da er kurz vor dem Start positiv auf Corona getestet wurde, kann er doch nicht teilnehmen. Laut RTL gehe es Cordalis gut - er zeige keine Symptome, sei in Selbstisolation und werde medizinisch betreut. Eventuell kann er zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ins Camp nachrücken.

"Dschungelcamp" 2022: Lucas Cordalis ist der Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis

Wer ist Lucas Cordalis? Hier stellen wir ihn im Porträt vor. Er wurde am 07. August 1967 in Frankfurt am Main geboren. Schon im Alter von vier Jahren steht Lucas mit seinem Vater und Schlagersänger Costa Cordalis auf der Bühne. Unter anderem im bekannten Song "Anita" singt er im Chor mit. Ab 1997 beschließt der damals Dreißigjährige, an seiner Musikkarriere zu arbeiten und tritt mit seinem Vater Costa Cordalis als Duo auf.

Lucas Cordalis steht jedoch nicht nur selbst auf der Bühne, 2002 zieht er nach Mallorca, um dort sein Plattenlabel "Supersonic Entertainment" zu gründen. Als Produzent und Komponist schafft er es, erfolgreich zu sein. Die bislang bekannteste Single, die er rausgebracht hat, heißt "Baby come back" von der Boyband Worlds Apart. Mit seinem Plattenlabel arbeitet er zudem mit Musikern wie David Hasselhoff oder DJ Bobo zusammen.

Porträt: Lucas Cordalis verdankt seine TV-Karriere Daniela Katzenberger

Seit dem Frühjahr 2014 ist der Produzent mit Daniela Katzenberger zusammen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Sophia. Im Juni 2016 heiraten Lucas und Daniela schließlich in Bonn. Die Hochzeit wird sogar live im Fernsehen übertragen - als Highlight von Daniela Katzenbergers eigener Reality-Show "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Hochzeitsfieber".

Als weitere Teile seiner Fernsehkarriere gewinnt Cordalis 2018 die Spielshow "Global Gladiators" und schlägt den ehemaligen Bachelor Paul Janke in der Show "Schlag den Star". Von seinem Gewinn über 100.000 Euro der ProSieben-Show, bezahlte Lucas die Hochzeitsreise mit Daniela Katzenberger in ein Wellness-Hotel im Schwarzwald.

