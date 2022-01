"Dschungelcamp" 2022: Welche Luxus-Gegenstände nehmen die Kandidaten mit?

Das Dschungelcamp kehrt im Januar 2022 mit Staffel 15 zurück, und jeder IBES-Teilnehmer darf maximal zwei spezielle persönliche Stücke mitnehmen. Welches sind die Luxus-Gegenstände der Kandidaten?

Im Moment wälzen die 14 Kandidaten vom " Dschungelcamp" 2022 sich noch förmlich im Überfluss: In einer noblen Fünf-Sterne-Lodge in Südafrika können sie es so richtig krachen lassen - edel speisen, schicke Klamotten tragen, sich hippe Drinks servieren lassen. Und natürlich entspannt im Pool planschen, denn nahe dem Kruger-Nationalpark ist zurzeit Hochsommer. Doch mit dem hemmungslosen Schöpfen aus dem Vollen hat es bald ein Ende. Der karge Dschungel droht.

Die verhätschelten Promi-Kandidaten müssen sich demnächst mit ungewohnten Einschränkungen abfinden. Eine davon: Sie dürfen maximal zwei Luxus-Gegenstände mit ins Camp nehmen. Welche das sind? Bild hat bei einigen von ihnen nachgefragt.

"Dschungelcamp" 2022: "Luxus-Gegenstände" - Luxus bedeutet für die IBES Kandidaten was völlig Unterschiediches

Lucas Cordalis (54)

Der Sänger hat sich beim Wort "Luxus" nicht am materiellen Wert orientiert. Er setzt eher auf Gefühl und Romantik. Ein Kissen seiner Tochter habe er dabei, "das nach ihr riecht". Seine Frau Daniela Katzenberger gibt ihm anstelle des ursprünglich von ihr geplanten BH nur noch gute Wünsche mit ins Camp. Als Schlafmaske wäre der ohnehin zu groß gewesen, orakelt Cordalis vielsagend.

Video: dpa

Janina Youssefian (39)

Früher war sie mal das "Teppichluder" von EX-RTL-Star Dieter Bohlen, was immer das im Einzelnen auch heißen mag. Anders als Cordalis setzt sie voll auf Äußerlichkeiten - sie hat Haarbürste plus Lippenstift im Gepäck, was sie selbst als "ein bisschen bescheuert" einstuft. Aber sei's drum. Verleihen will sie die Bürste auf keinen Fall, die sei ausschließlich für ihre eigenen Kakerlaken bestimmt.

Lesen Sie dazu auch

Eric Stehfest (32)

Der ehemalige GZSZ-Mime beschränkt sich auf einen einzigen Luxus-Gegenstand: Eine silberne Halskette mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Eine kleiner Gruß an die gegenwärtige Regierungskoalition? Eher nicht. Es sei sein Talisman, da er früher den Spitznamen "Ampel" gehabt habe, gibt er zu Protokoll. "Das hält mich bei mir", erläutert er.

Manuel Flickinger (33)

Der frühere "Prince Charming"-Teilnehmer gibt sich geheimnisvoll und verweist auf sein Alter Ego als Dragqueen. Man solle sich im Hinblick auf seine Luxus-Gegenstände einfach mal überraschen lassen, rät er den Zuschauern. "Vielleicht habe ich etwas von meiner Kunstfigur Lafayette Diamond dabei … " Wir sind jedenfalls gespannt.

"Luxus-Gegenstände": IBES-Kandidat Harald Glööckler schwört auf Odol-Mundspray

Tara Tabitha (28)

Das Sternchen von "Ex On The Beach" mixt bei der Auswahl ihrer Luxus-Gegenstände praktische mit romantischen Erwägungen. Sie nimmt zum einen eine Bürste für ihre Extensions mit. Um das vermutlich schnell aufkeimende Heimweh in den Griff zu kriegen, setzt sie auf "ein Kissen, auf dem ganz viele Fotos von Freunden und meinen Hunden und ein paar Sprüche drauf sind."

Linda Nobat (26)

Die frühere Kandidatin beim "Bachelor" setzt voll auf Kosmetik - oder doch wohl eher Dermatologie. Ihre Luxus-Gegenstände sind ein Dusch-Schwamm und Vaseline. Sie leide unter sehr trockener Haut und Neurodermtis, hat sie den Kollegen von Bild in den Block diktiert. Wenn sie mit Wasser in Berührung komme, platze ihre Haut auf. Das sei ihr einfach zu riskant.

Peter Althof (66)

Der Ex-Kickboxer sowie frühere Bodyguard von Legenden wie Michael Jackson und Claudia Schiffer hält es wie Tara Tabitha: Praktisches und Gefühlvolles. In diesem Fall ist das Praktische wohl eher das nicht näher beschriebene Kissen. Fürs Gefühl und die Magie: Ein Talisman, den er in Thailand bekommen hat. "Der begleitet mich immer."

Harald Glööckler (56)

Zu den Luxus-Gegenständen des Fashion-Paradiesvogels gehört zum einen ein "Wunderkissen" (O-Ton Glööckler). Wenn man es öffne, sei es Decke und Kissen in einem. Ob der zweite Gegenstand für ihn selbst oder andere bestimmt ist, lässt er offen - das Allerwichtigste für ihn sei jedenfalls „ein Odol-Mundspray! Ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand aus dem Mund riecht …"