"Das Nachspiel" zum Dschungelcamp 2022: Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" läuft bei RTL. Hier bekommen Sie alle Infos rund um den Sendetermin, die Übertragung im TV oder Stream und zu Wiederholungen.

Das Dschungelcamp 2022 ist vorbei und Deutschland hat einen neuen Dschungelkönig. Reality-Star Filip Pavlovic holte sich in der 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" den Sieg und damit die Krone.

Doch der Kölner Privatsender RTL hält für die Fans der Sendung auch in diesem Jahr noch eine weitere Ausgabe der Show parat. In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" gibt es ein Wiedersehen mit den prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der diesjährigen Staffel. Moderiert wird die Live-Sendung wie gewohnt von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Wann ist der genaue Sendetermin? Welche Gäste sind mit dabei? Und wo gibt es Wiederholungen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" 2022 zu sehen? Die Antworten auf all diese Fragen und viele weitere wissenswerte Infos rund um die Show bekommen Sie hier.

Inhalt: Darum geht es bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" 2022

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" treffen alle Camper des Dschungelcamps 2022 zum ersten Mal nach der gemeinsamen Zeit in Australien wieder aufeinander. Dabei müssen sie sich den kritischen Fragen der Moderatoren stellen.

Mit dabei sind unter anderem Gewinner Filip Pavlovic, Designer Harald Glööckler, Schauspielerin Anouschka Renzi, Schauspieler Eric Stehfest und viele weitere bekannte Gesichter der diesjährigen Staffel.

Sendetermin vom Dschungelcamp-"Nachspiel" 2022

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" läuft am Sonntag, 20. Februar 2022, zur Primetime auf RTL. Los gehts um 20.15 Uhr.

Übertragung von "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" 2022 im TV und Live-Stream

Sie können die Show völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL anschauen. Parallel zur Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream bei RTL+ mitverfolgt werden.

Dafür ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst von Nöten. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ Premium belaufen sich nach Angaben der Mediengruppe auf 4,99 Euro im Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ Premium Duo. Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.

Wiederholung von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" 2022 online schauen

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr bereits verplant und können "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" 2022 daher nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! RTL+ bietet Ihnen nämlich auch die Option Show nach der Ausstrahlung als Wiederholung anzuschauen.

Dieser Service ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos möglich. Wenn Sie die Folge jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in der Mediathek der Sendergruppe abrufen möchten, so ist der Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft notwendig. (AZ)