"Dschungelcamp" 2022: Single-Lady Tara Tabitha hält Ausschau nach Männern

Im Januar 2022 startet bereits Staffel 15 vom "Dschungelcamp" auf RTL. Unter den Kandidaten von "IBES" ist diesmal auch Tara Tabitha. Hier stellen wir sie Ihnen im Porträt vor.

Bald wird auf RTL wieder täglich der Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu hören sein. Am 21. Januar 2022 geht das " Dschungelcamp" in eine neue Runde. Anders als sonst, wird das "Dschungelcamp" nicht in Australien, sondern erstmalig in Südafrika stattfinden.

Auch in diesem Jahr wagen sich einige Promis wieder in die Tiefen des Dschungels, wo sie sich den außergewöhnlichsten Prüfungen stellen müssen. Damit präsentiert RTL bereits Staffel 15 von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!".

Nun wurden von RTL alle Kandidaten offiziell für das "Dschungelcamp" 2022 bestätigt. Mit von der Partie ist dieses Mal auch das Reality-Sternchen Tara Tabitha. Alle wichtigen Infos zu ihrer Person finden Sie hier im Porträt.

Video: AFP

"Dschungelcamp" 2022: Tara Tabitha im Porträt - Alter, Karriere, Instagram

Tara Tabitha wurde am 3. März 1993 in Österreich geboren. Bekannt wurde der Reality-Star mit dem Format "Ex on the Beach" 2021 auf RTL. In Österreich ist Tara bislang deutlich bekannter als in Deutschland. Dort war sie sogar mit zwei eigenen Reality-Shows im TV zu sehen. In den Reality-Formaten "Tara und Moni" und "Mit Hirn, Charme und Melonen", setzte Tara sich und ihren Körper, der mittlerweile eine Art Markenzeichen der Österreicherin geworden ist, gekonnt in Szene. Doch auch schon im Jugendalter war Tara im österreichischen Fernsehen zu sehen. Bei "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend" mischte sie zwischen 2010 und 2013 das Nachtleben auf.

Hier hier ein kurzer Steckbrief zur "Dschungelcamp" 2022-Teilnehmerin Tara Tabitha:

Name: Tara Tabitha

Alter : 28 Jahre

28 Jahre Geburtstag: 03. März 1993

03. März 1993 Wohnort: Wien und London

und Sternzeichen: Fisch

Fisch Beruf: Reality-Star und Influencerin

Reality-Star und Influencerin Instagram-Account: taratabitha

taratabitha Abonnenten auf Instagram : 108.000

Tara Tabitha: Aus ihren Beauty-OPs macht sie kein Geheimnis

Ihr äußeres Erscheinungsbild war Tara schon immer sehr wichtig. Dass sie an der ein oder anderen Stelle schon einmal nachgeholfen hat, verschweigt sie dabei nicht. Im Gegenteil: Tara ist sehr stolz auf ihr Aussehen. Im Interview mit RTL verrät sie: "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more".

Lesen Sie dazu auch

Mit ihren Reizen möchte Tara besonders bei den Männern im "Dschungelcamp" nicht geizen. Aktuell ist Tara Single und laut RTL sei sie im südafrikanischen Camp für alle Schandtaten bereit.

Tara Tabitha ist die Ex-Freundin des ehemaligen Handballers Eric Sindermann

Momentan ist die Österreicherin als Single-Lady unterwegs. Das war früher aber anders. Tara ist die Ex-Freundin des ehemaligen Handballspielers Eric Sindermann. Zusammen standen die beiden beim RTL-Format "Ex on the Beach" 2021 vor der Kamera.

Ausschau nach anderen Männern hält die 28-Jährige aber wieder. Dabei geht Tara sehr selbstbewusst vor. RTL sagte sie bereits: "Ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich sehr sexy bin." Dass sie im "Dschungelcamp" einen Mann beeindrucken will, möchte sie nicht ausschließen. Wenn ihr ein Mitcamper gefalle, würde sie für ihn auch gerne einmal ihre Hüllen fallen lassen. Laut RTL könnte der "Bachelorette"-Kandidat Filip ein geeigneter Anwärter dafür sein. Ob sich die beiden im Dschungel annähern werden?