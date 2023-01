"Dschungelcamp" 2023: Kandidatin Djamila Rowe - Ausbildung durch die Stasi blockiert?

"Dschungelcamp" 2023: Hier finden Sie das Porträt der IBES-Kandidatin Djamila Rowe - ihren One-Night-Stand mit einem Diplomaten hatte sie frei erfunden.

Wir kennen sie schon aus der Heim-Version von "IBES" - der pandemiebedingt abgespeckten "Dschungelshow" 2021: Djamila Rowe. Diesmal geht es für die bei RTL unter der Berufsbezeichnung "Society-Lady" geführte Reality-Darstellerin in den echten australischen Dschungel.

Ob sie dem Prädikat "Lady" gerecht wird und ob sie sich gegen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten 2023 durchsetzen kann, wird sich ab dem 13. Januar 2023 zeigen, dem Dschungelcamp-Start.

Die Übertragung vom Dschungelcamp 2023 aus Australien gibt es allabendlich. Jan Köppen ersetzt dabei Daniel Hartwich als Moderator. Doch bevor es mit den ekelerregenden Nahrungsmitteln und dem ganzen krabbelnden Gewürm losgeht, stellen wir Ihnen Djamila Rowe näher vor. Was hat es auf sich mit ihrer Ausbildung, bei der die Stasi ihr angeblich Knüppel zwischen die Beine geworfen hat? Und was war mit dem angeblichen One-Night-Stand, bei dem ein alpenländischer Diplomat ins Gerede kam? In diesem Porträt stellen wir Ihnen Djamila Rowe näher vor.

Djamila Rowe: Die Kandidatin von "Dschungelcamp" 2023 im Porträt

Djamila Rowe wurde am 1. August 1967 geboren. In Deutschland wurde sie durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt. Der Fall erregte ein landesweites Medienecho und brachte der Berlinerin Auftritte in TV-Sendungen wie "Die Alm", "Big Brother" sowie „ TV total“.

Djamila Rowe kam im Ost-Berliner Stadtteil Lichtenberg zur Welt und wuchs nach der Flucht ihrer Eltern in den Westen bei ihren Großeltern auf. Später lebte sie im Jugendwerkhof Crimmitschau. Rowe hatte in der DDR eine Ausbildung zur Verkäuferin angestrebt, wurde aber nach ihrer eigenen Darstellung durch das Ministerium für Staatssicherheit daran gehindert.

Nach der deutschen Wiedervereinigung arbeitete Djamila Rowe als Visagistin in Berlin. Sie versuchte nebenher, sich als Model zu etablieren und trat auch als Nackttänzerin auf.

Von 1997 bis 2002 war Rowe mit einem Unternehmensberater liiert, der auch der Vater ihres 1997 geborenen Sohnes ist. Ende 2006 bis Anfang 2007 hatte Rowe eine kurzzeitige Beziehung zu Ferfried Prinz von Hohenzollern. Eine gemeinsame Tochter wurde 2009 geboren.

Die Affäre zwischen Djamila Rowe und dem Schweizer Botschafter war frei erfunden

2002 gelangte Djamila Rowe durch eine frei erfundene Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in die Medien. In der schweizerischen Zeitung SonntagsBlick behauptete Rowe gegen ein Honorar von 10.000 Euro, sie habe einen One-Night-Stand mit dem Diplomaten gehabt. Diese Aussage widerrief sie aber später. Danach war sie in eine Reihe nicht unbedingt schmeichelhafter Affären verwickelt, die sie aber immerhin für eine Weile in den einschlägigen Medien präsent hielten.

Die Society-Lady möchte endlich einmal Gewinnerin sein. Schon vor ihrer Teilnahme am Studio-Heimspiel von "IBES", der "Dschungelshow" 2021, hatte sie zu Protokoll gegeben: "So oft bin ich gescheitert im Leben. Das 'Goldene Ticket' wäre ein Pflaster für meine Seele." Vielleicht gibt es ja diesmal ein Trostpflaster?