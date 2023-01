Dschungelcamp 2023 im Live-Ticker: Markus Mörl hat Tod der Schwester "noch nicht überwältigt"

Das Dschungelcamp geht 2023 in seine 16. Runde. An Tag sechs waren gleich drei Camperinnen in einer Prüfung gefragt: Tessa, Claudia und Verena. Der Ticker zur RTL-Sendung.

Update von 0:14 Uhr: Das war's für heute. Wir verabschieden uns!

Update von 0:12 Uhr: Beide müssen zusammen zur Prüfung gehen. Claudia Effenberg und Lucas Cordalis, was für ein Paar! Cosimo Citiolo gibt bereits seine Bestellung auf: "Bringt uns ein Gyros mit!" Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen.

Update von 0:10 Uhr: Bei Cosimo Citiolo kommt tatsächlich der Schwabe durch, was die Moderatoren total begeistert. Um die Prüfung kommt er aber herum. Zittern müssen Lucas Cordalis und Claudia Effenberg.

Update von 0:05 Uhr: Der große Moment ist gekommen! Sonja Zietlow und Jan Köppen betreten das Camp und beantworten die Frage aller Fragen: Wer muss oder darf in die Dschungelprüfung?

Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen und Markus Mörl lassen ein paar Tränen fließen

Update von 23:59 Uhr: Öl-Krise im Camp! Nur alle drei Tage gibt es Nachschub und jetzt sind die Stars auf dem Trockenen. Um RTL quasi zu erpressen, gehen die Promis in den Schweig-Streik. Doch lange halten sie den nicht durch.

Update von 23:55 Uhr: Jetzt fließen Tränen. Denn Jana Pallaske bittet eine Mitcamper zur Meditation. Jolina Mennen denkt dabei über ihre Vergangenheit nach und meint: "Ich als Trans-Frau wünsche mir nichts mehr als Frau zu sein." Auch Markus Mörl übermannen die Emotionen. "Meine ältere Schwester ist verstorben, an Krebs", erklärt der Gute-Laune-Sänger: "Ich habe es noch nicht überwältigt und ich vermisse sie."

Update von 23:45 Uhr: Im Camp beschreiben vor allem Claudia Effenberg und Verena Kerth ausschweifend, was ihnen kredenzt wurde. Vom Ergebnis ist Jolina Mennen nicht so wirklich begeistert: "Ich bin ehrlich: Sechs Sterne ist okay. Es klingt besser als, drei Essen geschafft."

Update von 23:42 Uhr: Auf dem Rückweg ins Camp geraten Tessa Bergmeier und Papis Loveday aneinander. Sie wirft ihm vor, er habe ihr unterstellt, sie würde kotzen. Das gefällt der Topmodel-Kandidatin gar nicht, denn sie sei früher gemobbt worden. Das alles geht Verena Kerth gegen den Strich, denn sie ist nach den zwei verputzten Speisen obenauf und will sich die Laune nicht verderben lassen.

Update von 23:35 Uhr: Lucas Cordalis fragt sich, wann im Camp das Thema Nummer eins nicht mehr Essen sondern Sex sein wird. "Wie lange hält man es aus ohne?", fragt er. Das scheint das Stichwort für Jolina Mennen zu sein, die ihre Geschlechtsumwandlung thematisiert. Dabei kommt auch ihr Geburtsname zur Sprache. Darüber spricht sie nicht so gerne und antwortet nur, weil es sowieso bekannt sei: Julian. Gigi Birofio ist derweil total begeistert von ihrer Geschichte.

Mund vollgenommen: Verena Kerth futterte beide Mahlzeiten weg. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Sechs Sterne für Claudia Effenberg, Verena Kerth und Tessa Bergmeier

Update von 23:30 Uhr: Den Abschluss bildet ein "Würger-Burger", der aus Mini-Kakerlakenbrötchen, Krokodilherz-"Patty" und Pommes aus Durian mit Mayonnaise aus fermentiertem Tofu besteht. Klingt genauso unlecker wie es aussieht. Verena Kerth ist die Glückliche und haut sich den Burger rein. Nicht übel! Damit nimmt das Quartett sechs Sterne mit.

Update von 23:28 Uhr: "Vegan-Lieferung, Vegan-Lieferung", freut sich Papis Loveday und bringt "Falabfall-Bällchen" - fermentierten Tofu mit fermentierten Soja-Bohnen und Durian-Soße - zu Tessa Bergmeier. Und was sollen wir sagen? Sie futtert die Portion weg. Damit steht das Team bei vier Sternen.

Update von 23:25 Uhr: Runde zwei beginnt mit "Faultaschen mit Schauerkraut", worunter sich ein angebrütetes Hühnerei, eingelegt in Schlammfisch mit fermentiertem Kohl, verbirgt. "Iss' das jetzt", ermuntert Papis Loveday zwar Claudia Effenberg, doch die Ex-Spieler-Frau bekommt auch diese Mahlzeit nicht runter.

Update von 23:23 Uhr: Für Verena Kerth gibt es "Tränchenspieß mit Po-lenta", bestehend aus Spießn mit drei Fischaugen und einem Schweine-Anus. Und die Ex von Oliver Kahn verzehrt tatsächlich alles - das sind die ersten beiden Sterne.

Update von 23:21 Uhr: Mit "Mies-Oh-Suppe" - also Kuh-Urin mit drei Hühnerherzen - fährt Papis Loveday bei Tessa Bergmeier vor. Die Veganerin lehnt ab, doch das Model stellt klar: "Das war eine Strafe." Aber letztlich für das ganze Team.

Update von 23:20 Uhr: Papis Loveday hat sich für Claudia Effenberg entschieden. Nach ein paar Bissen von der Nase würgt sie alles wieder raus. "Bolo-Nase" ist offenbar nicht weiterzuempfehlen.

Schreck, lass' nach: Claudia Effenberg hatte bei er Dschungelprüfung nichts zu lachen. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Papis Loveday darf bei "Pfui-Dora"-Prüfung Essen ausliefern

Update von 23:12 Uhr: Jedes Haus hat einen eigenen Klingel-Sound. Hier wird wirklich an alles gedacht. Das erste Essen ist "Bolo-Nase", einer Scheibe Schweine-Nase mit Strandwurm. Aber RTL wäre nicht RTL, würde jetzt nicht mal schnell eine Nachrichtensendung eingeschoben werden. Spannung!

Update von 23:06 Uhr: Endlich geht es zu Tisch - bei "Pfui-Dora"! Ob Claudia Effenberg und Verena Kerth auch hier alles kommentieren, was sie auf den Teller bekommen? Die drei Prüflinge gehen in verschiedene Häuser, Papis Loveday liefert das Essen aus, was er "geil" findet. Das Model darf auch entscheiden, wer welches Gericht bekommt. Pro Mahlzeit gibt es zwei Sterne.

Update von 23:00 Uhr: Werbung Ende, weiter geht's! Die acht im Camp verbliebenen Kandidaten genießen die Ruhe. Und sogar Lucas Cordalis drängt sich in den Vordergrund. Gigi Birofio wird sogar deutlich: Es geht um Claudia Effenberg und Verena Kerth. Das Duo kommentiert jede Aktion, selbst wenn es nur ums Wassertrinken oder Reisessen geht, mosern die Camper. Und Gigi meint sogar: "Verena ist fake." Markus Mörl gibt ihm den Tipp: "Musst mal aufs Oktoberfest gehen. Da sind also so. Bussi hier, Bussi da!"

Update von 22:50 Uhr: Das Prüfungs-Trio darf sich einen Begleiter aussuchen. Und die Wahl fällt auf Papis Loveday. Was der zu tun hat, ist dank der Trailer schon bekannt: Das Model liefert die Köstlichkeiten per Bringdienst aus.

Der Motivator im Camp: Gigi Birofio hat vor der Dschungel-Prüfung wenig Hoffnung. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio legt sich mit den Prüflingen an

Update von 22:48 Uhr: Gleich geht es in die Dschungel-Prüfung. "Ihr werdet es so verkacken", spricht Gigi Birofio den drei Prüflingen Mut zu. Das dürfte Verena Kerth, Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier wohl noch zusätzlich motivieren. Derweil fragt sich Djamila Rowe im Dschungeltelefon: "Ist das jetzt gut, wenn man in die Prüfung gewählt wird? Oder nicht?" Gute Frage!

Update von 22:45 Uhr: Weiter geht's im Takt und Jana Pallaske nutzt den Deckel eines Kochtopfs als Klangschale. Nur Gigi Birofio hat keinen Durchblick: "Was passiert gerade mit allen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich normal werde und alle anderen verrückt." Solche Gedanken hat doch jeder irgendwann einmal...

Update von 22:42 Uhr: Jana Pallaske ist Teamchefin und lässt die ganze Gruppe händchenhaltend einen Kreis bilden. Dann wird gesummt und alle träumen vor sich hin. Am Ende strahlen alle - besonders Frau URKRAFT.

Update von 22:38 Uhr: Es gibt Beef am Lagerfeuer - zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier. Der ehemalige Bachelor-Kandidatin geht die wehleidige Art der Topmodel-Kandidatin gegen den Strich. Sie schimpft: "Selbst, wenn hier ein 85-Jähriger sitzen würde, der über seine Leiden klagt, würdest du antworten: 'Verstehe ich, aber mir geht's schlechter.'" Nach minutenlanger Diskussion geben sich beide die Faust - also wie unter guten Kumpels.

Update von 22:30 Uhr: Djamila Rowe spricht gegenüber Jolina Mennen über ihre lange Zeit als Single. Und sie gibt sich keinen Illusionen hin: "Wenn ich hier rauskomme, das wird nicht einfacher. Mich wird wahrscheinlich niemand mehr daten." Dann kommt sie auf ihren "Baumarkt-Fetisch" zu sprechen. Es geht um Schrauben, Dübel und vor allem: "Mein Leben hat sich drastisch geändert, seit ich diesen Akkuschrauber habe." Na, wenn das wirklich keinen Mann begeistert, wissen wir auch nicht.

Kommt nicht los vom Reality-TV: Cosimo Citiolo hat eine Insolvenz hinter sich. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo schimpft auf "abgewichste Branche"

Update von 22:26 Uhr: Im australischen Busch kann man viel falsch machen. Cecilia Asoro kritisiert sogar eine "richtig schlechte Ablöse", als Claudia Effenberg und Verena Kerth die Lagerfeuerwache mitten in der Nacht an sie und Gigi Birofio übergeben.

Update von 22:23 Uhr: Volltreffer von Sonja Zietlow! Auf Cosimos Hinweis, er sei von Reality-Formaten abhängig, meint sie: "Das hat er mit RTL II gemeinsam." Die kleine Schwester von RTL muss also einstecken.

Update von 22:20 Uhr: Cosimo Citiolo klagt bei Gigi Birofio sein Leid. Er spricht von einer "abgewichsten Branche", denn wenn man Erfolg habe, würden alle parat stehen. Doch brauche er einmal Hilfe, sei niemand zur Stelle. Schön auch: Cosimo erklärt, seine Mutter musste ihn auf verschiedene Schulen schicken, damit er deutsch lernt. Darauf Gigi trocken: "Ich bin hier geboren und kann die Sprache trotzdem nicht."

Update von 22:18 Uhr: Jan Köppen trägt ein babyblaues Hemd - recht unspektakulär. Da erhoffen wir uns von der Sendung aber mehr Abwechslung.

Update von 22:15 Uhr: Bühne frei - das Camp ist geweckt. Uns erwarten Streit, Tränen und eine lachende Verena. Wir sind gespannt!

Macht bisher viel richtig: Papis Loveday (r.) ist laut einer Umfrage der beliebteste Dschungelcamper - vor Gigi Birofio (l.). Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Bei Umfrage überragt Papis Loveday alle Kontrahenten

Update von 22:10 Uhr: In fünf Minuten geht es los. Hoffentlich sind die Camper schon ausgeschlafen, denn wir erwarten einiges.

Update von 22:00 Uhr: Noch ist überhaupt nicht absehbar, wer die Dschungel-Krone mit nach Hause nimmt. Eine erste Tendenz hat aber die Bild unter ihren Lesern erfragt. Dabei entfielen 19 Prozent der Stimmen auf Papis Loveday, auf Platz zwei landete Gigi Birofio mit 16 Prozent. Ebenfalls hoch im Kurs sind demnach zwei weitere Männer: Lucas Cordalis und Cosimo Citiolo.

Update von 21:30 Uhr: Nicht mal eine Stunde müssen wir uns noch gedulden, bis RTL wieder die Tore zum Dschungelcamp öffnet. Was die drei "Pfui-Dora"-Ladys wohl vorgesetzt bekommen? Hungrig muss jedenfalls keine von ihnen zurück ins Camp.

Update von 20:55 Uhr: Jolina Mennen geht offen damit um, dass sie sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat, biologisch als Junge zur Welt kam. Im Internet zeigt sie sogar immer wieder Bilder von sich aus der Zeit vor den Operationen. Ihr Mann sprach derweil über den Anlass für den Schritt.

Update von 20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum Ticker zur Tag sechs des Dschungelcamp 2023. Noch schlafen die Kandidaten, denn in Down Under ist es tiefste Nacht. Aber in zwei Stunden schallt dann der Weckruf durch den Dschungel. Dann schälen sich die Stars aus den Hängematten und wir sind live dabei!

Die Ruhe vor der Dschungelprüfung: Verena Kerth (l.) und Claudia Effenberg dürfen bei "Pfui-Dora" schlemmen. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: An Tag sechs müssen Claudia, Verena und Tessa zur Prüfung

Was bringt uns Tag sechs im Dschungel? Die zwölf Camper der 16. IBES-Staffel dürften sich mittlerweile an ihr Zuhause zwischen Flora und Fauna gewöhnt haben. Entgegen einer Tradition hat sich noch kein Teilnehmer freiwillig verabschiedet, Martin Semmelrogge wurde bekanntlich wegen des fehlenden Visums nach Hause gezwungen. Derweil wollen die Kandidaten in Australien neben der Krone auch ihre zuvor mit RTL ausgehandelte Gage mitnehmen, weswegen sich der Ausruf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verbietet.

Mit Spannung erwartet wird die gemeinsame Dschungelprüfung von Claudia Effenberg, Verena Kerth und der bereits bestens prüfungserprobten Tessa Bergmeier. Für das Trio heißt es „Pfui-Dora“. Aufmerksame Zuschauer wissen bereits, dass es sich um eine Essensprüfung handelt. Da muss wohl nicht nur die bekennende Veganerin Tessa schlucken. Aber nur wenn die drei Damen einigermaßen satt werden, gibt es am Abend auch ein wirkliches Festessen für die übrigen hungrigen Mäuler.

Dschungelcamp 2023: Jan Köppen gibt Premiere - Jana Pallaske fühlt sich heimisch

Seit vergangenen Freitag läuft das Dschungelcamp wieder täglich auf RTL. Auch der neue Moderator Jan Köppen – Nachfolger von Daniel Hartwich – ist also an der Seite von Sonja Zietlow, die Frau der ersten Stunde, warm geworden mit dem besonderen TV-Format.

Besonders aufzublühen scheint Jana Pallaske, die längst auch schon Reality-TV-erprobt ist. Umringt von Regenwaldbäumen fühlt sie sich beinahe heimisch. In ihrem eigenen Heim wurde sie einst von einem Einbrecher angegriffen, wie sie via Instagram verriet. Diesen Vorfall, den die Schauspielerin mit Schwellungen und Hämatomen im Gesicht überstand, nahm sie zum Anlass, sich den Zweitnahmen URKRAFT zuzulegen, wie RTL News berichtet.

Auch Lucas Cordalis arrangiert sich bestens mit den Umständen im Regenwald. Der Sänger hält sich zwar weitgehend zurück, am Lagerfeuer sprach er mit Cosimo Citiolo aber dann doch über den Tod seines Vaters Costa Cordalis, seines Zeichens erster deutscher Dschungel-König. Ob er es ihm gleichtun wird? Tipps hätte er sich auch von einer verwandten Siegerin holen können: Jenny Frankhauser, Halbschwester seiner Frau Daniela Katzenberger, gewann die Ausgabe vor fünf Jahren.