Moderatoren im "Dschungelcamp" 2024: Jan Köppen und Sonja Zietlow

Beim Dschungelcamp 2024 moderiert Sonja Zietlow abermals zusammen mit Jan Köppen, der 2023 Daniel Hartwich ersetzte. Hier stellen wir beide vor.

Das Dschungelcamp ging am Freitag, dem 19. Januar 2024, in eine neue Runde und findet abermals auf australischem Boden im Dschungel statt. Somit ist die 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Start. Seit Daniel Hartwich nicht mehr Moderator von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", steht neben seiner ehemaligen Co-Moderatorin Sonja Zietlow, mit der er durch ätzende Kommentare die Show anheizte, seit 2023 Jan Köppen als Moderator der Kult-Reality-Sendung.

Doch wer sind die beiden Moderatoren der Sendung? Sie möchten mehr über Sonja Zietlow und Jan Köppen erfahren? Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr zu den Moderatoren der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dschungelcamp 2024: Jan Köppen gehört weiterhin zum Moderatoren-Duo

Jan Köppen, der seit 2023 den ehemaligen Moderator der Show Daniel Hartwich ersetzt, ist auch 2024 wieder mit dabei. Seine Karriere begann nach einem Volontariat bei MTV , nach dem er zeitweise an verschiedenen Projekten für den ehemaligen Musik-Sender Viva und für den ZDF arbeitete.

Jan Köppen. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Seinen großen Auftritt hatte er schließlich bei RTL, wo er 2014 mit Jan Böhmermann, Katrin Bauernfeind und Palina Rojinski die Comedy-Sendung "Was wäre wenn?" gemeinsam vor der Kamera stand. Die Sendung wurde noch im selben Jahr für den Deutschen Fernseherpreis in der Kategorie "Comedy" nominiert. Aktuell ist Köppen als Moderator hauptsächlich für RTL tätig. Zu den von ihm moderierten Programmen gehören unter anderem "Take Me Out", "Ninja Warrior Germany" und auch "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Außerdem macht Köppen auch Musik und veröffentlichte 2020 während der Pandemie und des Lockdowns mehrere Songs.

Moderatorin Sonja Zietlow ist beim Dschungelcamp 2024 natürlich wieder dabei

Nach ihrem Abitur arbeitete Sonja Zietlow zunächst als Animateurin im Club Med. Anschließend erwarb sie ihre Verkehrspilotenlizenz ATPL an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa und bekleidete von 1991 bis 1993 die Position der Ersten Offizierin in einer Boeing 737-Passagiermaschine. Ihre Entdeckung für das Fernsehen erfolgte, als sie als Kandidatin in einer Sat.1-Kuppelshow auftrat. Schnell fand sie Gefallen an der Medienlandschaft und entschied sich, ihre Tätigkeit als Pilotin vollständig aufzugeben. Zietlow moderierte daraufhin die Kindersendung "Bim Bam Bino" für den Kabelkanal, die Call-In-Sendung "Hugo" und schließlich "Hotzpotz" auf RTL2.

Lesen Sie dazu auch

Sonja Zietlow. Foto: Henning Kaiser, dpa

Anschließend präsentierte sie ihre Talkshow "Sonja" von 1997 bis 2001 bei Sat.1 im Nachmittagsprogramm. Nach dem Ende dieser Show wechselte Sonja Zietlow zu RTL, wo sie verschiedene Formate wie das Quiz "Der Schwächste fliegt" und "Teufels Küche" moderierte. Ein großer Erfolg war ihre Moderation der Chartshow "Die 10 ...", die seit 2006 einen festen Platz im Abendprogramm des Kölner Senders hat. Zusätzlich leitete sie 2019 die Show "Wild im Wald".

Durch ihre Beteiligung am Reality-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erreichte Zietlow schließlich den Höhepunkt ihrer Karriere im deutschen Fernsehen. Seit 2004 ist sie Moderatorin der Sendung, zunächst gemeinsam mit Dirk Bach, der 2012 verstarb, und bis 2022 an der Seite von Kollege Daniel Hartwich. Seit 2023 steht sie als Moderatorin gemeinsam mit Jan Köppen vor der Kamera.