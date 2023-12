Dschungelcamp 2024: Berühmte Rennfahrer-Ex-Frau und Model zieht in den Dschungel ein

Mittlerweile bestätigt auch RTL selbst: Dieses berühmte Model und Ex-Frau eines ehemaligen deutschen Rennfahrers zieht ins Dschungelcamp ein. Alle Informationen.

Wer ab Januar 2024 im australischen Dschungel mit dabei ist, ist nach wie vor ein großes Geheimnis. Jetzt ist aber klar: Eine Kandidatin, die wir im Dschungelcamp sehen werden, ist Ex-Rennfahrerin und TV-Sternchen Cora Schumacher.

Wer ist alles im Dschungelcamp 2024 dabei?

Die BILD berichtete als erstes, dass die Ex von Ralf Schumacher in der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) dabei sein soll. Nun hat RTL die Gerüchte bestätigt. Im offiziellen Interview sagt Cora: "Ich bin auf der Reise zu mir selbst." Der nächste Stopp auf ihrer "Eat, Pray, Love-Reise", wie sie es nennt, sei nun Australien.

Aus Senderkreisen will BILD außerdem erfahren haben, dass Cora Schumacher eine der höchsten Gagen der Sendung bekommt. Genaue Zahlen werden aber nicht genannt.

Cora Schumacher zieht 2024 ins Dschungelcamp ein. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Es sind nun also zwei Kandidaten für das Dschungelcamp offiziell bestätigt. Neben Cora Schumacher ist auch Schauspieler Heinz Hoenig dabei. In der Presse gibt es aber noch einige Spekulationen über weitere Kandidaten, die von RTL bisher noch nicht bestätigt wurden. So erwartet BILD einen Einzug von GZSZ-Star Felix von Jascheroff und Nico Legat, dem Sohn des Ex-Fußballers Thorsten Legat.

Weitere Gerüchte streut der Kölner Express: Demzufolge soll im Januar Influencer Tim Kampmann im Dschungel dabei sein. Ihn kennen die meisten wohl unter seinem TikTok-Namen Twenty4Tim. Weitere potentielle Kandidaten könnten laut dem Express Reality-TV-Star Emmy Russ und Ex-Bachelor-Kandidatin Franziska Temme sein. RTL bestätigt diese Gerüchte bisher aber noch nicht.

Wann startet das Dschungelcamp 2024?

Ein genauer Starttermin für das Dschungelcamp 2024 steht nach wie vor noch nicht fest. In der Vergangenheit startete IBES aber immer Mitte Januar an einem Freitag. Geht man von einem Freitag im Januar als Starttermin aus, kämen also folgende Daten für 2024 infrage:

