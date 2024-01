Dschungelcamp 2024: Für diese Gage wäre Dieter Bohlen dabei

Jury-Legende bei DSDS, ewiger Poptitan und bald auch Dschungel-König? Dieter Bohlen hat für Spekulationen über eine mögliche Teilnahme beim Dschungelcamp gesorgt.

Es wäre wohl die TV-Sensation des Jahres 2024: Poptitan und DSDS-Jury-Legende Dieter Bohlen mit Ekelmiene beim Würgen einer der erlesenen Dschungel-Delikatessen - man denke an die besonders eiweißhaltigen Mehlwürmer oder an saftige Känguru-Hoden. Auch als Protagonist einer Dschungel-Intrige würde der um keinen Spruch verlegene Musikproduzent wohl eine gute Figur abgeben. Bei RTL könnte man sich Rekord-Einschaltquoten sicher sein.

Doch was sollte ausgerechnet Dieter Bohlen, eine waschechte A-Prominenz, dazu bewegen, ins Dschungelcamp 2024 einzuziehen? Vielleicht ein Haufen Kohle? Zumindest über eine Mindestgage hat sich der 69-Jährige jetzt gegenüber der BILD-Zeitung geäußert. Was genau dahinter steckt und wie ernst das Ganze gemeint war, lesen Sie in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2024: Die ersten Teilnehmer stehen fest

Neben wilden Spekulationen über eine mögliche Teilnahme von Dieter Bohlen gibt es auch handfeste Neuigkeiten über den Teilnehmerpool der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bisher sicher in den australischen Dschungel einziehen werden, sind demnach Schauspieler Heinz Hoenig und Rennfahrer-Ex-Frau Cora Schumacher, wie RTL kürzlich ankündigte. Der genaue Start und die Sendetermine der 17. Staffel sind dagegen immer noch nicht bekannt, werden wohl aber wie gewohnt auf den Monat Januar im nächsten Jahr fallen. Moderiert werden wird die Sendung zum zweiten Mal von Sonja Zietlow und Jan Köppen, wie die Münchner Abendzeitung berichtete.

Doch mit welchen weiteren C- bis Z-Prominenten, die in den Dschungel einfliegen, um ihren abflauenden Trash-TV- und Promi-Karrieren Aufschub zu verleihen und nebenbei ordentliche Gagen einzustreichen, liegt momentan noch im Bereich wilder Spekulationen. Ist RTL sogar an einem echten Kracher, einem A-Promi dran?

Dschungelcamp 2024: Wäre Dieter Bohlen dabei, wenn die Gage stimmt?

Im Interview mit der BILD-Zeitung, in der Bohlen über das Ende seiner Jury-Tätigkeit bei DSDS redete, wurde der 69-Jährige auch auf mögliche Teilnahmen in anderen TV-Formaten angesprochen: "Zu 'Let’s Dance' würde ich niemals gehen, weil es eine absolute Schwerstarbeit ist, dort als Tänzer zu bestehen. Ich weiß, dass man dort mindestens sechs Stunden am Tag üben muss. (...) Ich wäre dafür auch wirklich ungeeignet." Bei dieser Gelegenheit äußerte sich Bohlen auch zu einem anderen RTL-Kultformat, keinem geringeren als der Mutter des Trash-TVs, dem Dschungelcamp. "Ich habe während der Werbepause gesagt, für 15 Millionen Euro würde ich dort hingehen", so Bohlen gewohnt vollmundig.

Dass Dieter Bohlen überhaupt mit RTL's Dschungelcamp in Verbindung gebracht wird, sich sogar selbst zu einer möglichen Teilnahme äußerte, feuerte umso mehr die Gerüchteküche im Netz an. Ob sich das Ganze bewahrheitet ist allerdings stark anzuzweifeln, schließlich würde Deutschlands bekanntester Musikproduzent nicht so recht zum Dschungel-Klientel der C- bis Z-Prominenz passen.

Dschungelcamp 2024: Bohlens Gagen-Ansage war wohl nur ein Scherz

Bohlen selbst entschärfte derweil die Ankündigung seiner Gagen-Forderung auf dem Fuß folgend, wohl wissend, dass sich einige bereits die Hände reiben werden: "Das war natürlich nicht ernst gemeint, hinterher sammelt ganz Deutschland noch Geld ein, um mich dort leiden zu sehen." Auch RTL wird wohl kaum so tief in die Tasche greifen, um den Poptitan doch noch vom Einzug zu überzeugen. Die geforderte Gage von 15 Millionen würde den Rahmen der von RTL üblich ausgezahlten Gagen schließlich um ein Vielfaches sprengen.