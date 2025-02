Dschungelcamp 2025: Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen musste das Camp als Erster verlassen

Den Sendeterminen von IBES 2025 zufolge fiel der Startschuss für die neue Staffel vom Dschungelcamp am 24. Januar. Gedreht wird die 18. Staffel des RTL-Kultformats auch diesmal wieder im australischen Regenwald. Hinsichtlich der Moderation von IBES 2025 bleibt ebenfalls alles beim Alten: Sonja Zietlow und Jan Köppen begleiten die diesjährigen Dschungel-Kandidaten bei ihrem Abenteuer unter Extrembedingungen in Down Under. Zwölf abenteuerlustige Promis nehmen an der neuen IBES-Staffel teil, und alle haben dasselbe Ziel vor Augen: Sie planen, sich am Ende der rund zweiwöchigen Herausforderung zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin zu krönen und ihren Namen in die Liste der bisherigen Gewinner einzutragen.

Wie gewohnt übernimmt der Kölner Privatsender RTL die Übertragung des Dschungelcamps 2025. Unter den Kandidaten der neuen Staffel ist auch der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, der zwar keine Erfahrung in Reality-TV-Shows vorweisen kann, aber dennoch in der Vergangenheit schon häufig vor Fernsehkameras stand: Sei es als TV-Experte bei Sportübertragungen oder als Kandidat bei „Let‘s Dance“. Die wichtigsten Infos rund um den IBES-Teilnehmer gibt es hier im Porträt.

Ex-Sportler Jürgen Hingsen zog 2025 ins Dschungelcamp: Als Zehnkämpfer stellte er einst Weltrekorde auf

Jürgen Hingsen wurde am 25. Januar 1958 in Duisburg geboren und feiert demnach in diesem Jahr seinen 67. Geburtstag. Nachdem er 1976 seine Schullaufbahn beendet hatte, startete er im selben Jahr seine sportliche Karriere als Athlet 1976 bei der Sportabteilung von Bayer Uerdingen. In den 1980er Jahren feierte er große Erfolge im Zehnkampf, unter anderem holte er Silber bei Olympia (1984), stellte in den Jahren 1982 bis 1984 jeweils einen neuen Weltrekord auf und wurde im selben Zeitraum dreimal hintereinander Deutscher Meister (1982, 1983, 1984).

Zudem studierte der diesjährige Dschungel-Kandidat von 1978 bis 1983 Sport an der Sporthochschule Köln. Während seiner gesamten Karriere galt der Brite Daley Thompson als Hingsens Dauerrivale, den er allerdings nie bei einem Wettkampf besiegen konnte. Von Thompson bekam der deutsche Zehnkämpfer den liebevollen Spitznamen „Hollywood-Hingsen“ - Letzterer verriet jedoch vor einigen Jahren im Rahmen eines Interviews mit 11 Freunde, dass er und sein früherer Erzrivale inzwischen miteinander befreundet sind. Gemeinsam engagieren sie sich für wohltätige Zwecke. Hingsens Weltrekord von 8798 Punkten aus dem Jahre 1984 war bis 2023 deutscher Rekord.

Im Juni 1989 trat er vom Leistungssport zurück. Seitdem unternahm der ehemalige Leichtathlet immer wieder Abstecher in die Film- und Fernsehwelt: Unter anderem spielte er 1990 eine Nebenrolle in der RTL-Serie „Ein Schloß am Wörthersee“ und fungierte bei der Leichtathletik-WM 1993 in Stuttgart als ARD-Co-Kommentator. Im April 2006 nahm Hingsen an der ersten Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ teil und erreichte mit seiner Tanzpartnerin Uta Albanese den fünften Platz. Im selben Jahr engagierte er sich als Botschafter für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 für Menschen mit Behinderung in Deutschland.

IBES-Teilnehmer Jürgen Hingsen im Steckbrief: Er musste im Dschungelcamp auf die Pasta seiner Frau verzichten

Hier haben wir einmal die wichtigsten Daten zu Jürgen Hingsen in einem Steckbrief zusammengetragen:

Name: Jürgen Hingsen

Geburtsort: Duisburg

Geburtstag: 25. Januar 1958

Sternzeichen: Wassermann

Beruf: ehem. Leichtathlet, Funktionär und Botschafter

Größe: 2 m

Soziale Medien: Instagram

Jürgen Hingsen setzt sich auch heutzutage aktiv als Botschafter und Repräsentant für Kinder- und Jugendprojekte ein und hält regelmäßig Vorträge über Themen wie Motivation, Leidenschaft, Fairness und Nachhaltigkeit. Zudem ist er nach wie vor im Sportbusiness tätig, sowohl als Funktionär als auch als Mentor für junge Athleten. Aus seiner ersten Ehe mit der US-Amerikanerin Jeanne Purcell, die 2004 in die Brüche ging, hat der einstige Leistungssportler zwei erwachsene Töchter namens Jacqueline und Alexandra. Inzwischen geht er mit seiner Partnerin Francesca Santonocito durchs Leben, mit der er in zweiter Ehe verheiratet ist. Sie reiste als seine Begleitperson mit nach Australien.

Vorab gab Hingsen RTL gegenüber an, dass er sich „mental und körperlich“ auf das Dschungelcamp vorbereitet habe. „Es gibt halt keine leckere Pasta meiner Frau, aber zwei Wochen muss man sich zusammenreißen“, so die Zehnkampf-Legende, die zudem eine indirekte, aber unmissverständliche Warnung an seine Mitstreiter richtete: „Ungerechtigkeit und unproduktive Äußerungen bringen mich auf die Palme.“ Der 66-Jährige musste sich aber nicht nur mit den anderen Teilnehmern arrangieren, sondern auch mit den wenig luxuriösen Zuständen im Dschungelcamp. Dabei ist er eigentlich anderes gewohnt, wie er selbst einräumte: „Im olympischen Dorf haben wir in Hotels geschlafen. Hier habe ich nur eine Pritsche.“