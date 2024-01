Dschungelcamp 2024: Kandidat verlobt sich vor Abflug in den Dschungel

Es geht hoch her und das noch vor dem Dschungelstart: Ein Dschungelcamp-Kandidat hat sich noch vor Abflug verlobt. Um wen es geht, lesen Sie hier.

Bald geht es wieder los: RTL startet mit seinem alljährlichen Reality-TV-Format "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" – oder auch einfach mit dem Dschungelcamp.

Insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten werden sich dieses Jahr auf machen, um im australischen Dschungel die Dschungelkrone zu holen. Als erster offizieller Dschungelcamp-Kandidat wurde Schauspieler Heinz Hoenig (72) verkündet, den man aus Filmen wie "Das Boot" kennt. Außerdem mit dabei ist Model und Ex-Frau von Formel 1 Rennfahrer Ralf Schumacher, Cora Schumacher (47). Doch auch Influencer wie Twenty4tim, sind mit von der Partie.

Dschungelcamp 2024: Dieser Kandidat verlobt sich vor Beginn der Show

Und kurz bevor es so richtig los geht im Dschungel, passieren noch so allerhand Dinge. Ein Kandidat durfte laut Bild wohl erst gar nicht nach Australien einreisen – zum wiederholten Mal. Denn bereits 2023 wollte Martin Semmelrogge (68) in den australischen Dschungel einziehen. Damals rückte Djamila Rowe (56) für ihn nach – und wurde direkt zur Dschungelkönigin gekührt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Und auch in Liebes-Dingen gibt es Neuigkeiten: Soap-Star Felix von Jascheroff (41), der ebenfalls ins Dschungelcamp einzieht, hat sich verlobt und will wohl nun zum dritten Mal in den Hafen der Ehe einfahren.

Dschungelcamp 2024: Felix von Jascheroff machte seiner Freundin Alexandra Sophie einen Antrag

Auf Instagram postete Jascheroffs Freundin Alexandra Sophie nun ein Bild, auf dem sie ihren Verlobungsring zeigt. Darunter schreibt sie: "I SAY YES to my best friend" – was auf deutsch in etwa "Ich sage ja zu meinem besten Freund" bedeutet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Datum (23.12.23) lässt wohl darauf schließen, dass der "Gute Zeiten Schlechte Zeiten"-Star kurz vor Weihnachten um die Hand seiner Alexandra Sophie angehalten hat.

Übrigens: Die Sendetermine der 17. Staffel des Dschungelcamp 2024 stehen bereits fest. Übertragen wird die Dschungelshow sowohl im TV als auch im Stream.