Dschungelcamp 2024: Planänderung - Komplizierter Kandidat zieht doch nicht ins Camp ein

Bald geht das Dschungelcamp wieder los und die Kandidaten stehen fest. Ein besonders komplizierter Kandidat soll schon vor dem Start ausgestiegen sein.

Es ist die wahrscheinlich beliebteste Reality-TV-Sendung im deutschen Fernsehen: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", besser bekannt als das Dschungelcamp, startet am 19. Januar 2024 in seine sage und schreibe 17. Ausgabe. Wie man es kennt, überschlugen sich in den Tagen vor Beginn der Ausstrahlung die Gerüchte über mögliche Kandidaten. Außerdem soll RTL einige Änderungen an dem Format planen, unter anderem was die Länge der einzelnen Folgen betrifft.

Mittlerweile sind alle Kandidaten für 2024 bekannt. Darunter: Der 72-jährige Schauspieler Heinz Hoenig, bekannt aus dem deutschen Klassiker "Das Boot", und Model und Ex-Frau von Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher, Cora Schuhmacher, die 46 Jahre alt ist. Außerdem dabei sind Felix von Jascheroff, 41, bekannt aus der TV-Sendung GZSZ, der 23-jährige Influencer Twenty4tim, die 55-jährige Designerin Sarah Kern und das Model Anya Elsner, die 2023 bei Germany's Next Topmodel dabei war. Ein weiterer Kandidat ist bereits rausgeflogen, bevor es überhaupt losging.

Dschungelcamp 2024: Dieser Kandidat fliegt gar nicht erst mit

Wie die Bild-Zeitung wissen will, soll es einen Kandidaten gegeben haben, der besonders schwierig sei. Er soll schon vor der Anreise das Dschungelcamp verlassen haben müssen. Laut der Bild handelte es sich bei dem frühzeitigen Abgänger um den 68-jährigen Schauspieler Martin Semmelrogge, bekannt aus Filmen wie "Das Boot", aus dem er seinen Dschungelcamp-Kollegen Heinz Hoenig bereits kennt, und "Schindlers Liste". Vor zehn Jahren war Semmelrogge außerdem bei Promi Big Brother dabei, wo er den fünften Platz erreichte.

Mit der Dschungelcamp-Teilnahme wurde es jetzt aber schon wieder nichts. Denn bereits bei der 16. Staffel, die im Jahr 2023 anlief, sollte Semmelrogge eigentlich dabeisein, bekam aber kein Visum für Australien, wo die Sendung im Dschungel gedreht wird und reiste deshalb erst gar nicht an. Ersetzt wurde Semmelrogge ausgerechnet durch Djamila Rowe, die später die Sendung gewann.

Der Visumsprozess soll wohl auch dieses Jahr der Grund sein, weshalb Semmelrogge nicht am Dschungelcamp teilnehmen wird. Grund für die Uneinsichtigkeit der australischen Behörden sind wohl die vielen Vorstrafen, die Semmelrogge in seinem Leben gesammelt hat. Seit den 1980er Jahren wurde er mehrmals betrunken am Steuer erwischt und musste für seine Alkohol-Eskapaden sogar mehrfach für einige Zeit in Haft, wie der Spiegel damals berichtete.

Aus diesem Grund wollen ihm die australischen Einreisebehörden, die weltweit als sehr strikt gelten, wohl kein Visum geben. Somit ist es für Semmelrogge schon wieder nicht möglich, nach Australien zu reisen. Laut Bild-Informationen soll der Sender RTL den Fernseh-Star deshalb auch endgültig von ihrer Liste gestrichen haben, da sich der Einreiseprozess einfach zu kompliziert gestalte. RTL selbst hat keine dieser Informationen bisher bestätigt.

