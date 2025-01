Lilly Becker im Dschungelcamp 2025: Das Model will sich nicht mehr verstecken

Gemäß der Sendetermine von IBES 2025 ist die 18. Staffel des RTL-Kultformats seit dem 24. Januar im TV zu sehen. Der Kölner Privatsender übernimmt wie gewohnt die Übertragung des Dschungelcamps, das in diesem Jahr wieder im australischen Dschungel gedreht wird. Was die Moderation von IBES 2025 angeht, bleibt auch alles beim Alten: Sonja Zietlow und Jan Köppen begleiten die zwölf Dschungel-Kandidaten ins Outback Australiens und führen die Zuschauer durch die Sendung. Dem Abenteuer unter Extrembedingungen stellt sich in der neuen Staffel auch Lilly Becker, die vielen vor allem als Ex-Partnerin von Tennis-Legende Boris Becker bekannt sein dürfte.

Die gebürtige Niederländerin hat bereits einiges an TV-Erfahrung vorzuweisen und außerdem ein klares Ziel vor Augen: Sie möchte der Welt zeigen, wer sie ist und die zwei Wochen im Regenwald nach Möglichkeit überstehen, um sich am Ende die Dschungelkrone aufzusetzen. Damit würde ihr Name auf die Liste der bisherigen Dschungelkönige und -königinnen wandern. Wer ist die diesjährige IBES-Kandidatin Lilly Becker? Wir stellen das Model im Porträt näher vor.

Lilly Becker im Dschungelcamp 2025: Das Model erlebte früh einen Schicksalsschlag

Lilly Becker wurde im Juni 1976 als Sharlely Kerssenberg in Rotterdam geboren und hat schweizerische und surinamische Wurzeln. Ihre Eltern verlor die damals Dreijährige bei einem Verkehrsunfall, anschließend wuchsen sie und ihre Schwester zunächst bei ihren Großeltern, später dann bei ihrem Onkel und ihrer Tante in Amsterdam auf. Nachdem sie die Schule beendet hatte, war die heute 48-Jährige eine Weile als Croupier in London und Tel Aviv tätig. Im Jahr 1999 zog sie nach Miami Beach, um dort als Barkeeperin und Hostess zu arbeiten. Von 2003 bis 2008 war sie mit ihrem ersten Ehemann verheiratet, einem US-amerikanischen Medienunternehmer und Rechtsanwalt.

Im Jahr 2005 war Lilly Becker bereits als Fotomodell aktiv. Zu dieser Zeit lernte sie in Miami Beach den deutschen Tennisprofi Boris Becker kennen, den sie 2009 in St. Moritz heiratete. Zuvor hatte er ihr im Rahmen des TV-Formats „Wetten, dass ...?“ einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar bekam im Februar 2010 einen gemeinsamen Sohn, acht Jahre später folgte dann die Trennung. Durch ihre Beziehung zu Boris Becker wurde auch Lilly zu einer Person des öffentlichen Lebens. Die Niederländerin nahm in der Vergangenheit an diversen Fernsehformaten teil, darunter „Grill den Henssler“ (2016, 2020), „The Taste“ (2017)“, „Promi Shopping Queen“ (2018, 2019) und „Schlag den Star“ (2020). 2014 war sie außerdem an der Seite von Profitänzer Erich Klann bei „Let‘s Dance“ zu sehen - das Tanzpaar belegte damals den fünften Platz.

Seit 2023 sind Lilly und Boris Becker offiziell geschieden, seinen Nachnamen trägt sie aber weiterhin. „Wir sind seit sieben Jahren nicht mehr zusammen. Er ist neu verheiratet, der Vater meines Kindes. Becker ist ein starker Nachname, den ich liebe und für den ich auch dankbar bin“, so das Model.

Lilly Becker: Steckbrief - Die Dschungelcamp-Kandidatin hat viel zu erzählen

Hier haben wir einmal die wichtigsten Daten zu Lilly Becker in einem Steckbrief zusammengetragen:

Name: Lilly Becker (geb. Sharlely Kerssenberg)

Geburtsort: Rotterdam, Niederlande

Geburtstag: 25. Juni 1976

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Model

Größe: 1,75 m

Soziale Medien: Instagram

Neben ihrem Beruf als Model engagiert sich Mutter eines Sohnes regelmäßig und mit besonderer Leidenschaft für soziale Projekte. Sie setzt ihre Reichweite gezielt ein, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen - dazu zählen vor allem Kinder- und Frauenrechte. Seit einiger Zeit ist Lilly Becker außerdem wieder vergeben, und zwar an ihren Partner Thorsten Weck, der als Fußballagent arbeitet. Becker bestätigte die Beziehung selbst gegenüber den Medien, hält ihren Freund aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Nicht er wird sie nach Australien begleiten, sondern ihre Managerin Birgit Fischer-Höper. Lilly Becker, die auch als Werbegesicht für renommierte Marken bekannt ist, äußerte sich zu ihrer IBES-Teilnahme im Vorfeld wie folgt: „Ich mache das nicht, um mich selbst zu entdecken, aber um meine Stärke wiederzufinden. Social Media und die Presse haben mich nicht gebrochen, aber ich habe mir selbst nicht vertraut. Ich habe mich zurückgezogen und das sollte man nicht. Du solltest immer zeigen, wie du bist und wo du bist.“ An Gesprächsstoff wird es ihr in Down Under nach eigenen Angaben wohl eher nicht mangeln: „Ich bin 48 Jahre alt. Ich habe viele Sachen erlebt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und spannende Zeiten. Ich habe natürlich etwas zu erzählen.“