„Dschungelcamp“ 2025: Nina Bott zog als „Vollzeit-Chaosmanagerin“ nach Australien – jetzt ist sie ausgeschieden

Laut den Sendeterminen von IBES 2025 startete die neue Staffel vom Dschungelcamp am 24. Januar. Für die 18. Staffel des RTL-Kultformats geht es wieder in den australischen Regenwald. Die Moderation von IBES 2025 obliegt auch in diesem Jahr Sonja Zietlow und Jan Köppen. Das Duo begleitet die diesjährigen Dschungel-Kandidaten bei ihrem Abenteuer unter extremen Bedingungen im Outback Australiens. Insgesamt nehmen zwölf Promis an der neuen IBES-Staffel teil, und alle haben dasselbe Ziel: Sich am Ende der rund zweiwöchigen Herausforderung zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin zu krönen und damit auf die Liste der bisherigen Gewinner zu wandern.

Wie üblich übernimmt der Sender RTL die Übertragung des Dschungelcamps 2025. Zu den Kandidaten der neuen Staffel gehörte auch Nina Bott, die bereits einiges an TV-Erfahrung vorweisen kann - schließlich ist sie in erster Linie als Schauspielerin und Moderatorin bekannt. Ganz besonders geht sie aber in ihrer Rolle als Mutter oder auch „Vollzeit-Chaosmanagerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, auf. In Australien gibt es für sie nichts mehr zu managen – sie schied am zehnten Tag aus. Wir stellen die IBES-Teilnehmerin im Porträt näher vor.

Nina Bott im Dschungelcamp 2025: Wer ist die Schauspielerin und Moderatorin?

Nina Bott wurde im Januar 1978 in Hamburg geboren und ist demnach heute 47 Jahre alt. Nach ihrem Abitur im Jahr 1997 startete sie ihre Schauspielkarriere: Sie übernahm die Rolle der Cora Hinze in der Fernsehserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und verkörperte den Charakter anschließend bis September 2005 - insgesamt also knapp acht Jahre lang. Ab 2008 stand sie für „Alles was zählt“ vor der Kamera. Von Juni 2011 bis Januar 2012 gehörte sie außerdem zum Cast der Serie „Verbotene Liebe“. Inzwischen kann die gebürtige Hamburgerin auf eine langjährige Karriere als Schauspielerin zurückblicken. Weitere Serien, in denen sie mitwirkte, sind unter anderem „Der letzte Bulle“ (2011), „In aller Freundschaft“ (2012) und „Heiter bis tödlich: Morden im Norden“ (2013).

Auch als Moderatorin hat sich Nina Bott über die Jahre einen Namen gemacht: Von Oktober 2016 bis Dezember 2019 moderierte sie regelmäßig das Boulevardmagazin „Prominent!“ bei VOX. Dass sie sich vor der Kamera wohlfühlt, bewies die Schauspielerin auch durch ihre Teilnahmen an der zweiten Staffel von „Stars auf Eis“ sowie der dritten Staffel von „Let‘s Dance“. An der Seite von Profitänzer Roberto Albanese schaffte sie es damals bis auf den dritten Platz. Des Weiteren hat die 47-Jährige in der Vergangenheit Modelerfahrung gesammelt: In den Jahren 2002, 2012 und 2017 posierte sie für den Playboy. Die diesjährige Dschungelcamperin lebt mit ihrer Familie in Hamburg-Eppendorf und ist bekennender HSV-Fan. Heute ist sie außerdem als Markenbotschafterin aktiv und arbeitet mit Unternehmen in langfristigen Partnerschaften zusammen.

Dschungelcamp 2025: Vierfach-Mama Nina Bott sieht sich nicht als Star

Hier haben wir einmal die wichtigsten Daten zu Nina Bott im Steckbrief zusammengetragen:

Name: Nina Bott

Geburtsort: Hamburg

Geburtstag: 1. Januar 1978

Sternzeichen: Steinbock

Beruf: Schauspielerin, Moderatorin

Größe: 1,75 m

Soziale Medien: Instagram

„Bei mir dreht sich alles nur um meine Kinder. Das liebe ich. Aber es wird jetzt auch mal schön sein, ein oder zwei Wochen etwas anderes zu machen“, so die Schauspielerin, deren vier Kinder 3, 5, 8 und 20 Jahre alt sind. Ihr Partner ist der Unternehmer Benjamin Baarz, den sie 2024 nach langjähriger Beziehung geheiratet hat. Er wird sie nach Australien begleiten. Ihren Alltag beschreibt Nina Bott als eine Mischung aus Kinderspielzeug, E-Mails, Kuchenduft und Reisen. Ordnung und Struktur sind ihr dabei nach eigenen Angaben sehr wichtig: „Ich bin ein Typ, der gerne Regeln befolgt – ganz typisch deutsch.“

Das Dschungelcamp 2025 sorgte bei der vierfachen Mutter im Vorfeld für Aufregung: „Als ich die Anfrage für das Dschungelcamp erhielt, durchströmte mich ein Adrenalinkick. Mal etwas zu machen, was keiner von mir erwartet.“ Den berühmten Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ werden die Zuschauer aber wohl eher nicht von ihr zu hören bekommen. Sie selbst hat sich nämlich noch nie als Star betrachtet, wie sie RTL gegenüber verriet. „Wenn überhaupt, dann sage ich nur ‚Ich bin eine Mama, holt mich hier raus!‘“, kündigte die IBES-Kandidatin an. Ihrer humorvollen und offenen Art möchte Nina Bott auch im australischen Regenwald treu bleiben - es sei denn, sie bekommt es im Camp mit Egoismus und Ungerechtigkeit zu tun.