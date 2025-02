Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach Tag 14?

Seit dem 24. Januar kämpfen die Promis wieder um die begehrte Dschungelkrone. Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sorgt mit einer kleinen Neuerung für Unterhaltung: In diesem Jahr laufen die Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Programm von RTL. Achtzehn Tage lang können Fans des Kultformats wieder verfolgen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten unangenehme Prüfungen absolvieren, auf engstem Raum zusammenleben und irgendwie miteinander auskommen müssen. Ursprünglich zogen zwölf Stars in das Camp im australischen Outback, doch für einige Personen ist der Traum von der Dschungelkrone bereits geplatzt.

Wer musste nach Tag 14 das Dschungelcamp verlassen? Was passierte sonst noch in der letzten Folge? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen gibt es hier in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2025: Wer ist am 6. Februar rausgeflogen?

Wie gewohnt konnten die Zuschauer per Telefon-Voting abstimmen und darüber entscheiden, wen sie weiterhin im Dschungel sehen wollen und wen nicht. Zittern mussten diesmal Reality-Sternchen Alessia Herren und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Ihre Koffern packen musste schließlich die ehemalige DSDS-Kandidatin, die ihren Exit allerdings eher erleichtert aufnahm: „Ich freue mich jetzt darauf, einfach rauszukommen“, so Anna-Carina. Zuvor absolvierten Model Lilly Becker und der selbsternannte „Löwe“ Maurice Dziwak gemeinsam eine Dschungelprüfung, die vor allem Maurice an seine Grenzen brachte. Eingesperrt in einem Wassertank geriet der einstige Sommerhaus-Kandidatin so sehr in Panik, dass seine Prüfungspartnerin Lilly ihn nach wenigen Minuten erlösen musste, indem sie den berühmten Satz rief. Mit null Sternen ging es anschließend zurück ins Camp.

Dschungelcamp Staffel 18 - Wer ist raus?

Nach zwei Wochen wurden bereits einige Promis von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Die folgende Übersicht zeigt, wer wann das Camp verlassen hat:

Tag 8 - Jürgen Hingsen

Tag 9 - Yeliz Koc

Tag 10 - Nina Bott

Tag 12 - Sam Dylan

Tag 13 - Jörg Dahlmann

Tag 14 - Anna-Carina Woitschack

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2025 weiterhin mit dabei

Nachdem sich sechs Promis bereits verabschieden mussten, sind sechs Stars weiterhin im Rennen um die Dschungelkrone dabei. Die noch verbleibenden Kandidaten sind:

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Lilly Becker (48, TV-Persönlichkeit)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Dschungelcamp 2025: Folge 14 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Wer Folge 14 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen: Der Sender RTL stellt alle Episoden des Dschungelcamps auch auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Dort können die aktuellen Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgt werden und auch nach der Erstausstrahlung abgerufen werden. Um auf die einzelnen Ausgaben zugreifen zu können, benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein solches ist derzeit ab 5,99 Euro pro Monat zu haben. Alle Folgen werden darüber hinaus auch im Nachtprogramm von RTL wiederholt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Entsprechend der Sendetermine des Dschungelcamps wird jeden Tag eine neue Folge ausgestrahlt. Folglich können Sie Episode 15 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bereits heute, am 7. Februar 2025, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL oder RTL+ sehen.