Dschungelcamp 2024: Ist dieser Ballermann-Star der geheime Ersatzkandidat?

Bald startet das Dschungelcamp. Fällt bei der Sendung ein Star aus, springt ein geheimer Ersatzkandidat ein. Nun gibt es Gerüchte, wer es sein könnte.

In wenigen Tagen startet die 17. Staffel der beliebten RTL-Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die zwölf Kandidaten befinden sich mit ihren Begleitern bereits in Australien, wo sie ab dem 19. Januar 2024 ins Dschungelcamp einziehen und sich beweisen müssen. Doch nicht nur sie müssen sich auf vorbereiten: Jedes Jahr fliegt auch ein geheimer Ersatzkandidat in den Dschungel. Er springt spontan als Ersatz einein, falls ein Kandidat plötzlich ausfällt. Wer ist es dieses Jahr? Laut einem Bericht von bild.de könnte dieses Jahr ein bekannter Ballermann-Star auf der Ersatzbank sitzen.

Dschungelcamp 2024: Tim Toupet als Ersatzkandidat?

Um die Identität des Ersatzkandidaten hat RTL bislang ein großes Geheimnis gemacht. Doch Bild glaubt nun, den Namen enthüllen zu können. Laut dem Boulevardblatt könnte es sich angeblich um Party-Sänger Tim Toupet handeln. Der 52-jährige Schlager-Star heißt mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen und ist für seine Interpretationen von Songs wie "Du hast die Haare schön", "Ich bin ein Döner" oder das "Fliegerlied" bekannt. Könnten die Songs bald auch in der von Jan Köppen und Sonja Zietlow moderierten Sendung im australischen Busch geträllert werden?

Bild beruft sich in der Meldung auf Produktionskreise. Tim Toupet solle sich demnach bereits in Australien befinden, wo er streng abgeschirmt werde. Der Sender RTL hat die Information bislang nicht offiziell bestätigt. Gegenüber Bild hieß es vom Sender lediglich: "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht." Über die Besetzung der IBES-Kandidaten hatte es schon Wochen vorher unterschiedlichste Gerüchte gegeben. Ein komplizierter Kandidat soll schon vorab ausgestiegen sein.

Schlager-Sänger: Tim Toupet hat bereits Trash-TV-Erfahrung

Wenn Tim Toupet, der passend zum Namen von Beruf eigentlich Friseurmeister ist, tatsächlich ins diesjährige Dschungelcamp einziehen sollte, wäre das nicht seine erste Erfahrung in einem Trash-TV-Format: Gemeinsam mit seiner Partnerin Carina Crone bewohnte der Ballermann-Veteran bereits als Kandidat das "Sommerhaus der Stars" 2023. Die hitzige Stimmung im Sommerhaus gefiel ihm allerdings nicht so, das Paar beendete die Teilnahme freiwillig vorzeitig. Ob Tim Toupet die Dschungelprüfungen und die Gesellschaft von Heinz Hoenig, Cora Schumacher, Anya Elsner, Sarah Kern und den anderen Kandidaten besser vertragen würde? Das zeigt sich nur, wenn er nach dem Start der Sendung tatsächlich als Ersatzkandidat einspringen würde.