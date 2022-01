Dschungelcamp-Kandidaten 2022: Das sollen die Teilnehmer sein

Die ersten Kandidaten vom Dschungelcamp 2022 sind bestätigt und auch die anderen Teilnehmer sollen schon bekannt sein. Hier erfahren Sie wer alles dabei ist.

Auch im Jahr 2022 wird es die bekannte RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"" geben. Staffel 15 vom Dschungelcamp wird ab dem 21. Januar stattfinden - dieses Mal in Südafrika und nicht in Australien.

Einer der Kandidaten wurde im Vorfeld bei "Die große Dschungelshow" im Januar 2021 ausgewählt, da aufgrund der Corona-Pandemie kein richtiges Dschungelcamp in Australien stattfinden konnte. Dieses "Goldene Ticket" gewann Filip Pavlović. Doch neben ihm sind auch schon andere Promis bekannt gegeben worden. Hier finden Sie alle Teilnehmer der "Dschungelshow" 2022.

Dschungelcamp-Kandidaten 2022: Drei Teilnehmer stehen bereits fest

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Kandidaten vom "Dschungelcamp" 2022. Sobald weitere Teilnehmer feststehen, werden diese hier ergänzt.

Filip Pavlović

Der 26-Jährige holte sich bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" den Sieg. Neben der 50.000 Euro Siegprämie, gab es auch das "Goldene Ticket" obendrauf. Damit ist Filip Pavlović beim Dschungelcamp 2022 dabei. Bekannt wurde der Hamburger 2018 durch seine Teilnahme an der Kuppelshow "Die Bachelorette".

Filip Pavlović Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Harald Glööckler

Harald Glööckler gab während dem Finale von "Die große Dschungelshow" seine Teilnahme für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien bekannt: "Ich muss raus aus der Komfortzone, ich gehe wirklich gerne in den Dschungel und ich freue mich sehr darauf." Der Designer ist vor allem für seinen skurrilen Style bekannt.

Harald Glööckler Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Lukas Cordalis

Der Mann von Daniela Katzenberger möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Costa Cordalis war der allererste Dschungelkönig des Formats und gewann 2004 die erste Staffel vom "Dschungelcamp". Nun versucht Lukas Cordalis sein Glück im australischen Dschungel.

Lukas Cordalis Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Tina Ruland

Die 55-jährige Tina Ruland kennt man vor allem aus ihrer Rolle im Film "Manta, Manta", der 1991 erschien. Dort spielte sie die Friseurin "Uschi". Nun steht sie als vierte Kandidatin in der neuen Staffel von "Das Dschungelcamp" 2022 fest.

Tina Ruland Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

IBES 2022: Auch diese Kandidaten sollen im Dschungelcamp dabei sein

Auf ihrer Website hat die Boulevardzeitung Bild nun weitere Kandidaten von "Das Dschungelcamp" veröffentlicht. Dem Bericht zufolge sollen auch diese Kandidaten bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" (IBES) dabei sein:

Anoushka Renzi

Die deutsche Schauspielerin Anouschka Renzi soll ebenfalls Teil der diesjährigen Dschungelshow sein. Man kennt die 57-Jährige aus dem Fernsehen und von der Theaterbühne.

Eric Stehfest

Seinen größten Erfolg feierte der Schauspieler und Autor Eric Stehfest als "Chris Lehmann" in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Im Jahr 2017 erschien dann sein Buch "9 Tage wach" über seine jahrelange Drogensucht. Zwei Jahre später, 2019, gewann der 32-Jährige außerdem die Eiskunstlauf-Show "Dancing on Ice".

Eric Stehfest Foto: Annette Riedl, dpa

Janina Youssefian

Das Model Janina Youssefian jobbt unter anderem in der Dessous-Branche. Doch ihre eigentliche Bekanntheit gewann die 39-Jährige durch ihre Affäre mit dem Musik-Produzenten Dieter Bohlen. 2014 war sie außerdem Teil des Fernsehformats "Promi Big Brother". Der Bild-Redaktion sagte sie wohl einmal: "Viele Männer schreiben mich an, gestehen, dass sie meine Fotos verrückt machen."

Manuel Flickinger

Manuel Flickinger nahm 2019 an der ersten Staffel des Dating-Formats "Prince Charming" Teil. Die große Liebe konnte er dort jedoch nicht finden. Der Bild-Zeitung zufolge, ist er im kommenden Jahr bei "Das Dschungelcamp" 2022 dabei.

Linda Nobat

Jurastudentin und Model Linda Nobat wurde bekannt durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2021 mit Niko Griesert. Kurz vorm Finale schied die Hanauerin jedoch aus. Wie es scheint probiert sie nun ein neues TV-Format.

Christin Okpara

Durch ihre Teilnahme am Couple-Format "Are You The One" wurde Christin Okpara Teil der RTL-Dating-Shows. Im kommenden Jahr soll sie laut Bild jetzt in den Dschungel geschickt werden.

