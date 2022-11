Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Das sollen Teilnehmer bei IBES sein

Wer sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2023? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, die bei IBES dabei sein sollen.

Genau wie die jährliche Ausstrahlung von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" gehören auch die Spekulationen um die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp zur Tradition. Die Bild will nun schon erfahren haben, welche Promis im kommenden Jahr in den Dschungel gehen werden - offiziell wurden bisher aber noch keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt gegeben. Damit wird sich RTL voraussichtlich auch noch Zeit lassen.

Ein neues Gesicht wird es in der Show aber ganz sicher zu sehen geben: Jan Köppen übernimmt als Moderator für Daniel Hartwich, der die Show freiwillig abgab, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Welche mehr oder weniger prominenten Kandidatinnen und Kandidaten könnten im Dschungelcamp 2023 dabei sein? Wir verraten Ihnen, welche Promis wahrscheinlich im kommenden Jahr in den Dschungel gehen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Sind das die Teilnehmer in Staffel 16?

Wenn Sie ganz sicher wissen möchten, wer sich 2023 dem Dschungel, den anderen Promis und den berüchtigten Dschungelprüfungen stellen wird, dann müssen Sie sich wahrscheinlich noch eine Weile gedulden. RTL veröffentlich die offizielle Liste der Teilnehmer wohl erst in einigen Monaten. In den vergangenen Jahren waren die Infos der Bild aber meistens zutreffend. Diese Kandidaten ziehen womöglich 2023 im Dschungelcamp ein:

Andrej Mangold

Andrej Mangold. Foto: Arne Dedert, dpa (Archivbild)

Vor seiner Karriere als Influencer und Reality-TV-Teilnehmer war Andrej Mangold Basketball-Profi und spielte 2014 für die deutsche Nationalmannschaft. Bekannt wurde er dann über seine Rolle als " Der Bachelor", als er 2019 in der Dating-Show die Rosen verteilen durfte. Danach war er dann unter anderem auch noch in "Das Sommerhaus der Stars" sowie in " Kampf der Realitystars" zu sehen. 2020 schaffte es Mangold dann auch auf das Cover der April Ausgabe des Magazins "Men's Health". Laut den Insider-Informationen der Bild soll Mangold bei RTL ganz oben auf der Liste der Wunschkandidaten für das Dschungelcamp stehen.

Lesen Sie dazu auch

Twenty4tim

Der Influencer Twenty4tim heißt eigentlich Tim Maximilian Kampmann und ist auf den Internetportalen TikTok, Youtube und Instagram aktiv. Kampmann kommt aus Köln und begann nach seinem Abitur ein Lehramtsstudium, das er jedoch nach einem Semester abbrach. Twenty4tim gehört mit 2,2 Millionen Followern auf Instagram und knapp 4 Millionen Followern auf TikTok zu den erfolgreichsten Influencern in Deutschland. Einem breiteren Publikum wurde der 21-Jährige über die RTL-Show "Pocher vs. Influencer" bekannt, wo er gegen Oliver Pocher und drei weitere Influencer antrat. Im März diesen Jahres veröffentlichte er seinen ersten Song namens "Bing Bing".

Lucas Cordalis

Lucas Cordalis . Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Außerdem beim Dschungelcamp mit dabei sein soll Lucas Cordalis. Der Sänger hätte eigentlich in diesem Jahr schon in den Dschungel gehen sollen, musste aber kurz vor Beginn der Dreharbeiten aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Er ist der Sohn vor Costa Cordalis, der 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt wurde. Neben seiner Karriere als Musiker und Produzent war Lucas Cordalis auch schon in zahlreichen deutschen Fernseh-Shows dabei. Unter anderem trat der 55-Jährige bereits bei "Verstehen Sie Spaß?", und in der "ZDF-Hitparade" auf und war außerdem als Teilnehmer bei der "TV Total Wok-WM" 2015 dabei. 2019 trat Cordalis bei "Schlag den Star" gegen Ex-Bachelor Paul Janke an und sicherte sich am Ende die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Lisha

Die 36-Jährige wird von Bild unter der Rubrik "prolliger YouTube-Star" geführt. Sie war mit ihrem Partner Lou Savage im "Sommerhaus der Stars" bei RTL und hat sich mit ihrer großen Klappe nicht unbedingt beliebt gemacht - jedenfalls nicht bei allen VIPs. Die Zuschauer mochten ihr aufbrausendes Temperament aber anscheinend. Ihre Internet-Videos haben aus den beiden hoch verschuldeten Hartz-IV-Empfängern "erfolgreiche Geschäftsleute" (Bild) gemacht.

Yeliz Koc

Yeliz ist 28 Jahre alt und hat unter anderem durch den öffentlich ausgetragenen Zoff mit dem Vater ihrer knapp ein Jahr alten Tochter Snow den einen oder anderen Sturm im Wasserglas losgepustet - immerhin handelt es sich bei ihrem Ex um keinen Geringeren als Jimi Blue Ochsenknecht (30). In Thailand war sie erst jüngst bei "Kampf der Reality-Stars" dabei, auch als "Bachelor"-Kandidatin hat sie sich bereits hervorgetan.

Djamila Rowe

Djamila Rowe Foto: Jens Kalaene, dpa (Archivbild)

2021 verpasste das einstige "Botschaftsluder" (Bild) die Fahrkarte für IBES 2022 - Filip Pavlović schnappte ihr das Ticket in der - pandemiebedingt - heimischen "Dschungelshow" vor der Nase weg. Vielleicht klappt es ja 2023? Immerhin war die 55-Jährige bereits 2017 in der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva" zu bewundern - das Zeug zum Star hat sie also offenbar in den Genen.

Claudia Obert

Die Unternehmerin ist mittlerweile Stammgast in allen Promi-Shows auf RTL & Co. Mit ihrem halb so alten Freund sorgte sie in letzter Zeit für Schlagzeilen, sie stand 2021 im Finale beim "Kampf der Realitystars". Nun geht es für die 61-Jährige als nächstes anscheinend in den Dschungel.

Patrick Romer

Bekannt wurde der 26-Jährige durch seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau". Das scheint er allerdings erst als Startschuss für seine Reality-Karriere betrachtet zu haben. Gerade erst gewann er zusammen mit seiner Freundin beim "Sommerhaus der Stars", schon will er das nächste Projekt in Angriff nehemen. Als naturverbundener Mensch ist der Dschungel für ihn dabei vielleicht eine nicht ganz so große Herausforderung wie für manch andere Kandidaten.

Luigi "Gigi" Birofio

Seinen ersten TV-Auftritt hatte Luigi Birofio 2020 in der Dating-Show "Ex on the Beach". Der aus Pleidelsheim stammende Industrieelektriker war daraufhin 2021 in "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" zu sehen, wo er bereits einige seiner potenziellen Dschungel-Mitbewohner kennenlernte. Viel Zeit bekam Birofio dafür allerdings nicht, denn er wurde direkt wieder rausgewählt. Anfang 2022 war der 23-Jährige dann noch mit seiner Ex-Freundin Michelle Daniaux in "Prominent getrennt" am Start - das Preisgeld konnte sich das Duo aber nichts sichern.