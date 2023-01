Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Das sind die Teilnehmer bei IBES

Wer sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2023? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, die bei IBES dabei sind.

Die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) stehen fest: Mitte Dezember gab RTL endlich offiziell bekannt, welche Teilnehmer ins Dschungelcamp 2023 ziehen. Schon Anfang des neuen Jahres geht es los. Das Startdatum für das Dschungelcamp ist Freitag, der 13. Januar 2023. Wir informieren Sie selbstverständlich auch darüber, wie die Dschungelcamp-Übertragung und Wiederholung in Staffel 16 abläuft.

Wer sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2023? Hier stellen wir Promis vor, die sich im Januar an die Dschungelprüfungen wagen werden.

Übrigens wird es noch ein anderes neues Gesicht geben. Es gibt nämlich eine Änderung bei den Moderatoren im "Dschungelcamp": Jan Köppen übernimmt als Moderator für Daniel Hartwich, der die Show freiwillig abgab, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Claudia Effenberg

Claudia Effenberg Foto: RTL

Mit 19 wurde Claudia Effenberg als Model entdeckt und trat ein in die Welt des Glamour. Während ihrer Karriere zeigte die Designerin regelmäßig, dass sie kein Problem damit hat, sich in jeder Form der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter anderem posierte sie als Nacktmodel für das Männermagazin "Matador" und präsentierte damit allen ihren Körper. Auch ihr Privatleben zeigte Claudia Effenberg immer gern und so wurden alle, die es interessierte, Zeuge ihrer Beziehungen zu den Fußballspielern Thomas Strunz und Stefan Effenberg. In letzter Zeit schien es jedoch nicht so gut für sie zu laufen. Für Claudia Effenberg war 2022 ein schlimmes Jahr mit vielen Verlusten, wie die 57-Jährige in einem Interview mit RTL verriet. Um für frischen Wind zu sorgen, startet sie nun ihr Jahr im Dschungelcamp, für das sie die höchste Dschungelcamp-Gage überhaupt erhält. Doch das ist nicht ihre erste Begegnung mit dem deutschen "Trash-TV": Claudia Effenberg war bereits in mehreren Reality-Formaten dabei. Unter anderem war sie bei Promi "Big Brother: Das Experiment", " Grill den Henssler", "Schlag den Star" und "Duell der Stars" zu sehen.

Jana URKRAFT Pallaske

Lesen Sie dazu auch

Jana Pallaske. Foto: Jörg Carstensen, picture alliance/dpa

Die Sängerin und Schauspielerin Jana Pallaske gehört ebenfalls zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2023. Die 43-Jährige ist aus zahlreichen deuschen Filmen wie "Vollidiot", "Männerherzen" und "Fack ju Göhte" bekannt, hatte aber auch Rollen in US-amerikanischen Produktionen wie "Eurotrip" und "Inglourious Basterds". Den ersten Reality-TV-Auftritt hatte Pallaske 2016 in Staffel 9 von" Let's Dance" und 2021 war sie im " Sommerhaus der Stars" dabei. Der Auftritt im "Dschungelcamp" ist dabei aber ein besonderer für die Schauspielerin. Denn schon seit vielen Jahren setzt sich Jana Pallaske für den Urwald und gegen dessen Rodung ein. Lange Zeit lebte sie auch schon vor Ort und hat viele Erfahrungen mit dem Leben in und mit der Natur gesammelt. Die neue Staffel von IBES ist für sie daher die ideale Bühne, um auf Probleme aufmerksam zu machen und dem Dschungel eine Stimme zu geben.

Tessa Bergmeier

Tessa Bergmeier Foto: RTL

Bekannt wurde Tessa Bergmeier durch ihren legendären Auftritt bei Heidi Klums " Germany's Next Top Model", bei dem sie Klum eiskalt den Mittelfinger zeigte. Das war dann natürlich der ideale Start ins Reality- und Trash-TV. Bergmeier war seitdem in allen möglichen Shows vertreten, von der "Model-WG" bis zu "Reality Queens of Safari". Letztere Sendung hat sie womöglich bereits gut auf das Dschungelcamp vorbereitet. Ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" ist überraschend, weil sie bislang immer verlauten ließ, dass sie niemals dort enden wolle.

Ihr Image als Zicke wird Tessa Bergmeier wohl auch im Dschungelcamp nicht loswerden. Denn die streitbare junge Frau ist dafür bekannt, sich für Dinge wie eine vegane Ernährung einzusetzen. Das dürfte im australischen Dschungel allerdings nicht so einfach werden, Konflikt ist hier quasi schon vorprogrammiert.

Verena Kerth

Verena Kerth Foto: RTL

Bei eine Nebenjob in der Münchner Promidisko P1 lernte Verena Kerth ihren Ex Oliver Kahn kennen. Damit begann für sie die Karriere im Blitzlichtgewitter. Nach dem Ende ihrer Beziehung legte sie mit ihrer Moderations-Karriere so richtig los und arbeitete bei Premiere (heute Sky) und Sat.1 Gold.

An Reality-TV-Auftritten hat es bislang im Leben der Moderatorin auch nicht gefehlt. Sie trat in diversen Formaten auf, meistens hatten diese etwas mit Shopping zu tun. Doch ebenso wie beim Moderieren blieben ihr auch hier die großen Türen verschlossen. Bis jetzt, denn nun ist sie beim Dschungelcamp mit dabei. Laut Bild war das ihr großes Ziel, sie wollte unbedingt bei IBES mitmachen. Nun muss sie zeigen, dass sie diese Chance auch für sich nutzen kann.

Jolina Mennen

Jolina Mennen Foto: RTL

Ihre Karriere startete Jolina Mennen unter dem Namen Julian Mennen auf YouTube. Damals gab sie Make-Up Tipps auf der Videoplattform und studierte nebenbei noch Lehramt, um später in einer Schule zu arbeiten. Doch während ihre Reichweite durch ihre Videos immer größer wurde, nahm ihre Tätigkeit auf YouTube immer mehr Platz in ihrem Leben ein und verdrängte irgendwann den Wunsch, als Lehrerin zu arbeiten. Außerdem wurden ihre Fans durch ihre Videos an ihrer Reise auf dem Weg in den zu ihr passenden Frauenkörper beteiligt. Sie zeigte intime Einblicke in ihr Leben und den schwierigen Weg, den sie beschreiten musste. Doch es hat sich gelohnt, sie ist mittlerweile glücklich mit sich und ihrem Körper und das zeigt sich auch in ihrer Ausstrahlung. Die Frohnatur wurde seitdem auch in mehrere TV-Shows wie das "RTL-Turmspringen" oder die "TV-Total Wok-WM" eingeladen. Ihr Auftritt im Dschungelcamp 2023 dürfte allerdings der Reichweitenstärkste in ihrer bisherigen Karriere sein.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo Foto: RTL

Cosimo Citiolo ist ein wenig wie Menderes Bagci. Beide starteten ihre Karrieren mit einem Auftritt in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Beide kamen auch immer wieder zurück, doch während Menderes es mit seiner sympathischen Natur schaffte, die Herzen der Zuschauer und der Jury zu erobern, verscherzte es sich Cosimo durch sein rüpelhaftes Auftreten. Doch genau wie Menderes war er danach in einigen Reality-Formaten zu sehen und versucht auch jetzt wieder, es ihm gleich zu tun und ebenfalls Dschungelkönig zu werden.

Cecilia Asoro

Cecilia Asoro Foto: RTL

Die 25-jährige Cecilia Asoro arbeitet derzeit als Begleitperson für behinderte Menschen. Doch bereits bevor sie diesen Beruf ergriff, hatte sie erste Auftritte im Fernsehen. 2015 nahm sie bei GNTM teil und sammelte dort erste Erfahrungen vor der Kamera. Einige Jahre später begann dann ihre Karriere als Reality-Star. Sie nahm zunächst, wie so viele vor ihr, bei verschiedenen Dating-Shows teil, doch ihr erstes echtes Highlight war ihre Teilnahme bei "The Beauty and the Nerd" 2021. Diese Show gewann sie und machte im Jahr darauf direkt weiter mit der Show "Prominent getrennt". Im neuen Jahr setzt sie ihrer bisherigen Karriere mit ihrer Teilnahme im Dschungelcamp die Krone auf. Bisher konnte Cecilia Asoro einige der Shows, bei denen sie mitgemacht hat, am Ende auch gewinnen. Ob ihr das auch bei IBES gelingen wird, wird sich zeigen.

Markus Mörl

Markus Mörl Foto: RTL

Während der Neuen Deutschen Welle konnte der Sänger Markus Mörl einen Mega-Hit landen, den heute noch viele kenen: "Ich will Spaß" drückte das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus. An den musikalischen Erfolg konnte der heute 62-jährige allerdings nie so wirklich anknüpfen. Er schaffte noch einige Achtungserfolge, unter anderem im Ausland mit englischen Texten, doch weitere Nummer 1 Hits blieben ihm verwehrt. Doch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit hat er es dennoch zurückgeschafft, Reality-TV sei Dank. Nach seinem Auftritt im "Sommerhaus der Stars" zusammen mit Partnerin Yvonne König, heirateten die beiden 2020 ebenfalls vor der Kamera in der Show "Hochzeitszeremonie". Dieser Karrierezweig von Sänger Markus scheint erfolgreicher zu sein als seine Karriere als Künstler. Statt des musikalischen Throns an der Spitze der Charts strebt er folgerichtig nun nach der Krönung im australischen Dschungel zum Reality-King der Republik.

Papis Loveday

Papis Loveday Foto: RTL

Der aus dem Senegal stammende Papis Loveday ist das erfolgreichste männliche schwarze Model der Welt. Er kann allerdings sehr viel mehr als gut aussehen, während er über einen Laufsteg läuft. Er spricht sieben Sprachen fließend und setzt sich für Bildungsprojekte der UNESCO in seinem Heimatland ein. Er hat außerdem eine Biographie veröffentlicht, in der er über sein außergewöhnliches Leben spricht. Er wuchs zusammen mit 25(!) Geschwistern auf und schaffte es durch ein hart erarbeitetes Sportstipendium zunächst nach Frankreich. Nachdem ein Unfall seine Pläne für eine Olympia-Teilnahme zunichte gemacht hatten, kam die Rettung in Form eines Model-Angebots für ihn. Seitdem ist er überall auf der Welt aktiv und lebt in München und Mailand.

Ins Fernsehen kam er das erste Mal über "Austria's Next Topmodel", danach folgten weitere ähnliche Auftritte in den schweizer und deutschen Ausgaben des Formats. Nun will er auch seiner TV Karriere noch die Krone im Dschungel aufsetzen.

Lucas Cordalis

Lucas Cordalis Foto: RTL

Lucas Cordalis gehört ebenfalls zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2023. Der Sänger hätte eigentlich schon 2022 in den Dschungel gehen sollen, musste aber kurz vor Beginn der Dreharbeiten aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Er ist der Sohn vor Costa Cordalis, der 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt wurde. Neben seiner Karriere als Musiker und Produzent war Lucas Cordalis auch schon in zahlreichen deutschen Fernseh-Shows dabei. Unter anderem trat der 55-Jährige bereits bei "Verstehen Sie Spaß?", und in der "ZDF-Hitparade" auf und war außerdem als Teilnehmer bei der "TV Total Wok-WM" 2015 dabei. 2019 trat Cordalis bei "Schlag den Star" gegen Ex-Bachelor Paul Janke an und sicherte sich am Ende die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Luigi "Gigi" Birofio

Luigi "Gigi" Birofino Foto: RTL

Seinen ersten TV-Auftritt hatte Gigi Birofio 2020 in der Dating-Show "Ex on the Beach". Der aus Pleidelsheim stammende Industrieelektriker war daraufhin 2021 in "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" zu sehen, wo er sich dem Publikum erneut präsentieren konnte. Viel Zeit bekam Birofio dafür allerdings nicht, denn er wurde direkt wieder rausgewählt. Anfang 2022 war der 23-Jährige dann noch mit seiner Ex-Freundin Michelle Daniaux in "Prominent getrennt" am Start - das Preisgeld konnte sich das Duo aber nicht sichern.

Djamila Rowe

Foto: RTL

Seit 2004 ist Djamila Rowe alle Jahre wieder im Reality-TV zu Gast. Los ging es bei ProSieben mit "Die Alm", 2006 begab sich die mittlerweile 55-Jährige dann in den "Big Brother"-Container und 2021 war sie schließlich im "IBES"-Ersatzformat "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" dabei. Nun hat Rowe es auch in den echten Dschungel geschafft und wird sich im Dschungelcamp 2023 den Prüfungen und den anderen Kandidatinnen und Kandidaten stellen. Neben ihren TV-Auftritten arbeitet sie als Visagistin und lebt in Berlin.

Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge Foto: RTL

Martin Semmelrogge ist ein deutscher Kult-Schauspieler. Er erlangte große Berühmtheit durch seine Rollen in Verkaufsschlagern wie "Das Boot" oder auch dem preisgekrönten Film "Schindlers Liste". Der älteren Generation ist er überdies durch viele weitere Rollen in TV und Film bekannt, er hat sich aber auch im Theater einen Namen gemacht. Sein verschmitzter Charme und seine Fähigkeit, Charakteren die nötige Authentizität zu geben, machen Semmelrogge zu einem der beliebtesten Schauspieler Deutschlands.

Auch jungen Menschen sagt der Name Martin Semmelrogge wieder etwas. Denn seit einigen Jahren ist der Vollblut-Chaot regelmäßig im Reality-TV zu sehen. Nach "Promi-Big Brother" und dem "Sommerhaus der Stars" sollte nun das Dschungelcamp 2023 folgen. Ob er aber tatsächlich dabei sein wird, ist aktuell nicht bekannt. RTL sagt zur Teilnahme von Semmelrogge folgendes: "Rund um die Einreise von Martin Semmelrogge nach Australien und seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geben wir zum jetzigen Zeitpunkt und bis auf weiteres keine weiteren Informationen raus." Sobald der Sender sich doch noch offiziell äußert, erfahren Sie es hier. (AZ)

"Das Dschungelcamp 2023": Wer ist raus?

Bisher musste noch keine Kandidatin und kein Kandidaten das Dschungelcamp verlassen, was sich aber schnell ändern könnte. Wir informieren Sie hier, welche Teilnehmer die Show bereits verlassen mussten.