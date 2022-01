Ilse De Lange ist Jurorin bei DSDS 2022

Wenn DSDS 2022 am 22. Januar an den Start geht, wird es eine brandneue Jury geben. Auch Sängern Ilse De Lange hat einen Sitz. Wir stellen Ihnen die Jurorin genauer vor.

Wann genau DSDS 2022 an den Start geht, ist noch unklar. Doch eines steht fest: Die neue Staffel der Talentshow wird so gar nicht mehr sein, wie die bisherigen. Denn Urgestein Dieter Bohlen fehlt. Der Pop-Titan war ganze 19 Jahre lang Teil der DSDS-Jury und war vor allem dafür bekannt, nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das war es wohl letztlich auch, was ihn um den Platz gebracht hat.

Nun wird im neuen Jahr eine neue Staffel mit einer neuen Jury erscheinen. Mit dabei sind Schlager-Star Florian Silbereisen, Musikproduzent und Songwriter Toby Gan und Country-Sängerin Ilse De Lange. Letztere möchten wir Ihnen in unserem Artikel genauer im Porträt vorstellen.

Ilse DeLange bei DSDS 2022: Ein kurzer Steckbrief

Geburtsort: Almelo , Niederlande

, erstes Studioalbum: World of Hurt (1998)

World of Hurt (1998) erster Nummer 1 Hit in den Top-40-Singles-Charts: Miracle (2008)

Miracle (2008) Alter: 43

43 Eine Auswahl der bekanntesten Lieder: Miracle (2008), I'm not so tough (1998), Calm after the storm (2014), The Great Escape (2006)

DSDS 2022, Porträt: Ilse DeLange landete mit Debüt-Album auf Platz eins

Die 1977 in den Niederlanden geborene Sängerin lernte schon im Kindesalter das Gitarrespielen und schrieb als Teenager ihre ersten eigenen Songs. Im Alter von 20 Jahren unterschrieb Sie ihren ersten Plattenvertrag und reiste nach Nashville in den USA, um dort ihr Country-Debütalbum "World of Hurt" aufzunehmen.

Zwar blieb der Sängerin der große Erfolg in Amerika verwehrt, doch in ihrer Heimat schaffte sie 1998 den großen Durchbruch und landete auf Platz eins der Album-Charts. Auch spätere Alben schafften es immer wieder unter die Top 10 der Charts. Ihr letztes Studioalbum "Changes", das sie im Jahr 2020 veröffentlichte, feierte auch in Deutschland große Erfolge und hielt sich über mehrere Wochen in den Album-Charts. Ab September 2021 hat sie eine Clubtour geplant. Falls die Termine aufgrund der Corona-Pandemie nicht wieder abgesagt werden müssen, sollen auch Konzerte in Deutschland stattfinden - unter anderem in München.

DSDS 2022: Ilse DeLange stellt sich neuen Herausforderungen

Neben ihrer eigenen Musik stellte sich die Sängerin immer wieder neuen Herausforderungen. So coachte die Holländerin 2013 und 2014 junge Talente bei "The Voice of Holland". Außerdem entschied sich die Sängerin trotz ihres großen Solo-Erfolges, eine Band namens "The Common Linnets" zu gründen. "Ich wollte wieder Teil einer Band sein. Ich wollte endlich nicht mehr die einzige auf der Bühne sein", erklärte die Musikerin in einem Interview mit Editon F.

Mit ihrer Band trat Ilse DeLange 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen auf und erreichte den zweiten Platz des Musikwettbewerbs, was ihr zu Popularität auch außerhalb ihrer niederländischen Heimat verhalf.

Zuletzt war sie 2020 bei "Sing meinen Song" zu sehen. Ihre Teilnahme an der Staffel war nicht die erste Kooperation mit deutschen Stars: Bereits 2017 war die Musikerin Teil des MTV-Unplugged-Konzerts von Peter Maffay.

Die 43-Jährige spricht neben ihrer Muttersprache auch fließend Deutsch und Englisch, was sie regelmäßig anhand ihrer Instagram-Posts zur Schau stellt. Sie verfasst diese nämlich immer wieder in einer anderen Sprache, die meisten sind allerdings auf Niederländisch. (AZ)