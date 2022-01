Juror bei DSDS 2022: Das ist Toby Gad

DSDS bekommt 2022 eine ganz neue Jury. Mit dabei ist auch Toby Gad. In unserem Artikel stellen wir Ihnen den Produzenten und Songwirter genauer vor.

DSDS wird 2022 in eine neue Runde gehen - und diesmal ganz anders als gewohnt. Pop-Titan Dieter Bohlen ist die Person, an die man als erstes denkt, wenn man "Deutschland sucht den Superstar" hört. Schließlich war der Sänger, Songwriter und Musikproduzent eine ganze Weile - insgesamt 19 Jahre lang - Mitglied der DSDS-Jury. Doch das hat sich nun geändert.

Vor einer Weile gab der inzwischen 67-jährige seinen Ausstieg aus dem beliebten TV-Format bekannt. Der Grund: Mit seiner teils schroffen Art eckte er bei Sender RTL an. Jetzt soll es im nächsten Jahr eine brandneue Jury geben, bestehend aus Schlager-Star Florian Silbereisen, der niederländischen Country-Sängerin Ilse De Lange und dem Produzenten und Songwirter Toby Gad.

Letzteren werden wir nun genauer unter die Lupe nehmen und stellen Ihnen Toby Gad hier im Porträt vor.

DSDS 2022: Das ist Jury-Mitglied Toby Gad

Toby Gad ist im Musikbusiness kein unbekannter Mann - und das auf internationaler Ebene. 1968 geborene Produzent stammt aus einem Elternhaus, das selbst in der Musikszene aktiv war und wurde so bereits in seiner Kindheit damit konfrontiert.

Im Dezember 2000 zog er nach New York, wo er schließlich seinen großen Durchbruch erlangen sollte: Für die Künstlerin Jaci Velasquez schrieb er gemeinsam mit zwei anderen Talenten die Single "Unspoken", war am Song "Drop It On Me" von Ricky Martin beteiligt und sollte dann seine Karriere erst richtig in Fahrt bringen.

Porträt zu Toby Gad: Seine bekanntesten Lieder

Zu seinen bekanntesten Liedern zu der Zeit gehörten unter anderem:

Fergie - "Big Girls don't cry"

Beyoncé - "If I were a Boy"

Monrose - "Catwalk V-O-G-U-E"

Mandy Capristo - "Side Effects", "Pulse"

- "Side Effects", "Pulse" John Legend - "All of Me"

- "All of Me" Demi Lovato - "Skyscraper"

Jetzt wird er 2022 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen und jungen Nachwuchstalenten die Chance geben, sich zu beweisen. Der RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm sagte dazu: "Wir möchten wieder mehr Lagerfeuermomente für Jung und Alt kreieren. Mit Florian Silbereisen, Ilse Delange und Toby Gad ist es uns nicht nur gelungen, geballte Musik-Expertise in der Jury zu vereinen, sondern DSDS auch eine Frischekur zu verpassen, die noch mehr Herzblut und Empathie mit sich bringt und den Spaß dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen lässt.“

Das ist die neue DSDS-Jury: Florian Silbereisen, Ilse De Lange und Toby Gad. Foto: TVNOW

Die bisherigen Jury-Mitglieder bei DSDS

Die Jury von DSDS wechselte über die Jahre immer wieder. Neben Pop-Titan Dieter Bohlen saßen zahlreiche weitere Sänger, Songwriter, Rapper und Tänzer und bewerteten das Talent derjenigen, die sich in die Castings trauten.

Das sind einige der bisherigen Jury-Mitglieder im Überblick:

2002 - 2004: Musikproduzent Thomas M. Stein

2011: Tänzerin Fernanda Brandao

2012: Choreograf Bruce Darnell

2014: Schlager-Star Marianne Rosenberg

2015: DJ Antoine

2016 - 2017: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter

2019 - 2020: DSDS-Gewinner Pietro Lombardi