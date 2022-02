So sehen Sie DSDS 2022: Übertragung und Wiederholung

"DSDS" läuft auch 2022 wieder mit einer neuen Staffel. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung von "Deutschland sucht den Superstar" gibt es hier.

Am 22. Januar 2022 ist die bereits 19. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" wieder an den Start gegangen. Und zwar das allererste Mal ohne Pop-Titan und "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen. Eine ganz neue Jury ist es, die in diesem Jahr erneut nach Gesangs-Talenten mit dem gewissen Etwas sucht. Im Jahr 2021 war es Jan-Marten Block, der nicht nur das Herz der Juroren, sondern auch das der Fans erobern konnte und "Deutschland sucht den Superstar" 2021 gewann. Wer wird es in diesem Jahr sein?

Erfahren Sie hier in unserem Artikel alles zur Übertragung von "DSDS" 2022 im TV und Stream, sowie außerdem wo Sie ganze Folgen als Wiederholung sehen können.

Übertragung: DSDS 2022 im TV und Live-Stream

Am 22. Januar 2022 war der Start der neuen DSDS-Staffel. Immer samstags und zweimal dienstags können Sie die Gesangsshow verfolgen.

Video: ProSieben

DSDS 2022: Ganze Folgen als Wiederholung

Wer nicht auf neue Folgen warten möchte, kann sich vergangene Staffeln bei "TV Now" ansehen. Sie sind allerdings nur über den kostenpflichtigen Premium-Account abrufbar. Nach einer kostenlosen Testphase fallen dafür aber 4,99 Euro pro Monat an. Auch die neuen Folgen können dort nach TV-Ausstrahlung abgerufen werden.

Infos über Instagram

Mehr als 340.000 Menschen folgen dem offiziellen DSDS-Account auf Instagram. Dort werden regelmäßig Clips zu den Proben der Kandidaten veröffentlicht. Außerdem gibt es auf dem Instagram-Account aktuelle Neuigkeiten. (AZ)

