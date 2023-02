DSDS 2023: Leony ist die neue Jurorin

Die Popsängerin Leony ist 2023 die neue Jurorin bei DSDS. Wir stellen sie Ihnen im Porträt vor.

Aktuell läuft die letzte Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Start und Sendetermine der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sind bekannt - bei den Juroren in der DSDS-Jury 2023 gibt es in der neuen Staffel einige Neuerungen. Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice wird die Popsängerin Leony Platz nehmen.

Möchten Sie gerne mehr zur neuen Jurorin der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" erfahren? Wie heißt die Sängerin? Wie groß ist sie? Wo kommt sie her? Wie verlief die bisherige Karriere? Welche Lieder veröffentlichte sie bis dato? Antworten auf diese Fragen haben wir hier im Porträt zu Leony für Sie.

DSDS 2023: Das ist der Steckbrief von Leony – Alter, Größe und Porträt

Leonie Burger ist die Frau, die hinter dem Künstlername "Leony" steckt. Geboren wurde die Künstlerin am 25. Juni 1997 in Chammünster, in einem Ortsteil der Kreisstadt Cham in Bayern. Neben ihrem Talent als Sängerin ist die Musikerin auch an der Gitarre und am Klavier begabt.

Erstmalig erschien die Bayerin 2014 aufgrund ihrer Teilnahme bei der RTL-Show "Rising Star" auf den TV-Bildschirmen. Damals nahm sie mit ihrer Band namens "Unknown Passenger" an dem RTL-Format teil. Die Band um Leonie Burger ging als Sieger hervor. Heute ist Leonie Burger als Solo-Künstlerin unterwegs und erlangte mit diversen Liedern Gold-Auszeichnungen. DSDS 2023 ist nicht die erste Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen. 2020 wirkte sie gemeinsam mit dem Poptitan an der Neuinterpretation des Modern-Talking-Hits "Brother Louie" mit.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Sängerin Leony:

Name: Leonie Burger (bürgerlich)

(bürgerlich) Künstlername: Leony

Geburtstag: 25. Juni 1997

25. Juni 1997 Geburtsort: Chammünster, Cham , Bayern

Das sind die Lieder von Leony

2017 veröffentlichte Leony ihre Debüt-Single "Surrender" als Solokünstlerin. 2018 erschien der Song "Boots", anschließend "More Than Friends" im Jahr 2019. Die neuesten Songs, die von Leony 2022 veröffentlicht wurden, heißen: "Remedy", "Stop The World" und "Crazy Love".

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen bisher veröffentlichten Songs von Leony als Solokünstlerin:

Jahr Titel 2017 "Surrender" 2018 "Boots" 2019 "More Than Friends" 2020 "Paradise" 2021 "Faded Love"

"No More Second Chances" 2022 "Remedy"

"Stop The World"

"Crazy Love"

Leony: Die neue Jurorin von "Deutschland sucht den Superstar" 2023

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony sitzen 2023 gemeinsam am Jury-Pult von "Deutschland sucht den Superstar". Die Popsängerin war bereits selber Kandidatin bei einer Casting-Show und müsste sich daher gut in die Lage der Kandidaten und Kandidatinnen hineinversetzen können. Zu ihrem Posten als DSDS- Jurorin äußerte sich die Sängerin wie folgt:

„Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi - Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt!“