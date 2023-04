DSDS 2023: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 20

Sendetermine von DSDS 2023: Hier erfahren Sie die Termine und die Sendezeit der Folgen von Staffel 20, die wohl gleichzeitig die letzte sein wird.

"Deutschland sucht den Superstar" oder kurz DSDS ist 2023 mit einer neuen Staffel zurückgekehrt. Zum 20. Mal wird ein neuer Superstar gesucht. Die Teilnehmer müssen sich zunächst beim Casting beweisen, um anschließend über den Recall in die Live-Shows zu gelangen. Über Gelingen oder Versagen entscheidet zunächst die Jury, später in den Live-Shows das Publikum.

Möchten Sie gerne Näheres zur 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 erfahren, was bisher bekannt ist rund um Start und Sendetermine? Dann sind Sie hier genau richtig.

"Deutschland sucht den Superstar" 2023: Wann war der Start von Staffel 20?

RTL hat den Start-Termin für die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 auf den Jahresanfang gelegt: Los ging es am 14. Januar 2023. Nach seiner Pause in der vergangenen Staffel ist auch Pop-Titan Dieter Bohlen wieder als Jury-Mitglied dabei.

DSDS 2023: Sendetermine von Staffel 20

2022 gab es insgesamt zehn Casting-Folgen, vier Episoden aus dem Recall, drei Live-Shows und am Ende das Finale. Dieses Jahr wird es allerdings vermutlich insgesamt 20 Shows geben, die aller Voraussicht nach zu diesen Terminen laufen:

Wer sitzt in der Jury von DSDS 2023?

2022 saß Dieter Bohlen erstmals nicht mehr in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Stattdessen nahmen Florian Silbereisen, Toby Gad und Illse DeLange am Jurypult Platz. Da das nicht richtig gut ankam, setzt RTL für die DSDS-Jury 2023 wieder auf den Musikproduzenten Dieter Bohlen, dessen Gesicht Viele vermutlich ohnehin mit der Castingshow verbinden dürften. Als Jurymitglied steht ihm 2023 Sänger Pietro Lombardi zur Seite. Als DSDS-Gewinner von Staffel 8 und in der Funktion als DSDS-Juror in den Jahren 2019 und 2020 ist er mit der Musikshow bestens vertraut. Neben den beiden DSDS-Legenden wird 2023 die Popsängerin Leony Platz nehmen und die Kandidaten und Kandidatinnen bewerten. 2014 nahm die Sängerin bereits an der RTL-Show "Rising Star" teil. Als zweite Frau stößt außerdem die Rapperin und Sängerin Katja Krasavice dazu. Sie komplettiert als viertes Mitglied die Jury in der Abschiedsstaffel.

DSDS 2023: Wer moderiert die Show?

RTL hat Laura Wontorra als Moderatorin der Jubiläums-Staffel Nr. 20 von "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet.

Übertragung und Wiederholung von DSDS 2023

Die Übertragung und Wiederholung von "DSDS" läuft ganz normal im linearen Fernsehprogramm von RTL. Digital können Sie die Show auch im sendereigenen Streamingdienst RTL+ verfolgen - das gleiche gilt für die Wiederholung.

