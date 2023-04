DSDS-Jury 2023: Alle Infos zu den Juroren in Staffel 20

RTL präsentiert 2023 die finale Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Wer sitzt in Staffel 20 in der DSDS-Jury? Wir haben alle Infos zur Jubiläumsstaffel für Sie.

Es ist das Ende eine Ära: 2023 zeigt RTL die wohl letzte Staffel der Castingshow " Deutschland sucht den Superstar". Auch in der Jubiläumsstaffel müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten der ehrlichen Kritik der DSDS-Juroren stellen.

Welche Größen der deutschen Musikbranche 2023 am Jury-Tisch Platz nehmen, hatte RTL lange geheim gehalten. Sie wurden jedoch selbstverständlich dennoch bereits im Voraus bekannt: Mit dabei sind DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, der ehemalige DSDS-Gewinner aus Staffel 8 Pietro Lombardi, Rapperin und Sängerin Katja Krasavice und die Popsängerin Leony, die bereits selbst auf einer Castingbühne stand.

Der Start von DSDS und die Sendetermine von Staffel 20 wurden auf den Anfang des Jahres gelegt: Los ging es am 14. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos zu Juroren, die bei "Deutschland sucht den Superstar" 2023 mit dabei sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Deutschland sucht den Superstar" 2023: Jury in Staffel 20 vorgestellt

Mit Pietro Lombardi und Dieter Bohlen stehen bereits zwei Jurymitglieder für die finale Staffel von DSDS fest. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, wer neben den beiden Platz nimmt: Die Popsängerin Leony sowie Rapperin Katja Krasavice. Hier stellen wir Ihnen die Juroren kurz vor. Außerdem lesen Sie, was Pietro Lombardi, Dieter Bohlen und Leony selbst zu ihrer Teilnahme in Staffel 20 von "Deutschland sucht den Superstar" sagen.

Pietro Lombardi

Für alle Kandidatinnen und Kandidaten von Staffel 20 könnte Juror Pietro Lombardi das Vorbild schlechthin sein. Im Alter von 18 Jahren gewann der gebürtige Karlsruher Staffel 8 von "Deutschland sucht den Superstar". Daher kann der Sänger die Lage der Castingteilnehmer bestens nachvollziehen: Er versteht die Kandidaten und kennt die Gefühlslage inklusive aller Zweifel und Ängste. Allerdings kann er aufgrund seiner Erfolge den Teilnehmern auch Mut machen und diesen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Lesen Sie dazu auch

Für Pietro Lombardi ist es nicht das erste Mal, dass er als Juror bei DSDS mit dabei ist. In der Castingshow war er bereits 2019 und 2020 Teil der Jury. Im Gespräch mit RTL sagt Pietro Lombardi voller Vorfreude: "Back to the roots – DSDS ist für mich wie ein Zuhause, die Zeit dort voller Erinnerungen. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Dieter gemeinsam über ein mögliches Comeback in der DSDS-Jury gesprochen. Dass es jetzt in der Abschluss-Staffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist. Besonders freue ich mich auf die vielen Talente, ihre Stimmen und ihre Persönlichkeiten!".

Pietro Lombardi war früher selbst Kandidat bei "DSDS" und sitzt 2023 erneut in der Jury. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dieter Bohlen

2023 läuft die letzte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL. Der Sender wollte in der Abschlussstaffel nicht auf DSDS-Vollprofi Dieter Bohlen verzichten. Der 68-jährige war von 2007 bis 2021 in jeder Staffel der Castingshow dabei und machte besonders durch seine Kommentare gegenüber den Kandidaten, aber auch durch sein großes musikalisches Wissen auf sich aufmerksam. 2022 übernahm Schlagerstar Florian Silbereisen seinen Platz in der Jury. Dieter Bohlen freut sich, Teil der finalen DSDS-Staffel zu sein: "20 Jahre DSDS. Mensch, ich freu‘ mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit meinem Freund Pietro zu feiern. Er ist mein absoluter Wunschkandidat für die Jury: Vor zwölf Jahren haben wir uns bei DSDS kennengelernt. Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja jeder."

Dieter Bohlen ist in Staffel 20 von "DSDS" erneut als Juror dabei. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

Leonie Burger

Die Popsängerin Leony (bürgerlicher Name: Leonie Burger) wird in der finalen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi Platz nehmen. 2014 nahm die Musikerin bei der RTL-Show "Rising Star" teil. Sie weiß also, wie Pietro Lombardi, wie es ist, in einer Castingshow teilzunehmen. Nun sitzt sie jedoch auf der anderen Seite des Pultes und bewertet die Kandidaten und Kandidatinnen.

Zu ihrem Posten als Jurorin äußerte sich Leony wie folgt: "Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi - Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt!"

Leony ist 2023 als Jurorin bei DSDS mit dabei. Foto: RTL/ Viktor Schanz

Katja Krasavice

Sie ist einer der erfolgreichste Social-Media-Stars in Deutschland: Katja Krasavice ist als viertes Jury-Mitglied in der letzten Staffel von DSDS dabei. Gebürtig kommt Krasavice, die bürgerlich Katrin Vogelová heißt, aus Tschechien und kam als Baby mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern nach Deutschland. Ihre Brüder sind mittlerweile jedoch verstorben.

Ihre Gesangskarriere startete Katja Krasavice 2017 mit ihrer ersten Single "Doggy", die sich eine Woche lang auf Platz 7 der deutschen Single-Charts hielt. Ihr erstes Album namens "Boss Bitch" kam 2020 beim Lable Warner Music auf den Markt und erreichte - genau wie ihre beiden nachfolgenden Alben - Platz 1 der deutschen Album-Charts. Auch im Fernsehen kennt sich die 26-Jährige bereits aus: Sie nahm 2018 an "Promi Big Brother" teil und war später außerdem bei "Täglich frisch geröstet" und "Ein Herz für Kinder" im TV zu sehen. Vor dem Start der Dreharbeiten zur finalen Staffel von DSDS sagte sie: "Ich freu' mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit - von mir aus kann’s sofort losgehen!"