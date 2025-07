„DSDS“-Jury 2026: Das sind die neuen Juroren

„Deutschland sucht den Superstar“, kurz DSDS, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms und längst nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr aufs Neue sucht Dieter Bohlen im Rahmen der kultigen RTL-Castingshow unter unzähligen Stimmen nach dem neuen Superstar. Unterstützt wird der ehemalige Modern-Talking-Sänger dabei in jeder Staffel von mehreren anderen Jurorinnen und Juroren, die mit ihm gemeinsam die Performances der Kandidatinnen und Kandidaten beurteilen. Außer Dieter Bohlen selbst wechselt die Jury-Besetzung allerdings sehr häufig, 2022 war bislang das einzige Jahr, in dem eine DSDS-Staffel ohne den 71-Jährigen ausgestrahlt wurde.

Anschließend kehrte er aber wieder zu der Castingshow zurück, und auch im kommenden Jahr 2026 wird Dieter Bohlen Teil der Jury sein. Unterstützung bekommt er natürlich erneut von zwei weiteren Musikern mit jahrelanger Erfahrung im Business. Wer sitzt in der DSDS-Jury 2026? Woher kennt man die neuen Juroren? Alle Infos dazu gibt es hier.

Neue Juroren: Das ist die DSDS-Jury 2026

Folgende Stars nehmen in der neuen DSDS-Staffel 2026 am Jury-Pult Platz:

Dieter Bohlen (71)

Icon Vergrößern Dieter Bohlen Foto: Rolf Vennenbernd, dpa Icon Schließen Schließen Dieter Bohlen Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Wie eingangs bereits erwähnt, ist Dieter Bohlen natürlich auch 2026 wieder mit von der Partie bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der im Jahr 1954 geborene Musikproduzent, Komponist, Songwriter und Sänger ist gemeinhin bekannt für sein scharfes Urteil, das er häufig sehr unverblümt zum Besten gibt. Nachdem er 2022 pausiert hat, geht er im kommenden Jahr in seine einundzwanzigste Staffel DSDS, als das wahrscheinlich gefürchtetste Jurymitglied von allen. Bekanntheit erlangte Dieter Bohlen insbesondere während der 1980er-Jahre als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking, welches er damals gemeinsam mit Thomas Anders bildete. Mit Hits wie „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ und „Cheri Cheri Lady“ waren die beiden sehr erfolgreich, verkauften weltweit über 120 Millionen Platten.

Anis Ferchichi – Bushido (46)

Icon Vergrößern Anis Ferchichi alias Bushido Foto: Eva Manhart/APA/dpa Icon Schließen Schließen Anis Ferchichi alias Bushido Foto: Eva Manhart/APA/dpa

2026 ist erstmals auch Anis Ferchichi Teil der DSDS-Jury. Der 46-Jährige ist als Rapper unter dem Namen Bushido bekannt und begann seine musikalische Karriere ursprünglich in der Berliner Rap-Szene. Sein erstes Soloalbum, welches 2003 unter dem Titel „Vom Bordstein bis zur Skyline“ erschien, steigerte seinen Bekanntheitsgrad und führte ihn zu ersten Chartplatzierungen. Im Jahr darauf gründete Anis Ferchichi sein eigenes Musiklabel namens „Ersguterjunge“. Mit seinem Musikstil etablierte der gebürtige Bonner eine deutsche Variante des US-amerikanischen Gangsta-Raps, die auf harten Beats und aggressiven Texten basiert. Privat ist er seit 2012 mit seiner Frau Anna-Maria verheiratet und Vater von sieben Kindern.

Isi Glück (34)

Icon Vergrößern Isi Glück Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Isi Glück Foto: Ulla Gutmann

Ebenfalls neu in der DSDS-Jury 2026: Partyschlagersängerin Isi Glück. Ihr Künstlername ist eine Abwandlung ihres bürgerlichen Namens Isabel Gülck. Die ehemalige Miss Germany – dieser Titel wurde ihr im Jahr 2012 verliehen – hat in der Vergangenheit schon einiges an Erfahrung in TV-Produktionen sammeln können. So nahm sie unter anderem an den Formaten „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ (2021) und „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstand“ (2024) teil. Hauptberuflich steht Isi Glück aber als Sängerin auf der Bühne. Sie tritt seit 2017 regelmäßig im Mega-Park auf Mallorca auf, während der Wintermonate unterhält sie das Publikum im „Kuhstall“ in Ischgl.