Pietro Lombardi ist zurück bei DSDS

Erst holte RTL den langjährigen Jury-Chef Dieter Bohlen zurück. Jetzt soll es auch ein Wiedersehen mit dessen "Wunschkandidaten" Pietro Lombardi in der DSDS-Jury geben.

Nachdem RTL Dieter Bohlen für die finale Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" zurückgeholt hat, gibt es auch ein weiteres Wiedersehen. Denn auch Pietro Lombardi nimmt im kommenden Jahr wieder am Jurypult der Castingshow teil. Das freut Bohlen: "Er ist mein absoluter Wunschkandidat."

Video: dpa

Pietro Lombardi ist zurück in der DSDS-Jury

Lombardi, der die achte Staffel von DSDS gewann, war bereits 2019 und 2020 Teil der Jury. "Back to the roots – DSDS ist für mich wie ein Zuhause, die Zeit dort voller Erinnerungen", so der 30-Jährige laut einer Mitteilung von RTL. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder mit Bohlen über ein mögliches Comeback in der DSDS-Jury gesprochen. "Dass es jetzt in der Abschluss-Staffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist."

Bohlen und Lombardi hatten sich vor zwölf Jahren bei der Castingshow kennengelernt. "Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja jeder", freut sich Bohlen auf seinen "Wunschkandidaten". Wer außer dem "Dreamteam" noch Teil der nächsten Jury wird, ist noch nicht bekannt.

DSDS-Jury: Bohlen wurde durch Silbereisen ersetzt

In der 19. Staffel wurde Bohlen als langjähriger Jury-Chef durch Florian Silbereisen ersetzt. RTL wollte die Sendung grundlegend umbauen. Für die 20. und letzte Staffel holte der Sender Bohlen dann noch einmal zurück.

DSDS ist die langlebigste Castingshow in Deutschland und erreichte beim Start im Jahr 2002 ein gewaltiges Publikum, das mit den Jahren allerdings immer kleiner geworden ist. 12,8 Millionen Zuschauer hatten das Finale der ersten Staffel im März 2003 verfolgt. Bei der 19. Staffel 2022 waren es schließlich dann unter zwei Millionen. Die neue und letzte Staffel soll im Frühjahr 2023 beginnen - die genauen Sendetermine von DSDS 2023 sind noch nicht bekannt. Die Jury-Castings zur finalen DSDS-Staffel starten in Kürze.