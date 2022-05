Kandidaten im DSDS Finale 2022: Wer ist der Sieger? Wer ist raus?

Die Kandidaten bei DSDS 2022: Hier erfahren Sie, welche Teilnehmer in den einzelnen Folgen dabei sind. Wer ist weiter? Wer ist raus? Wer ist der Sieger?

Am 22. Januar 2022 war der Beginn der neuen " Deutschland sucht den Superstar"-Staffel. Auch wenn es in diesem Jahr viele Veränderungen gab, versuchen die Teilnehmer trotzdem, ihrem Ziel, Deutschlands neuer Superstar zu werden, ein Stück näher zu kommen.

So erneuerten sich in der diesjährigen Staffel unter anderem die Juroren. Es sitzt nicht wie gewohnt Dieter Bohlen hinter dem Jurypult, sondern die neue Jury setzt sich aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad zusammen.

Möchten Sie gerne erfahren, welche Kandidaten noch im Rennen um den Titel sind und für wen der Traum vom Superstar vorbei ist? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel informiert Sie, welche Teilnehmer weitergekommen sind und wer die Show verlassen musste.

Video: wetter.com

Wer ist der Sieger von DSDS 2022?

Im Finale von DSDS 2022 konnte sich am Ende Harry Lafontien gegen seine drei Kontrahenten durchsetzen. Neben einem Plattenvertrag mit Universal Music erhält er als Sieger auch eine Gewinnprämie von 100.000 Euro.

DSDS 2022: Kandidaten - Wer ist weiter? Wer ist raus?

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kandidaten, die in den jeweiligen Folgen weitergekommen sind, und über die Teilnehmer, die bereits ausgeschieden sind.

Folge 1 am 22. Januar 2022

Lesen Sie dazu auch

Kandidaten in Folge 1 von DSDS 2022

Gianni Laffontien (17 Jahre) mit dem Song "Put Your Hand On My Shoulder" von Paul Anka

Harry Marcello Laffontien (21 Jahre) mit dem Song "(Your Love keeps Lifting Me) Higher & Higher" von Jackie Wilson

Jessica Willgusch (21 Jahre) mit dem Song " Venedig (Love Is in the Air)" von Vanessa Mai

(Love Is in the Air)" von Jessika Strunk (24 Jahre) mit dem Song "If I Were A Boy" von Beyoncé

(24 Jahre) mit dem Song "If I Were A Boy" von Beyoncé Michelle Stumpf (18 Jahre) mit dem Song "All I Want“"von Olivia Rodrigo

Roberto Torgby (28 Jahre) mit dem Song "Lovely" von Billie Eilish & Khalid und "Keine Maschine" von Tim Bendzko

& Khalid und "Keine Maschine" von Salji Zivoli (24 Jahre) mit dem eigenen Song "Kinderheim"

Melissa Mantzoukis (18 Jahre) mit dem Song "Diamonds" von Rihanna und dann noch "Love You Like A Love Song" von Selena Gomez & The Scene

und dann noch "Love You Like A Love Song" von & The Scene Melanie Baumann (21 Jahre) mit dem Song "The Best" von Tina Turner

(21 Jahre) mit dem Song "The Best" von Michael Zaremba (27 Jahre) mit dem Song "Du schaffst das schon" von KLUBBB3

(27 Jahre) mit dem Song "Du schaffst das schon" von KLUBBB3 Din Omerhodzic (24 Jahre) mit dem Song "Beggin" von Måneskin

Roberto Barka (26 Jahre) mit dem eigenen Song "Tanz zu dem Beat"

(26 Jahre) mit dem eigenen Song "Tanz zu dem Beat" Abigail Nova Campos (17 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Demi Lovato

(17 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Lia Schäfer (18 Jahre) mit dem Song " Don’t Cha" von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

Wer ist raus?

Jessica Willgusch (21 Jahre) mit dem Song " Venedig (Love Is in the Air)" von Vanessa Mai

(Love Is in the Air)" von Roberto Torgby (28 Jahre) mit dem Song "Lovely" von Billie Eilish & Khalid und "Keine Maschine" von Tim Bendzko

& Khalid und "Keine Maschine" von Melanie Baumann (21 Jahre) mit dem Song "The Best" von Tina Turner

(21 Jahre) mit dem Song "The Best" von Roberto Barka (26 Jahre) mit dem eigenen Song "Tanz zu dem Beat"

Wer ist weiter?

Abigail Nova Campos (17 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Demi Lovato

(17 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Melissa Mantzoukis (21 Jahre) mit dem Song "The Best" von Tina Turner

Din Omerhodzic (24 Jahre) mit dem Song "Beggin" von Måneskin

Gianni Laffontien (17 Jahre) mit dem Song "Put Your Hand On My Shoulder" von Paul Anka

Harry Marcello Laffontien (21 Jahre) mit dem Song "(Your Love keeps Lifting Me) Higher & Higher" von Jackie Wilson

Jessika Strunk (24 Jahre) mit dem Song "If I Were A Boy" von Beyoncé

(24 Jahre) mit dem Song "If I Were A Boy" von Beyoncé Michelle Stumpf (18 Jahre) mit dem Song "All I Want" von Olivia Rodrigo

Salji Zivoli (24 Jahre) mit dem eigenen Song "Kinderheim"

Lia Schäfer (18 Jahre) mit dem Song " Don’t Cha" von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

(18 Jahre) mit dem Song " Cha" von The feat. Michael Zaremba (27 Jahre) mit dem Song "Du schaffst das schon" von KLUBBB3

Folge 2 am 25. Januar 2022

Kandidaten in Folge 2 von DSDS 2022

Milica Rasinac (19 Jahre) mit dem Song "Material Girl" von Madonna

Nikola Pesic (28 Jahre) mit dem Song "Bruises" von Lewis Capaldi

(28 Jahre) mit dem Song "Bruises" von Mona-Lisa Schwarzmaier (22 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Demi Lovato

(22 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Georg Alexander Dotsenko (18 Jahre) mit den Songs "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley ", Ohne Dich" von Rammstein ", O Isis Und Osiris" von Wolfgang Amadeus Mozart

(18 Jahre) mit den Songs "Blue Suede Shoes" von ", Ohne Dich" von ", O Isis Und Osiris" von Valerie Grandits (24 Jahre) mit dem Song "Run" von Leona Lewis

(24 Jahre) mit dem Song "Run" von Leona Lewis Tamara Köcher (23 Jahre) mit dem Song "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott

(23 Jahre) mit dem Song "Regenbogenfarben" von Damian Seiler (22 Jahre) mit dem Song " This City " von Sam Fischer

Seiler (22 Jahre) mit dem Song " " von Daria Borzellino (20 Jahre) mit dem Song "Ain’t Nobody (Loves Me Better)” von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

feat. Giorgia Borzellino (23 Jahre) mit dem Song "Castles" von Freya Ridings , Daria & Giorgia im Duett mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Jasmine Thompson

, Daria & Giorgia im Duett mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Anthony Kajzer (27 Jahre) mit dem Song "Bad Romance" von Lady Gaga

Wer ist raus?

Milica Rasinac (19 Jahre) mit dem Song "Material Girl" von Madonna

Nikola Pesic (28 Jahre) mit dem Song "Bruises" von Lewis CapaldiKandidaten folgen

(28 Jahre) mit dem Song "Bruises" von Lewis CapaldiKandidaten folgen Valerie Grandits (24 Jahre) mit dem Song "Run" von Leona Lewis

(24 Jahre) mit dem Song "Run" von Leona Lewis Damian Seiler (22 Jahre) mit dem Song " This City " von Sam Fischer

Seiler (22 Jahre) mit dem Song " " von Anthony Kajzer (27 Jahre) mit dem Song "Bad Romance" von Lady Gaga

Wer ist weiter?

Giorgia Borzellino (23) mit dem Song "Castles" von Freya Ridings

Daria Borzellino (20) mit dem Song "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

feat. Georg Alexander Dotsenko (18 Jahre) mit dem Song "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley

(18 Jahre) mit dem Song "Blue Suede Shoes" von Mona-Lisa Schwarzmaier (22 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Demi Lovato

(22 Jahre) mit dem Song "Anyone" von Tamara Köcher (23 Jahre) mit dem Song "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott

Folge 3 am 29. Januar 2022

Kandidaten in Folge 3 von DSDS 2022

Lina-Malin Schmidt (21 Jahre) mit dem Song "Schön genug" von Lina-Malin

(21 Jahre) mit dem Song "Schön genug" von Lina-Malin Abdul " Abi " Faizan (20 Jahre) mit dem Song "Without you" von The Kid LAROI

" Faizan (20 Jahre) mit dem Song "Without you" von The Kid LAROI Michael Blanco Perez (27 Jahre) mit dem Song "Bilder im Kopf" von Sido

(27 Jahre) mit dem Song "Bilder im Kopf" von Sido Fritz Wagner (22 Jahre) mit dem Song "Thüringer Klöße" von Fritz Wagner

(22 Jahre) mit dem Song "Thüringer Klöße" von Anne-Sophie Kieseler (28 Jahre) mit dem Song "Changes" von Ilse DeLange

(28 Jahre) mit dem Song "Changes" von Luisa Santos de Jesus (20 Jahre) mit dem Song "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper

de (20 Jahre) mit dem Song "Shallow" von & Bradley Cooper Kevin Bosch (20 Jahre) mit dem Song "Rain On Me" von Lady Gaga & Ariana Grande

(20 Jahre) mit dem Song "Rain On Me" von & Grande Perla Pia Bilegi (19 Jahre) mit dem Song "Bleeding Love" von Leona Lewis

Pia Bilegi (19 Jahre) mit dem Song "Bleeding Love" von Leona Lewis Viktoriia Jenni (27 Jahre) mit einem Mix aus "Wind of Change" von Scorpions, "Wie schön du bist" von Sarah Connor & "Looking for Freedom" von David Hasselhoff

(27 Jahre) mit einem Mix aus "Wind of Change" von Scorpions, "Wie schön du bist" von & "Looking for Freedom" von Lucas Ribeiro (26 Jahre) mit dem Song "Careless Whisper" von George Michael

Wer ist raus?

Fritz Wagner (22 Jahre) mit dem Song "Thüringer Klöße" von Fritz Wagner

(22 Jahre) mit dem Song "Thüringer Klöße" von Kevin Bosch (20 Jahre) mit dem Song "Rain On Me" von Lady Gaga & Ariana Grande

(20 Jahre) mit dem Song "Rain On Me" von & Grande Viktoriia Jenni (27 Jahre) mit einem Mix aus "Wind of Change" von Scorpions, "Wie schön du bist" von Sarah Connor & "Looking for Freedom" von David Hasselhoff

(27 Jahre) mit einem Mix aus "Wind of Change" von Scorpions, "Wie schön du bist" von & "Looking for Freedom" von Lina-Malin Schmidt (21 Jahre) mit dem Song "Schön genug" von Lina-Malin

(21 Jahre) mit dem Song "Schön genug" von Lina-Malin Michael Blanco Perez (27 Jahre) mit dem Song "Bilder im Kopf" von Sido

(27 Jahre) mit dem Song "Bilder im Kopf" von Sido Perla Pia Bilegi (19 Jahre) mit dem Song "Bleeding Love" von Leona Lewis

Pia Bilegi (19 Jahre) mit dem Song "Bleeding Love" von Leona Lewis Lucas Ribeiro (26 Jahre) mit dem Song "Careless Whisper" von George Michael

Wer ist weiter?

Luisa Marie Santos de Jesus (20 Jahre), Recall-Song: "Wie schön du bist" von Sarah Connor

de (20 Jahre), Recall-Song: "Wie schön du bist" von Abdul " Abi " Faizan (20 Jahre), Recall-Song: "Mercy" von Shawn Mendes

" Faizan (20 Jahre), Recall-Song: "Mercy" von Anne-Sophie Kieseler (28 Jahre), Recall-Song :"Be My Baby" von The Ronettes

Folge 4 am 01. Februar 2022

Kandidaten in Folge 4 von DSDS 2022

Pia Hafermas (26 Jahre) mit dem Song "Nine Million Bicycles" von Katie Melua

Riccardo Paolino (25 Jahre) mit dem Song "Ich brech die Herzen" von Kay One

(25 Jahre) mit dem Song "Ich brech die Herzen" von Daniel Muhadzeri (25 Jahre) mit den Songs "Hold Me While You Wait" und "Bruises" von Lewis Capaldi

Milad "Milo" Hakimi (25 Jahre) mit den Songs "Grenade" von Bruno Mars , "Es tut mir doch so leid" von F-Raz und "Nur noch kurz die Welt retten" von Tim Bendzko

, "Es tut mir doch so leid" von F-Raz und "Nur noch kurz die Welt retten" von Kim Janas (21 Jahre) mit den Songs "She Used To Be Mine" von Sara Bareilles und "A Thousand Miles" von Vanessa Carlton

(21 Jahre) mit den Songs "She Used To Be Mine" von und "A Thousand Miles" von Vanessa Carlton Corina Lorber (19 Jahre) mit dem Song "Ein bisschen Frieden" von Nicole

Julia Haß (20 Jahre) mit den Songs "Dreh Mich" (eigener Song) und "Break My Heart" von Dua Lipa

(20 Jahre) mit den Songs "Dreh Mich" (eigener Song) und "Break My Heart" von Raphaela Spirydowicz (27 Jahre) mit dem Song "Figures" von Jessie Reyez

(27 Jahre) mit dem Song "Figures" von Jessie Reyez Lisa Diringer (18 Jahre) mit dem Song "If I Ain't Got You" von Alicia Keys

Wer ist raus?

Pia Hafermas (26 Jahre) mit dem Song "Nine Million Bicycles" von Katie Melua

Riccardo Paolino (25 Jahre) mit dem Song "Ich brech die Herzen" von Kay One

(25 Jahre) mit dem Song "Ich brech die Herzen" von Milad "Milo" Hakimi (25 Jahre) mit den Songs "Grenade" von Bruno Mars , "Es tut mir doch so leid" von F-Raz und "Nur noch kurz die Welt retten" von Tim Bendzko

, "Es tut mir doch so leid" von F-Raz und "Nur noch kurz die Welt retten" von Kim Janas (21 Jahre) mit den Songs "She Used To Be Mine" von Sara Bareilles und "A Thousand Miles" von Vanessa Carlton

(21 Jahre) mit den Songs "She Used To Be Mine" von und "A Thousand Miles" von Vanessa Carlton Corina Lorber (19 Jahre) mit dem Song "Ein bisschen Frieden" von Nicole

Lisa Diringer (18 Jahre) mit dem Song "If I Ain't Got You" von Alicia Keys

Wer ist weiter?

Daniel Muhadzeri (25 Jahre), Recall-Song: "Naked" von James Arthur

Julia Haß (20 Jahre), Recall-Song: "Die erste Träne" von Bisou

(20 Jahre), Recall-Song: "Die erste Träne" von Bisou Raphaela Spirydowicz (27 Jahre), Recall-Song: "One And Only" von Adele

Folge 5 am 05. Februar 2022

Kandidaten in Folge 5 von DSDS 2022

Diego Daniele (29 Jahre) mit dem Song " Don’t Stop Believin" von Journey

(29 Jahre) mit dem Song " Stop Believin" von Journey Amina Samira Abdou Taye (19 Jahre) mit dem Song "Big Girls Don’t Cry (Personal)" von Fergie

Taye (19 Jahre) mit dem Song "Big Girls (Personal)" von Fergie Renas Ates (18 Jahre) mit dem Song " Paris " von The Chainsmokers

" von Sanja Hack (20 Jahre) mit dem Song "Ja" von Silbermond

(20 Jahre) mit dem Song "Ja" von Silbermond Christina Balsüzen (27 Jahre) mit dem Song "Highway to Hell" von AC/DC

Mario Cancar (25 Jahre) mit dem Song "Hero" von Enrique Iglesias

(25 Jahre) mit dem Song "Hero" von Katharina Rebecca Wieser (18 Jahre) mit dem Song "Change the World" von Eric Clapton

(18 Jahre) mit dem Song "Change the World" von Mohiar "Mechito" Al Kadri (29 Jahre) mit dem Song "Heimat" von Mechito featuring Timo Ueckert

(29 Jahre) mit dem Song "Heimat" von Mechito featuring Chantal Yancey (27 Jahre) mit dem Song "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" von Aretha Franklin

(27 Jahre) mit dem Song "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" von Ilenia Buccheri (18 Jahre) mit dem Song "Como La Flor" von Selena

(18 Jahre) mit dem Song "Como La Flor" von Maurice Becker (20 Jahre) mit dem Song "Jealous" von Labrint

Wer ist raus?

Renas Ates (18 Jahre) mit dem Song " Paris " von The Chainsmokers

" von Mario Cancar (25 Jahre) mit dem Song "Hero" von Enrique Iglesias

(25 Jahre) mit dem Song "Hero" von Ilenia Buccheri (18 Jahre) mit dem Song "Como La Flor" von Selena

Wer ist weiter?

Mohiar "Mechito" Al Kadri (29 Jahre) mit dem Song "Heimat" von Mechito featuring Timo Ueckert

(29 Jahre) mit dem Song "Heimat" von Mechito featuring Diego Daniele (29 Jahre) mit dem Song " Don’t Stop Believin" von Journey

(29 Jahre) mit dem Song " Stop Believin" von Journey Katharina Rebecca Wieser (18 Jahre) mit dem Song "Change the World" von Eric Clapton

(18 Jahre) mit dem Song "Change the World" von Amina Samira Abdou Taye (19 Jahre) mit dem Song "Big Girls Don’t Cry (Personal)" von Fergie

Taye (19 Jahre) mit dem Song "Big Girls (Personal)" von Fergie Sanja Hack (20 Jahre) mit dem Song "Ja" von Silbermond

(20 Jahre) mit dem Song "Ja" von Silbermond Chantal Yancey (27 Jahre) mit dem Song "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" von Aretha Franklin

(27 Jahre) mit dem Song "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" von Christina Balsüzen (27 Jahre) mit dem Song "Highway to Hell" von AC/DC

Maurice Becker (20 Jahre) mit dem Song "Jealous" von Labrint

Folge 6 am 12. Februar 2022

Kandidaten in Folge 6 von DSDS 2022

Leandro Bojani (21) mit dem Song "Nummer unterdrückt" von Bonez MC & RAF Camora

& Andy Sharifatpour (27) mit dem Song "Ich laufe" von Tim Bendzko

Marja Becker (22) mit dem Song "Whenever, Wherever" von Shakira

(22) mit dem Song "Whenever, Wherever" von Shakira Selina Valeria Reichenberg (20) mit dem Song "Ich will keine Schokolade" von Trude Herr

Emine Knapczyk (18) mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart

(18) mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Tizian Hugo (22) mit dem Song "No Matter What" von Calum Scott

(22) mit dem Song "No Matter What" von Calum Scott Amber van den Elzen (20 Jahre) mit dem Song "House Of The Rising Sun " von Haley Reinhart

" von Anna Rückemann (28) mit dem Song "Super Duper Love" von Joss Stone

Hannah Schedler (18) mit den Songs "Back To Black" von Amy Winehouse und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit Jan Friese )

(18) mit den Songs "Back To Black" von und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit ) Jan Friese (19) mit den Songs "What’s Up?" von 4 Non Blondes und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit Hannah Schedler )

(19) mit den Songs "What’s Up?" von 4 Non Blondes und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit ) Antonia Schmolla (26) mit dem Song "Unstoppable" von Sia und "Control" von Zoe Wees

Catarina Avelar (20) mit dem Song "Listen" von Beyoncé

(20) mit dem Song "Listen" von Beyoncé Ferda Genctürk (28) mit dem Song "Break My Heart" von Dua Lipa

Eric Krämer (29) mit dem Song "Auf anderen Wegen" von Andreas Bourani

Tuan Phung (29) mit dem Song "Leave The Door Open" von Bruno Mars , Anderson, Paak & Silk Sonic

Wer ist raus?

Leandro Bojani (21) mit dem Song "Nummer unterdrückt" von Bonez MC & RAF Camora

& Andy Sharifatpour (27) mit dem Song "Ich laufe" von Tim Bendzko

Marja Becker (22) mit dem Song "Whenever, Wherever" von Shakira

(22) mit dem Song "Whenever, Wherever" von Shakira Selina Valeria Reichenberg (20) mit dem Song "Ich will keine Schokolade" von Trude Herr

Hannah Schedler (18) mit den Songs "Back To Black" von Amy Winehouse und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit Jan Friese )

(18) mit den Songs "Back To Black" von und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit ) Jan Friese (19) mit den Songs "What’s Up?" von 4 Non Blondes und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit Hannah Schedler )

(19) mit den Songs "What’s Up?" von 4 Non Blondes und "Calm After The Storm" von The Common Linnets (im Duett mit ) Antonia Schmolla (26) mit dem Song "Unstoppable" von Sia und "Control" von Zoe Wees

Catarina Avelar (20) mit dem Song "Listen" von Beyoncé

(20) mit dem Song "Listen" von Beyoncé Ferda Genctürk (28) mit dem Song "Break My Heart" von Dua Lipa

Eric Krämer (29) mit dem Song "Auf anderen Wegen" von Andreas Bourani

Tuan Phung (29) mit dem Song "Leave The Door Open" von Bruno Mars , Anderson, Paak & Silk Sonic

Wer ist weiter?

Emine Knapczyk (18) mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Haley Reinhart

(18) mit dem Song "Creep" von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox feat. Tizian Hugo (22) mit dem Song "No Matter What" von Calum Scott

(22) mit dem Song "No Matter What" von Calum Scott Amber van den Elzen (20 Jahre) mit dem Song "House Of The Rising Sun " von Haley Reinhart

" von Anna Rückemann (28) mit dem Song "Super Duper Love" von Joss Stone

Folge 7 am 19. Februar 2022

Kandidaten in Folge 7 von DSDS 2022

Emely Gottschalk (16) mit dem Song "We Don't Have To Take Our Clothes Off" von Ella Eyre

(16) mit dem Song "We Don't Have To Take Our Clothes Off" von Cavan Höffken (29) mit dem Song "Auf Uns" von Andreas Bourani

Höffken (29) mit dem Song "Auf Uns" von Tina Umbricht (23) mit dem Song "These Words" von Natascha Bedingfield

(23) mit dem Song "These Words" von Oskar Weihs (21) mit dem Song "L-O-V-E" von Nat King Cole

(21) mit dem Song "L-O-V-E" von Nat King Cole Jennifer Stammnitz (29) mit ihrem eigenen Song " Schule "

(29) mit ihrem eigenen Song " " Tim Heister (23) mit dem Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Philipp Poisel

(23) mit dem Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Fiona Ghebretnsae (20) mit den Songs "Price Tag" von Jessie J feat. B.o.B. und "When I Was Your Man" von Bruno Mars

Manuel Bela Schnocks-Soti (23) mit dem Song "Let It Go" von James Bay

Lauren Miller (30) mit dem Song "Rocket Man" von Elton John

(30) mit dem Song "Rocket Man" von Elton John Robert Nimmrich (27) mit dem Song "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit

Bartlomiej "Barto" Michalek (24) mit dem Song "House of The Rising Sun " von The Animals

(24) mit dem Song "House of The Rising " von The Animals Jana-Alena Nauditt (23) mit dem Song "Nothing Breaks Like A Heart" von Mark Ronson feat. Miley Cyrus

(23) mit dem Song "Nothing Breaks Like A Heart" von Ronson feat. Miley Cyrus Cynthia Richter (21) mit dem Song "Zu Dir" von Lea

(21) mit dem Song "Zu Dir" von Lea Nadine Pelantova (19) mit dem Song "All I Could Do Was Cry " von Etta James

" von Etta James Virgina Weipert (21) mit dem Song "Desperado" von The Eagles

Wer ist raus?

Emely Gottschalk (16) mit dem Song "We Don't Have To Take Our Clothes Off" von Ella Eyre

(16) mit dem Song "We Don't Have To Take Our Clothes Off" von Cavan Höffken (29) mit dem Song "Auf Uns" von Andreas Bourani

Höffken (29) mit dem Song "Auf Uns" von Oskar Weihs (21) mit dem Song "L-O-V-E" von Nat King Cole

(21) mit dem Song "L-O-V-E" von Nat King Cole Jennifer Stammnitz (29) mit ihrem eigenen Song " Schule "

(29) mit ihrem eigenen Song " " Tim Heister (23) mit dem Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Philipp Poisel

(23) mit dem Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Fiona Ghebretnsae (20) mit den Songs "Price Tag" von Jessie J feat. B.o.B. und "When I Was Your Man" von Bruno Mars

Manuel Bela Schnocks-Soti (23) mit dem Song "Let It Go" von James Bay

Lauren Miller (30) mit dem Song "Rocket Man" von Elton John

(30) mit dem Song "Rocket Man" von Elton John Robert Nimmrich (27) mit dem Song "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit

Jana-Alena Nauditt (23) mit dem Song "Nothing Breaks Like A Heart" von Mark Ronson feat. Miley Cyrus

(23) mit dem Song "Nothing Breaks Like A Heart" von Ronson feat. Miley Cyrus Cynthia Richter (21) mit dem Song "Zu Dir" von Lea

(21) mit dem Song "Zu Dir" von Lea Nadine Pelantova (19) mit dem Song "All I Could Do Was Cry " von Etta James

" von Etta James Virgina Weipert (21) mit dem Song "Desperado" von The Eagles

Wer ist weiter?

Tina Umbricht (23) mit dem Song "These Words" von Natascha Bedingfield

(23) mit dem Song "These Words" von Bartlomiej "Barto" Michalek (24) mit dem Song "House of The Rising Sun " von The Animals

Folge 8 am 26. Februar 2022

Kandidaten in Folge 8 von DSDS 2022

Femke Philippens (20) mit den Songs "That Man" von Caro Emerald und "Call Me Maybe" von Scott Bradlee’s Postmodern

(20) mit den Songs "That Man" von und "Call Me Maybe" von Scott Bradlee’s Postmodern Jenny Marie Garces Robert (20) mit dem Song "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Robert (20) mit dem Song "Despacito" von feat. Daddy Yankee Lisa Hettinger (20) mit dem Song "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw

(20) mit dem Song "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw Thurkga "Tukki" Mohanamoorthy (20) mit dem Song "Leave (Get Out)" von JoJo

Sebastian Nolting (20) mit dem Song "Ich würd‘ lügen" von KAYEF

Arian Golic (25) mit dem Song "Hello" von Lionel Richie

(25) mit dem Song "Hello" von Dominik Simmen (22) mit dem Song "Are You Gonna Be My Girl" von Jet

(22) mit dem Song "Are You Gonna Be My Girl" von Jet Julia Bari (25) mit dem Song "Big Girls Don’t Cry (Personal)" von Fergie

(25) mit dem Song "Big Girls (Personal)" von Fergie Thies Kammann (23) mit dem Song "Alles neu" von Peter Fox

(23) mit dem Song "Alles neu" von Mirco Kima (24) mit dem Song "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit

(24) mit dem Song "Oft gefragt" von Kai Goebel (28) mit den Songs "Mars" von Georg Stengel und "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Philipp Poisel

(28) mit den Songs "Mars" von und "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Julia Kleiber (29) mit dem Song "Footprints in the Sand" von Leona Lewis

(29) mit dem Song "Footprints in the Sand" von Leona Lewis Paloma Schilder (27) mit dem Song "Me and Bobby McGee " von Janis Joplin

(27) mit dem Song "Me and " von Eric Gerschewski (20) mit dem Song " Johnny B. Goode " von Chuck Berry

Wer ist raus?

Eric Gerschewski (20) mit dem Song " Johnny B. Goode " von Chuck Berry

(20) mit dem Song " " von Jenny Marie Garces Robert (20) mit dem Song "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Robert (20) mit dem Song "Despacito" von feat. Daddy Yankee Julia Kleiber (29) mit dem Song "Footprints in the Sand" von Leona Lewis

(29) mit dem Song "Footprints in the Sand" von Leona Lewis Thies Kammann (23) mit dem Song "Alles neu" von Peter Fox

Wer ist weiter?

Femke Philippens (20) mit den Songs "That Man" von Caro Emerald und "Call Me Maybe" von Scott Bradlee’s Postmodern

(20) mit den Songs "That Man" von und "Call Me Maybe" von Scott Bradlee’s Postmodern Lisa Hettinger (20) mit dem Song "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw

(20) mit dem Song "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw Thurkga Mohanamoorthy (20) mit dem Song "Leave (Get Out)" von JoJo

Sebastian Nolting (20) mit dem Song "Ich würd‘ lügen" von KAYEF

Arian Golic (25) mit dem Song "Hello" von Lionel Richie

(25) mit dem Song "Hello" von Dominic Simmen (22) mit dem Song "Are You Gonna Be My Girl" von Jet

Julia Bari (25) mit dem Song "Big Girls Don’t Cry (Personal)" von Fergie

(25) mit dem Song "Big Girls (Personal)" von Fergie Mirco Kima (24) mit dem Song "Oft gefragt" von AnnenMayKantereit

(24) mit dem Song "Oft gefragt" von Kai Goebel (28) mit den Songs "Mars" von Georg Stengel und "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Philipp Poisel

(28) mit den Songs "Mars" von und "Wie soll ein Mensch das ertragen" von Paloma Schilder (27) mit dem Song "Me and Bobby McGee " von Janis Joplin

Folge 9 am 05. März 2022

Kandidaten in Folge 9 von DSDS 2022

Pascal Stenzel (28) mit dem Song "Herz über Kopf" von Joris

(28) mit dem Song "Herz über Kopf" von Joris Saran Sangare (29) mit dem Song "At Last" von Etta James

Lisandra Estevez Gonzalez (23) mit dem Song "Ich" von Sarah Engels

Domenico Tarantino (24) mit dem Song "Bruises" von Lewis Capaldi

(24) mit dem Song "Bruises" von Mailin Fiona Jöhnk (29) mit dem Song "Never Not Try" von Jan-Marten Block

(29) mit dem Song "Never Not Try" von Cameron Boedler (19) mit dem Song "Break My Heart Again" von FINNEAS

Sophie-Lina Abi Haidar (20) mit dem Song "Checka" von Loredana & Delara

Haidar (20) mit dem Song "Checka" von Loredana & Delara Steven Schlesinger (27) mit dem Song "Runaway" von Bon Jovi

Suzana Motika (21) mit dem Song " Don’t Cha" von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

(21) mit dem Song " Cha" von The feat. Emanuel Tavares Cabral (19) mit dem Song "7 Years" von Lukas Graham

Cabral (19) mit dem Song "7 Years" von Lukas Graham Lena Engemann (22) mit dem Song "Achterbahn" von Helene Fischer

Alicia Wilke (26) mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona

(26) mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona Tobias Perschke (26)mit dem Song "Kogong" von Mark Forster

Wer ist raus?

Pascal Stenzel (28) mit dem Song "Herz über Kopf" von Joris

(28) mit dem Song "Herz über Kopf" von Joris Saran Sangare (29) mit dem Song "At Last" von Etta James

Lisandra Estevez Gonzalez (23) mit dem Song "Ich" von Sarah Engels

Mailin Fiona Jöhnk (29) mit dem Song "Never Not Try" von Jan-Marten Block

(29) mit dem Song "Never Not Try" von Cameron Boedler (19) mit dem Song "Break My Heart Again" von FINNEAS

Sophie-Lina Abi Haidar (20) mit dem Song "Checka" von Loredana & Delara

Haidar (20) mit dem Song "Checka" von Loredana & Delara Steven Schlesinger (27) mit dem Song "Runaway" von Bon Jovi

Suzana Motika (21) mit dem Song " Don’t Cha" von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

(21) mit dem Song " Cha" von The feat. Emanuel Tavares Cabral (19) mit dem Song "7 Years" von Lukas Graham

Cabral (19) mit dem Song "7 Years" von Lukas Graham Lena Engemann (22) mit dem Song "Achterbahn" von Helene Fischer

Alicia Wilke (26) mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona

(26) mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona Tobias Perschke (26)mit dem Song "Kogong" von Mark Forster

Wer ist weiter?

Domenico Tarantino (24) mit dem Song "Bruises" von Lewis Capaldi

Folge 10 am 12. März 2022

Kandidaten in Folge 10 von DSDS 2022

Melissa Turan (23) mit dem Song „Hotel“ von Celine und dem Song „Say My Name” von David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin

(23) mit dem Song „Hotel“ von Celine und dem Song „Say My Name” von feat. & J Balvin Madina Rassuli (22) mit dem Song „Fall In Line“ von Christina Aguilera feat. Demi Lovato

(22) mit dem Song „Fall In Line“ von feat. Charline Rausch (23) mit dem Song „Move“ von Badmomzjay und dem Song „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys

(23) mit dem Song „Move“ von Badmomzjay und dem Song „If I Ain’t Got You“ von Naemi Marques Sindlinger (20) mit dem Song „I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga

Sindlinger (20) mit dem Song „I’ll Never Love Again“ von Kristina Siefer (29) mit dem Song „Leiser“ von Lea

Dyn Brüllhardt (23) mit dem Song „Dancing In the Dark“ von Bruce Springsteen

Majid Al Awaqleh (22) mit dem Song „Bruises“ von Lewis Capaldi

Morena-Grazia Rolla (19) mit dem Song „Wings“ von Little Mix

(19) mit dem Song „Wings“ von Little Mix Jacqueline Michelle von Lueder (19) mit dem Song „When We Were Young“ von Adele und dem Song „Control“ von Zoe Wees

von Lueder (19) mit dem Song „When We Were Young“ von Adele und dem Song „Control“ von Christopher Grevener (23) mit dem Song „Wonderful Life“ von Hurts

(23) mit dem Song „Wonderful Life“ von Hurts Mayra Buthmann (19) mit dem Song „Lost Without You“ von Freya Ridings

Wer ist raus?

Madina Rassuli (22) mit dem Song „Fall In Line“ von Christina Aguilera feat. Demi Lovato

(22) mit dem Song „Fall In Line“ von feat. Naemi Marques Sindlinger (20) mit dem Song „I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga

Sindlinger (20) mit dem Song „I’ll Never Love Again“ von Kristina Siefer (29) mit dem Song „Leiser“ von Lea

Dyn Brüllhardt (23) mit dem Song „Dancing In the Dark“ von Bruce Springsteen

Majid Al Awaqleh (22) mit dem Song „Bruises“ von Lewis Capaldi

Morena-Grazia Rolla (19) mit dem Song „Wings“ von Little Mix

(19) mit dem Song „Wings“ von Little Mix Jacqueline Michelle von Lueder (19) mit dem Song „When We Were Young“ von Adele und dem Song „Control“ von Zoe Wees

von Lueder (19) mit dem Song „When We Were Young“ von Adele und dem Song „Control“ von Christopher Grevener (23) mit dem Song „Wonderful Life“ von Hurts

(23) mit dem Song „Wonderful Life“ von Hurts Mayra Buthmann (19) mit dem Song „Lost Without You“ von Freya RidingsKandidaten folgen

Wer ist weiter?

Charline Rausch (23) mit dem Song „Move“ von Badmomzjay und dem Song „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys

(23) mit dem Song „Move“ von Badmomzjay und dem Song „If I Ain’t Got You“ von Melissa Turan (23) mit dem Song „Hotel“ von Celine und dem Song „Say My Name” von David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin

Folge 11 am 19. März 2022

Kandidaten in Folge 11 von DSDS 2022

Gianni Laffontien mit dem Song "Love really hurts without you" von Billy Ocean

Din Omerhodzic mit dem Song "Love really hurts without you" von Billy Ocean

Domenico Tarantino mit dem Song "Love really hurts without you" von Billy Ocean

mit dem Song "Love really hurts without you" von Harry Marcello Laffontien mit dem Song "Love really hurts without you" von Billy Ocean

Anna Rückemann mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves

Anne-Sophie Kieseler mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves

mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves Raphaela Spirydowicz mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves

mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves Charline Rausch mit dem Song "Price Tag" von Jessie J. feat. B.o.B.

mit dem Song "Price Tag" von feat. B.o.B. Melissa Turan mit dem Song "Price Tag" von Jessie J. feat. B.o.B.

mit dem Song "Price Tag" von feat. B.o.B. Lisa Hettinger mit dem Song "Price Tag" von Jessie J. feat. B.o.B.

mit dem Song "Price Tag" von feat. B.o.B. Daniel Muhadzeri mit dem Song "Watermelon Sugar" von Harry Styles

Barto Michalek mit dem Song "Watermelon Sugar" von Harry Styles

mit dem Song "Watermelon Sugar" von Tizian Hugo mit dem Song "Watermelon Sugar" von Harry Styles

mit dem Song "Watermelon Sugar" von Arian Golic mit dem Song "Rude" von MAGIC!

mit dem Song "Rude" von MAGIC! Dominik Simmen mit dem Song "Rude" von MAGIC!

mit dem Song "Rude" von MAGIC! Abi Faizan mit dem Song "Rude" von MAGIC!

Faizan mit dem Song "Rude" von MAGIC! Mechito mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido

Julia Haß mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido

mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido Luisa Santos de Jesus mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido

de mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido Emine Knapczyk mit dem Song "Electricity" von Silk City , Dua Lipa , Diplo & Mark Ronson

mit dem Song "Electricity" von , , & Ronson Giorgia Borzellino mit dem Song "Electricity" von Silk City , Dua Lipa , Diplo & Mark Ronson

, , & Ronson Abigail Campos mit dem Song "Electricity" von Silk City , Dua Lipa , Diplo & Mark Ronson

mit dem Song "Electricity" von , , & Ronson Amber van den Elzen mit dem Song "Cover me in Sunshine" von Pink

Melissa Mantzoukis mit dem Song "Cover me in Sunshine" von Pink

Tina Umbricht mit dem Song "Cover me in Sunshine" von Pink

Wer ist raus?

Anne-Sophie Kieseler mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves

mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves Anna Rückemann mit dem Song "Walking on Sunshine" von Katrina & The Waves

Daniel Muhadzeri mit dem Song "Watermelon Sugar" von Harry Styles

Julia Haß mit dem Song "Blau" von Amanda feat. Sido

Folge 12 am 26. März 2022

Kandidaten in Folge 12 von DSDS 2022

Gruppe 1: Charline Rausch , Tina Umbricht , Lisa Hettinger mit dem Song "Wannabe" von den Spice Girls

, , mit dem Song "Wannabe" von den Gruppe 2: Francisca " Abi " Nova Campos , Giorgia Borzellino, Melissa Mantzoukis mit dem Song "What I Did for Love" von David Guetta feat. Emeli Sandé

" , Giorgia Borzellino, Melissa Mantzoukis mit dem Song "What I Did for Love" von feat. Gruppe 3: Gianni Laffontien, Din Omerhodzic, Amber van den Elzen mit dem Song "(I've Had) the Time Of My Life" von Bill Medley & Jennifer Warnes

& Gruppe 4: Emine Knapczyk , Luisa Santos de Jesus , Raphaela Spirydowicz mit dem Song "No Roots " von Alice Merton

, de , mit dem Song "No " von Alice Merton Gruppe 5: Mechito und Melissa Turan mit dem Song: "110" von Capital Bra, Samra & LEA

mit dem Song: "110" von Capital Bra, Samra & LEA Gruppe 6: Arian Golic , Barto Michalek , Domenico Tarantino mit dem Song "Black & Gold" von Sam Sparro

, Barto , mit dem Song "Black & Gold" von Gruppe 7: Harry Marcello Laffontien, Abi Faizan, Tizian Hugo , Dominik Simmen mit dem Song "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars

Wer ist raus?

Charline Rausch

Lisa Hettinger

Luisa Santos de Jesus

de Barto Michalek

Abi Faizan

Folge 13 am 02. April 2022

Kandidaten in Folge 13 von DSDS 2022

Gruppe 1: Amber van den Elzen, Domenico Tarantino mit dem Song "Like I’m Gonna Lose You" von Meghan Trainor feat. John Legend

mit dem Song "Like I’m Gonna Lose You" von feat. Gruppe 2: Dominik Simmen , Mechito mit dem Song "Lila Wolken" von Marteria , Miss Platnum & Yasha Mohiar

, Mechito mit dem Song "Lila Wolken" von , Miss Platnum & Yasha Mohiar Gruppe 3: Tizian Hugo , Tina Umbricht mit dem Song "You were good to me" von Jeremy Zucker & Chelsea Cutler

, mit dem Song "You were good to me" von & Gruppe 4: Raphaela Spirydowicz mit dem Song "Can’t Take My Eyes off You" von Frankie Valli

mit dem Song "Can’t Take My Eyes off You" von Frankie Valli Gruppe 5: Din Omerhodzic, Melissa Turan mit dem Song "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello

mit dem Song "Señorita" von & Gruppe 6: Melissa Mantzoukis, Gianni Laffontien mit dem Song "Endless Love" von Lionel Richie & Diana Ross

& Gruppe 7: Giorgia Borzellino, Emine Knapczyk mit dem Song "Born This Way" von Lady Gaga

mit dem Song "Born This Way" von Gruppe 8: Abigail „ Abi “ Nova Campos , Harry Marcello Laffontien mit dem Song "Ain’t No Mountain High Enough" von Marvin Gaye & Tammi Terrell

Wer ist raus?

Arian (freiwillig ausgestiegen)

Raphaela Spirydowicz mit dem Song "Can’t Take My Eyes off You" von Frankie Valli

mit dem Song "Can’t Take My Eyes off You" von Frankie Valli Tizian Hugo mit dem Song "You were good to me" von Jeremy Zucker & Chelsea Cutler

mit dem Song "You were good to me" von & Giorgia Borzellino mit dem Song "Born This Way" von Lady Gaga

Folge 14 am 09. April 2022

Kandidaten in Folge 14 von DSDS 2022

Dominik Simmen mit "Summer Of '69" von Bryan Adams

mit "Summer Of '69" von Melissa Mantzoukis mit "Beautiful" von Christina Aguilera

Tina Umbricht mit "Runaway Baby" von Bruno Mars

mit "Runaway Baby" von Bruno Mars Amber van den Elzen mit "Jolene" von Dolly Parton

Gianni Laffontien mit "Delilah" von Tom Jones

Jones Mechito mit "80 Millionen" von MoTrip

Melissa Turan mit "Do It Like A Dude" von Jessie J

mit "Do It Like A Dude" von Jessie J Din Omerhodzic mit "Wenn Worte meine Sprache wären" von Tim Bendzko

Emine Knapczyk mit "Behind Blue Eyes" von Limp Bizkit

mit "Behind Blue Eyes" von Harry Marcello Laffontien mit "(It Looks Like) I'll Never Fall in Love Again" von Tom Jones

Jones Domenico Tarantino mit "Dancing in the Moonlight" von Toploader

mit "Dancing in the Moonlight" von Toploader Abigail " Abi " Campos mit "Believer" von Imagine Dragons

Wer ist raus?

Dominik Simmen mit "Summer Of '69" von Bryan Adams

Emine Knapczyk mit "Behind Blue Eyes" von Limp Bizkit

Folge 15 am 16. April 2022

Kandidaten in Folge 15 von DSDS 2022

Nach dem Auslands-Recall wurde Mechito nachträglich aus persönlichen Gründen von seiner weiteren Teilnahme bei "DSDS" 2022 ausgeschlossen. Daher wird in der ersten Live-Show zunächst ein Duell zwischen den beiden, die in der vergangenen Folge ausgeschieden waren (Dominik Simmen und Emine Knapczyk) statt finden. Wer von beiden gewinnt wird schließlich einen Platz unter den Top 10 ergattern - und somit den von Mechito einnehmen.

Duell: Dominik Simmen vs. Emine Knapczyk mit "Rebel Yell" von Billy Idol

Amber van den Elzen mit "Right Here Waiting" von Richard Marx

Abigail "Abi" Nova Campos mit "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" von Whitney Houston

Din Omerhodzic mit "Halt mich" von Herbert Grönemeyer

Domenico Tarantino mit "Maniac" von Michael Sembello

Gianni Laffontien mit "Hold Me Now" von Johnny Logan

Harry Marcello Laffontien mit "How Am I Supposed To Live Without You" von Michael Bolton

Melissa Mantzoukis mit "Holding Out For A Hero" von Bonnie Tyler

Melissa Turan mit "Beat It" von Michael Jackson

Tina Umbricht mit "Kids in America" von Kim Wilde

Falls er weiter kommt singt Dominik Simmen "Take On Me" von A-ha

Falls sie weiter kommt singt Emine Knapczyk "Tainted Love" von Soft Cell

Wer ist raus?

Domenico Tarantino

Abigail Nova Campos

Emine Knapczyk

Folge 16 am 23. April 2022

Kandidaten in Folge 16 von DSDS 2022

Gianni Laffontien mit "Oh, Pretty Woman" von Roy Orbison

Harry Laffontien mit "I'm Still Standing" von Taron Egerton

Melissa Mantzoukis mit "Never Enough" von Loren Allred

Din Omerhodzic mit "She's Like The Wind" von Patrick Swayze

Melissa Turan mit "Lady Marmelade" von Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa und Pink

Tina Umbricht mit "Crazy in Love" von Beyoncé

Amber van den Elzen mit "Shallow" von Bradley Cooper und Lady Gaga

Dominik Simmen "What I've Done" von Linkin Park

Wer ist raus?

Din Omerhodzic

Tina Umbricht

Folge 17 am 30. April 2022 (Halbfinale)

Kandidaten in Folge 17 von DSDS 2022

Amber van den Elzen mit "Desperado" von Eagles

Melissa Mantzoukis mit "Runnin (Lose It All)" von Naughty Boy, Beyoncé & Arrow Benjamin

Melissa Turan mit "Domino" von Jessie J

Dominik Simmen mit "Use Somebody" von Kings of Leon

Gianni Laffontien mit "She" von Elvis Costello

Harry Marcello Laffontien mit "When A Man Loves A Woman" von Percy Sledge

Wer ist raus?

Melissa Turan

Dominik Simmen

Folge 18 am 07. Mai 2022 (Finale)

Kandidaten in Folge 18 von DSDS 2022

Melissa Mantzoukis

Staffel-Highlight: "What I Did for Love" von David Guetta feat. Emeli Sandé

Neuer Song: "Stone Cold" von Demi Lovato

Amber van den Elzen

Staffel-Highlight: "House Of The Rising Sun" von Haley Reinhart

Neuer Song: "Islands In the Stream" von Dolly Parton und Kenny Rogers

Harry Laffontien

Staffel-Highlight: "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher" von Jackie Wilson

Neuer Song: "If You Don’t Know Me By Now" von Simply Red

Gianni Laffontien

Staffel-Highlight: "It’s Not Unusual" von Tom Jones

Neuer Song: "Burning Love" von Elvis Presley



Alle Kandidatinnen und Kandidaten singen darüber hinaus den Final-Song "Someone To You".

Wer hat gewonnen?

Harry Laffontien

Das waren die bisherigen Gewinner

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Staffel 1: Alexander Klaws

Staffel 2: Elli Erl

Staffel 3: Tobias Regner

Staffel 4: Mark Medlock

Medlock Staffel 5: Thomas Godoj

Staffel 6: Daniel Schuhmacher

Staffel 7: Mehrzad Marashi

Staffel 8: Pietro Lombardi

Staffel 9: Luca Hänni

Staffel 10: Beactrice Egli

Staffel 11: Aneta Sablik

Staffel 12: Severino Seeger

Staffel 13: Prince Damien

Staffel 14: Alphonso Williams

Staffel 15: Marie Wegener

Staffel 16: Davin Herbrüggen

Staffel 17: Ramon Roselly

Staffel 18: Jan-Marten Block