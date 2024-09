Dua Lipa kommt nach München: Tickets für Tour 2025 jetzt im Vorverkauf

Dua Lipa hat ihre neue Tour 2025 angekündigt. Die Britin kommt dabei auch nach Deutschland - zu je zwei Konzerten in München und in Hamburg. Dabei wird die 29-Jährige auch ihr aktuelles, drittes Album „Radical Optimism“ präsentieren, das erst kürzlich erschienen ist. Tickets für die Deutschland-Konzerte gibt es schon jetzt im Presale bei Ticketmaster zu kaufen.

Dua Lipa kündigt Konzerte in München und Hamburg an: Wo gibt es Tickets?

Bereits im laufenden Jahr war Dua Lipa in Deutschland zu Besuch, sie startete ihre Welttournee sogar im Juni in Berlin. Ihre deutschen und europäischen Fans kommen aber auch im kommenden Jahr wieder auf ihre Kosten. Mit ihrer „Radical Optimism Tour“ tritt die Sängerin am 19. und 20. Mai in der Barclays Arena in Hamburg auf, am 31. Mai sowie 1. Juni stehen dann die Konzerte in der Olympiahalle München an.

Doch wie kommen Fans an die Tickets? Der Vorverkauf folgt einem genau getakteten Ablauf. Wer sich bereits im Vorfeld bis zum 16. September um 20 Uhr auf der offiziellen Webseite von Dua Lipa für den Presale angemeldet hat, sollte per Mail einen Code erhalten haben, um an die ersten Tickets zu kommen.

Dua Lipa Tour 2025: Tickets im Presale für München und Hamburg

Für RTL+-Abonnenten sowie Deutsche-Telekom-Kundinnen startete der Vorverkauf am Mittwoch, den 18. September, um 10 Uhr. Der offizielle Presale bei Ticketmaster ist dann ab Donnerstag, den 19. September, 10 Uhr, geöffnet. Für diesen Presale, der sich an alle Fans richtet, braucht es ein Konto bei Ticketmaster, „das ihr euch jederzeit kostenlos anlegen könnt“, wie es bei dem Anbieter heißt. Am 20. September gehen die Tickets dann ganz regulär in den Verkauf.

Dua Lipa startet ihre Tour 2025 in Australien und Neuseeland, bevor sie im Mai und Juni nach Europa kommt, wo sie zahlreiche Konzerte gibt. Zum Abschluss ihrer Tour fliegt die Sängerin dann für einige Auftritte zurück nach Nordamerika.

Dua Lipa Tour 2025: Konzerte in Deutschland und Europa

In diesen Städten finden die Europa-Konzerte der „Radical Optimism Tour“ von Dua Lipa 2025 statt:

Madrid, 11. und 12. Mai 2025

Lyon, 15. und 16. Mai 2025

Hamburg, 19. und 20. Mai 2025

Paris, 23. Mai 2025

Prag, 27. und 28. Mai 2025

München, 31. Mai und 1. Juni 2025

Amsterdam, 3. und 4. Juni 2025

Mailand, 7. Juni 2025

Antwerpen, 11. und 13. Juni 2025

London, 20. und 21. Juni 2025

Liverpool, 24. Juni 2025

Dublin, 27. Juni 2025