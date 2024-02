Wassermassen fluten Dubai und Abu Dhabi

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben aktuell mit schweren Unwettern zu kämpfen. In Dubai versanken Autos bis zum Dach in den Wassermassen.

Schwere Gewitter haben Dubai und Abu Dhabi unter Wasser gesetzt. Am Montagmorgen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Regen und Hagelstürmen geweckt worden, wie die Tageszeitung Khaleej Times berichtet. In tiefer gelegenen Teilen Dubais versanken Autos bis zum Dach in den Wassermassen, und auch der Flughafen wurde überflutet.

Wetterwarnung in Dubai und Abu Dhabi: Strände meiden

Behörden verschickten am Montagmorgen eine Warnung auf alle Mobiltelefone und warnten davor, nach draußen zu gehen. Insbesondere Strände sollten gemieden werden. Für Teile der Emirate wurde eine Wetterwarnung bis Dienstagmittag veröffentlicht. Für einige Gebiete von Abu Dhabi galt zunächst die höchste Warnstufe Rot.

Die staatlichen Schulen stellten auf Onlineunterricht um. Auch Privatschulen, Kindergärten und Universitäten wurden zum Fernunterricht am Dienstag aufgefordert. Regierungsmitarbeiter bleiben auch am Dienstag im Homeoffice, und auch Privatunternehmen wurden gebeten, flexible Arbeitszeiten anzubieten. Auf den Straßen wurden zum Teil Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt beziehungsweise Umleitungen eingerichtet. Auf der Sheikh Zyes Road zwischen Dubai und Abu Dhabi war es zu starken Überschwemmungen gekommen. Der Flughafen Schardscha forderte Reisende auf, mindestens drei Stunden vor Abflug zum Airport zu kommen und den Flugstatus regelmäßig zu prüfen.

Unwetter in Dubai und Abu Dhabi: Sturm lässt nach

Der Sturm soll teilweise nachlassen, doch das Meer bleibt rau. Am Mittwoch sollen die Temperaturen wieder steigen. In den Sozialen Medien kursieren zahlreiche Fotos und Videos von dem Unwetter.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Staat auf der Arabischen Halbinsel und grenzen direkt an die Große Arabische Wüste. Regen und Gewitter sind in dieser Region selten. Auch im Winter, der die meisten Niederschläge bringt, ist es meist sehr trocken. Doch wenn einmal Unwetter auftreten, können sie heftig sein.

