"Dünentod" 2024 im TV & Stream: Sendetermine, Folgen, Übertragung, Handlung

Der Nordsee-Krimi "Dünentod" kehrt 2024 mit drei neuen Folgen zurück. Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine, Folgen, Übertragung und Handlung.

Der "Tödliche Dienst-Tag" auf RTL bringt zunächst die ersten zwei Folgen der Thriller-Reihe "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", die Anfang des Jahrs 2023 ausgestrahlt wurden. Die Reihe basiert auf den Romanen von Autor Sven Koch. Fans des Krimis dürfen sich dann auf drei weitere Folgen freuen: Ermittler Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki) sind im Januar und Februar 2024 wieder auf den heimischen Bildschirmen zu sehen. Doch wann laufen die neuen Krimifolgen? Worum wird es genau gehen? Wo werden die neuen Folgen übertragen? Und was ist die Handlung der Krimi-Reihe?

Hier finden Sie Informationen rund um Sendetermine, Folgen, Übertragung und Handlung.

"Dünentod" 2024: Das sind die Sendetermine der neuen Folgen

Bevor die neuen Folgen von "Dünentod" ausgestrahlt werden, zeigt Ihnen RTL noch mal die ersten zwei Folgen der Reihe am kanaleigenen "Tödlichen Dienst-Tag" jeweils zur Primetime über zwei Wochen. Dann folgen über drei Wochen jeden Dienstag abermals zur Primetime die neuen Folgen der Reihe. Am 23. Januar 2024 startet dann die wöchentliche Übertragung der neuen Folgen. Hier finden Sie die Sendetermine der aller "Dünentod"-Folgen:

Folge 1: "Das Grab am Strand", 9. Januar 2024, um 20.15 Uhr (Wiederholung)

Folge 3: "Tod auf dem Meer", 23. Januar 2024, um 20.15 Uhr

"Dünentod" 2024: Alle Details zu den neuen Folgen der Krimi-Reihe

Zu Beginn des Jahres 2024 werden drei neue Episoden der Serie "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" ausgestrahlt, die nahtlos an die beiden Folgen aus dem Februar 2023 anschließen. Hier stellen wir Ihnen die Inhalte der neuen Folge kurz in einer Übersicht vor:

Folge 3: "Tod auf dem Meer":

In der dritten Krimi-Episode, basierend auf dem Buch "Dünenkiller", stehen Femke Folkmer und Tjark Wolf vor einem mysteriösen Fall: Ein Geisterschiff auf der Nordsee, eine Yacht mit einem Toten und einer stummen Überlebenden. Der Tote war ein Banker, in zwielichtige Geschäfte rund um einen Offshore-Windpark verstrickt. Die Überlebende wird kurz darauf Ziel eines tödlichen Angriffs.

Folge 4: "Falsches Spiel":

Der Film, basierend auf dem Buch "Dünenfeuer", handelt von rätselhaften Raubüberfällen auf Transporter in Friesland. Das Team um Femke und Tjark ist den Tätern auf der Spur und muss mit Rena Fehmerling von der Autobahnpolizei zusammenarbeiten. Als ein Schäfer, Zeuge des letzten Überfalls, die Beute ergreift, geraten seine Frau und er ins Visier eines gefährlichen Netzwerks.

Folge 5: "Die Frau am Strand":

„Die Frau am Strand“ basiert auf dem Buch „Dünenfluch“. In dem Küstenort Werlesiel wird der Gleitschirmflieger Willem Leefmann tot in den Dünen gefunden. Während der Untersuchung stellt sich heraus, dass einige Dorfbewohner ein Motiv für seinen Mord gehabt haben könnten. Besondere Aufmerksamkeit bekommt die labile Sabine Eriksen, die sich im Zentrum des Falls wiederfindet. Die Ermittler entdecken ein düsteres Geheimnis, das den Schlüssel zum aktuellen Fall darstellt – und damit beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit.

Übertragung von "Dünentod" 2024 im TV und Stream

Übertragen werden die Folgen von "Dünentod" auf RTL. Falls Sie die Sendetermine im Free-TV verpassen sollten oder anders verplant sind, haben Sie auch die Möglichkeit, die Folgen bereits schon eine Woche vor der Übertragung im TV auf RTL+ streamen. Dafür benötigen Sie jedoch ein Abo. Zurzeit kostet ein Premium-Abo bei RTL+ 6,99 Euro im Monat (Stand Januar 2024). Neben "Dünentod" haben können Sie dort ebenso weitere Inhalte sehen, wie zum Beispiel "Sisi" und "Neue Geschichten vom Pumuckl". Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Streaminganbieters.

Handlung von "Dünentod" 2024

Die Krimi-Reihe von Sven Koch erzählt die Geschichten von den beiden norddeutschen Kommissaren Tjark Wolf und Femke Folkmer, die gemeinsam Fälle lösen. Insgesamt hat die Reihe sieben Bücher, wovon die ersten fünf bereits für RTL verfilmt wurden. Der Handlungsort der Reihe ist die Nordseeküste Deutschlands.