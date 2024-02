Dürfen Diabetiker Datteln essen?

Datteln gelten als gesund, da sie viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Allerdings enthalten die Früchte auch viel Zucker. Sollten Diabetikerinnen und Diabetiker sie essen?

Obst und Gemüse gehören laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für eine gesunde Ernährung täglich auf den Speiseplan. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt demnach täglich rund 400 Gramm Gemüse und etwa 250 Gramm Obst. Und das, obwohl es Obstsorten gibt, die mitunter sehr viel Zucker enthalten - zum Beispiel Datteln. Auf 100 Gramm enthält eine Dattel laut der Schweizer Nährwertdatenbank 64,7 Gramm Kohlenhydrate, die komplett aus Zucker bestehen.

Müssen Menschen, die an der Zuckerkrankheit leiden, Datteln also meiden oder dürfen auch Diabetikerinnen und Diabetiker das Obst essen?

Diabetes mellitus kurz erklärt: Welche Typen gibt es?

Diabetes mellitus ist laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) ein Überbegriff für verschiedene Stoffwechselerkrankungen, die alle eines gemeinsam haben: Patientinnen und Patienten haben einen Mangel am Hormon Insulin und/oder die Insulinwirkung ist vermindert. Die Hauptformen sind Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes, wobei etwa 90 bis 95 Prozent der Erkrankten an einem Typ-2-Diabetes leiden.

Sowohl Menschen mit Typ-1-Diabetes als auch mit Typ-2-Diabetes müssen ihre Blutzuckerwerte im Blick behalten. Alle Formen der Stoffwechselerkrankung führen nämlich zu erhöhten Blutzuckerwerten. Aufgrund des enthaltenen Zuckers haben etwa Früchte laut der Deutschen Diabetes Hilfe einen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Dabei beschreibt laut der Deutschen Krankenversicherung (DKV)der glykämische Index (GI), wie schnell ein Lebensmittel den Blutzucker ansteigen lässt.

Dürfen Menschen mit Diabetes Datteln essen?

Grundsätzlich dürfen Menschen mit einem Typ-1- oder einem Typ-2-Diabetes Datteln essen. Die Deutsche Diabetes Hilfe empfiehlt das Obst in Bezug auf das Fastenbrechen an Ramadan sogar. Denn "Datteln und Obst liefern schnelle Energie und gleichzeitig Vitamine, Calcium, Eisen und weitere Mineralstoffe". Dies mache sie zu einer guten Alternative zu zuckergesüßtem Baklava oder ähnlichem Dessert.

Trotzdem sollte besonders zuckerhaltiges Obst laut der Deutschen Diabetes Hilfe in Maßen genossen werden. Der AOK zufolge zählen Datteln in puncto Zuckergehalt zu den Spitzenreitern. Mit 64,7 Gramm auf 100 Gramm enthalten die Früchte sehr viel Fruchtzucker, die den Blutzucker schnell in die Höhe treiben können. Der glykämische Index für Datteln liegt der DKV zufolge bei 70 und gilt damit als hoch. An Früchten wie Datteln sollten sich Diabetikerinnen und Diabetiker daher laut der AOK nicht satt essen und sie nur in Maßen genießen. Außerdem rät die AOK auszutesten, wie der Blutzucker nach dem Verzehr solcher sehr zuckerhaltigen Obstsorten reagiert.

Auch die Deutsche Diabetes Hilfe rät solche Obstsorten nicht täglich zu essen und den Fokus eher auf Fruchtsorten mit weniger Kohlenhydraten zu legen. Täglich können Diabetikerinnen und Diabetiker demnach etwa Beeren - Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren - sowie Grapefruits, Wassermelonen, Aprikosen, Pfirsiche und Clementinen essen.

Zum Hintergrund: Für Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes werden für den täglichen Verzehr Obstsorten mit weniger als zehn Gramm Kohlenhydrate in 100 Gramm Obst empfohlen. Der Schweizer Nährwertdatenbank zufolge ist mit 64,7 Gramm auf 100 Gramm in Datteln deutlich mehr enthalten.