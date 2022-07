Wird Wasser aus dem Gardasee abgepumpt?

Eine Hitzewelle hat Italien fest im Griff. Vor allem im Norden des Landes herrscht Trockenheit. Deshalb stellt sich jetzt die Frage, ob Wasser aus großen Seen, wie dem Gardasee, abgepumpt werden soll.

Der Sommer ist in Italien angekommen. Was sich erstmal nach Sonne, blauem Himmel und Urlaub anhört, sorgt aktuell für große Probleme. In Teilen des Landes herrscht eine gravierende Trockenheit. Weil das Wasser vor allem in Norditalien langsam knapp wird, steht zur Debatte, ob Wasser aus dem Gardasee abgepumpt werden soll.

Soll Wasser aus Gardasee, Lago Maggiore und Comer See abgepumpt werden?

Der längste Fluss Italiens, der Po, ist an manchen Stellen sehr stark ausgetrocknet. Wegen des niedrigen Pegels drang an der Meermündung zur Adria Salzwasser kilometerweit in das Flussbett. Der Pegel ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Aus diesem Grund empfahl die Beobachtungsstelle für die Lage am Fluss Po laut der Deutschen Presseagentur vergangene Woche, die Wasserentnahme aus dem Strom weiter zu begrenzen und Wasser aus den großen Seen, etwa dem Lago Maggiore, Comer See und Gardasee, zu entnehmen. Jedoch führen viele große Seen, wie auch der Gardasee, aktuell schon deutlich weniger Wasser als sonst zu dieser Jahreszeit.

Italien beschließt Dürre-Notstand in fünf Regionen

Am Montagabend hat Italiens Regierung wegen der gravierenden Trockenheit in fünf Regionen des Landes den Dürre-Notstand begschlossen. Demnach gilt bis zum 31. Dezember dieses Jahres in der Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna, Venetien sowie Friaul-Julisch Venetien im Zusammenhang mit dem Wassermangel der Notstand. So kann die Regierung einfacher Gelder und Hilfsmittel zur Bekämpfung der Folgen der Trockenheit in den Alpengebieten und den Gegenden entlang des Flusses Po frei machen. Den Regionen wurden 36,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Insbesondere Norditalien ist aktuell von der heftigen Trockenheit betroffen. In Städten wie Pisa und Verona wurde die Wassernutzung bereits eingeschränkt. In Venedig und Mailand wurden teilweise Brunnen abgedreht.

Trockenheit führt zu Waldbränden in Italien

Die Trockenheit und starke Winde fachen in weiten Teilen Italiens immer wieder Wald- und Buschbrände an. Auf der Ferieninsel Sizilien gilt in vielen Provinzen die höchste Waldbrand-Warnstufe. Am Montagabend meldete der Zivilschutz je fünf Anfragen für Unterstützung durch Löschflugzeuge aus Sizilien und dem Latium, das die Hauptstadt Rom umgibt. Auch aus dem süditalienischen Kalabrien, Apulien und Venetien kamen weitere Bitten. Wie die Behörde mitteilt, seien fünf Brände unter Kontrolle gebracht worden.

Am Montagabend brach ein Feuer in einem Park im Nordwesten von Rom, wenige Kilometer vom Vatikan entfernt, aus. Bei dem Großbrand mussten Einsatzkräfte Kinder aus zwei Sportzentren evakuieren. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Eine Woche zuvor brannten im Westen von Rom mehrere Wohnwagen. Mehrere Menschen wurden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht.

Hitze und kein Regen in Italien

Mit 35 bis 40 Grad wird die Hitze in Italien laut wetter.de allmählich schwächer. Ab Mitte der Woche sollen die Temperaturen auf 30 bis 33 Grad sinken. Niederschlag wird aber kaum erwartet. Nur in den Alpen soll es voraussichtlich noch bis Dienstag regnen.